Maestros, Pilar del Desarrollo y Reconstrucción Social en México: SNTE y SEP

No habrá ninguna tecnología ni Inteligencia Artificial capaz de romper el vínculo emocional entre Maestros y Alumnos, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas No hay progreso sin educación, afirmó el líder del SNTE, Alfonso Cepeda Salas. (SNTE)

La educación es la base de las transformaciones sociales y los Maestros sus principales protagonistas, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Enseguida sostuvo, sin temor a equivocarse, que “no hay progreso sin educación”.

Añadió que los docentes en las escuelas públicas son esenciales para el desarrollo de la nación; son quienes forman el pensamiento crítico, los valores y la conciencia social.

El Maestro dirigente habló así al participar en el Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026. Educación Básica y Educación Media Superior, en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Reconocer a los docentes es reconocer a los mexicanos que hacen posible la transformación educativa, ustedes son reconstructores del tejido social, impulsores del desarrollo del país, artífices de la grandeza de nuestra patria y defensores de la soberanía nacional”, expresó.

Cepeda Salas dijo que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la enseñanza está sustenda en cuatro pilares del aprendizaje.

“Aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, eso nada más lo pueden realizar ustedes, no habrá ninguna tecnología, ninguna Inteligencia Artificial que pueda romper ese vínculo emocional tan fuerte entre los maestros y sus alumnos”, afirmó.

También comentó los avances alcanzados en materia laboral, profesional y salarial, así como la disposición del Gobierno Federal para atender las necesidades de los trabajadores.

Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “por considerar a la educación como un elemento fundamental de la transformación del país”; resaltó el diálogo permanente que mantiene el SNTE con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Pese a esto, advirtió que además de los logros obtenidos, “hay demandas pendientes, por lo que el SNTE continuará defendiendo los derechos de sus agremiados por la vía institucional”.

Afirmó que el diálogo y la negociación “son el camino para hacer valer los derechos; este escenario nos exige refrendar el compromiso con sus causas, porque todavía existe una deuda pendiente con ustedes, hemos avanzado mucho, pero aún no podemos darle la vuelta a la página”.

Valorar e Incentivar a Maestros

SNTE SEP Maestros Autoridades educativas y sindicales refrendaron su compromiso de garantizar la educación pública como un derecho fundamental y motor del desarrollo en México. (SNTE)

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, reconoció el trabajo de los Maestros, es algo “para valorar, visibilizar e incentivar el trabajo que desempeñan todos los días desde sus comunidades”.

Dijo que “cuando las maestras y los maestros escriben y comparten, dignifican la labor profesional, ustedes dignifican su propia profesión porque, insisto, creamos conocimiento desde las aulas y los profesionales de la educación son todas y todos ustedes”, afirmó.

La funcionaria planteó trabajar “para garantizar la educación como un derecho y no un privilegio; sigamos formando parte de la transformación. ¡Qué vivan las maestras y los maestros de México, que viva nuestra educación pública!”.

Cabe recordar que el reconocimiento a la práctica educativa se ha llevado a cabo desde 2022 para revalorizar a docentes que hayan destacado por el desarrollo de estrategias pedagógicas originales.

En la ceremonia de este jueves, 5 mil 655 maestras, maestros, directivos y supervisores recibieron diploma y medalla, por contribuir con su trabajo a que las escuelas sean espacios de innovación, inclusión y transformación.

Maestros, Pilar del Desarrollo y Reconstrucción Social en México: SNTE y SEP