El INECOL y la UV invitan a participar en la decimosexta edición de la “Casa Abierta...”, el festival de ciencias para todos

Inecol. Una de las actividades de la edici{on 2025 de la “Casa Abierta ". (Inecol)

¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde el bosque de niebla, cómo lucen los insectos más extraños bajo un microscopio de alta tecnología o qué misterios encierran los laboratorios donde se estudia el futuro de nuestro planeta? Este sábado 7 de noviembre, la capital veracruzana se convertirá en el epicentro de la divulgación científica y la curiosidad con la esperada decimosexta edición de la “Casa Abierta / INECOL 2026” en esta ocasión acompañada por la Universidad Veracruzana.

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas, el Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) transformará sus instalaciones en un gigantesco y vibrante laboratorio interactivo. Con más de 85 actividades científicas, tecnológicas, culturales, recreativas e interactivas, este evento promete ser una experiencia inolvidable donde niños, jóvenes y adultos podrán enfundarse en la bata de investigador por un día y descubrir que la ciencia está en todo lo que nos rodea.

Medio siglo de historia y compromiso con la biodiversidad

Para entender la magnitud de este evento, es fundamental mirar hacia el legado de la institución que lo hace posible. Fundado el 7 de agosto de 1975 bajo la visión pionera del Dr. Gonzalo Halffter, el INECOL nació con la misión urgente de estudiar y conservar los recursos naturales de México. Desde sus orígenes, el Instituto revolucionó la conservación ecológica a nivel mundial al impulsar el concepto de “Reservas de la Biosfera”, logrando establecer las primeras en el desierto de Mapimí y La Michilía. En 1989, el Instituto trasladó su sede principal a la ciudad de Xalapa, fusionándose con el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB) y heredando la custodia del majestuoso Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Hoy, consolidado como un Centro Público de Investigación de la SECIHTI de excelencia internacional, el INECOL abre sus puertas no solo para mostrar su historia, sino para compartir el trabajo incansable que cientos de científicos realizan día a día para proteger nuestra riqueza biológica.

Inecol El cartel del evento.

Una inmersión total en la naturaleza y la tecnología

A lo largo de sus 16 años de tradición, la “Casa Abierta” se ha consolidado como el puente perfecto entre los expertos del Instituto y la sociedad veracruzana. Este año, la experiencia se expande a lo largo y ancho de todas las instalaciones: los Campus 1, 2 y 3, el deslumbrante Jardín Botánico, el Centro de Recepción y Educación Ambiental, y los laboratorios de última generación.

Los asistentes tendrán la oportunidad inigualable de convivir de primera mano con investigadores, técnicos y estudiantes de posgrado, quienes guiarán al público a través de un programa inagotable:

Recorridos inmersivos: Paseos guiados por el mágico Santuario del Bosque de Niebla, el colorido mariposario y el aromático orquidiario.

Paseos guiados por el mágico Santuario del Bosque de Niebla, el colorido mariposario y el aromático orquidiario. Exposiciones fascinantes: Muestras vivas y preservadas de colecciones de hongos, escarabajos, una deslumbrante variedad de insectos, la xiloteca (maderas mexicanas) y el histórico herbario.

Muestras vivas y preservadas de colecciones de hongos, escarabajos, una deslumbrante variedad de insectos, la xiloteca (maderas mexicanas) y el histórico herbario. Ciencia en acción: Prácticas interactivas en laboratorios reales, observación de muestras en microscopios avanzados, talleres creativos y proyección de videos documentales que acercan la ciencia de forma amena y visual.

La Universidad Veracruzana: El gran invitado de honor

Para enriquecer aún más esta gran fiesta del conocimiento, la Universidad Veracruzana (UV) se suma este año como invitada especial. Académicos, especialistas y estudiantes de la máxima casa de estudios del estado compartirán sus investigaciones y talentos a través de dinámicos talleres interactivos. Esta sinergia entre el INECOL y la UV garantiza una jornada repleta de diversión, aprendizaje y asombro continuo para mentes de todas las edades.

Dos grandes inauguraciones para no perder detalle

Para que nadie se quede fuera del arranque oficial, el evento contará con dos ceremonias de inauguración estratégicamente programadas:

A las 9:00 h (Campus 1): Dará inicio la jornada en los campus 1 y 2, abriendo las puertas a las familias madrugadoras para iniciar con entusiasmo las actividades matutinas. A las 12:00 h (Campus 3): Se inaugurará oficialmente la zona de talleres interactivos de este sector.

Ambos actos protocolarios contarán con la presencia de autoridades de primer nivel, encabezadas por el Dr. Héctor Armando Contreras Hernández, Director General del INECOL, y el Dr. Martín Aguilar Sánchez, Rector de la Universidad Veracruzana. Estarán acompañados por la Dra. Indra Morandín Ahuerma (Directora de Administración), la Dra. Betsabé Ruíz Guerra (Secretaria Técnica), el Dr. Gerardo Mata Montes de Oca (Secretario Académico), el Dr. Oscar Briones Villarreal (Secretario de Posgrado) y los destacados coordinadores de las Redes Académicas del instituto.

Michoacán también celebra la ciencia

El espíritu de divulgación del INECOL no se limita al estado de Veracruz. En la sede INECOL Bajío, ubicada en el hermoso Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán, la “Casa Abierta” se adelantará y se celebrará el viernes 6 de noviembre. Esta jornada inaugural será presidida por la Dra. Frédérique Lucienne Denise Reverchon, Coordinadora de la red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, acercando la ciencia a la región centro-occidente del país.

Planea tu visita y vive la experiencia

Rompe la rutina de este fin de semana y anímate a descubrir los misterios del mundo natural. El evento está diseñado para brindar total comodidad a los visitantes: la entrada es completamente libre, cuenta con amplias zonas de estacionamiento sin complicaciones y dispondrá de diversas áreas con una atractiva oferta gastronómica para recargar energías y pasar el día entero.

La cita es en la carretera antigua a Coatepec No. 351, Col. El Haya, Xalapa. ¡Llega temprano, trae a toda tu familia y prepárate para despertar tu lado científico!

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