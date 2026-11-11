Fernando Batista Jiménez asume Rectoría de la Universidad Panamericana Campus México

La disposición de ayudar a los demás debe acompañarse siempre de preparación, competencia y trabajo bien hecho; “para servir, servir”: Fernando Batista Jiménez —

Rector de la UP Fernando Batista Jiménez asumió formalmente la rectoría de la Universidad Panamericana Campus México durante una solemne ceremonia institucional. (Gerardo González Acosta)

Con una solemne ceremonia litúrgica y un llamado profundo a entender la autoridad como una vocación de servicio, la Universidad Panamericana (UP) formalizó la investidura de Fernando Batista Jiménez como nuevo rector del Campus México.

El relevo institucional reconoce una gestión de casi 12 años encabezada por su antecesor, Santiago García Álvarez, consolidando el liderazgo de una casa de estudios galardonada recientemente con el Premio Crónica 2026.

Ante el claustro universitario y la rectora general de la institución y del IPADE, Fernanda Llergo Bay, Batista Jiménez enfatizó que su gestión estará guiada por el principio de colocar a la persona en el centro de la misión educativa.

Al recordar el lema de San Josemaría Escrivá, “para servir, servir”, el nuevo rector subrayó que el gobierno universitario se sustenta en deberes hacia los profesores, alumnos, familias y la sociedad, más que en privilegios de cargo.

Afirmó que “el rector no tiene una Universidad; es la Universidad quien tiene, durante un tiempo, un rectorque debe servirla”.

Dijo que la disposición de ayudar a los demás debe acompañarse de preparación, competencia y trabajo bien hecho; “la rectoría representa una responsabilidad temporal al servicio de una institución que trasciende a quienes tienen la encomienda de dirigirla”.

Por ello reconoció la labor de su antecesor, Santiago García Álvarez, a quien agradeció “su visión estratégica y más de una década de dedicación y servicio a la Universidad”.

El nuevo dirigente de la UP México expresó su gratitud a la rectora Fernanda Llergo Bay, por su confianza y acompañamiento.

Dijo que la disposición de ayudar a los demás debe acompañarse de preparación, competencia y trabajo bien hecho.

Hombros de Gigantes

Batista Jiménez inició su mensaje con una cita de Bernardo de Chartres, “somos como enanos subidos a hombros de gigantes”, para reconocer que recibe un campus fortalecido por el trabajo y sacrificio de las generaciones precedentes.

Dijo que aunque cada campus de la UP, México, Guadalajara, Aguascalientes y el IPADE, tiene su propia historia y personalidad, todos comparten una misma misión y visión institucional.

También recordó su trayectoria en la UP como profesor de Derecho y señaló la paradoja de su nuevo rol; “un rector no se mueve principalmente en el terreno de los derechos, se mueve en el de los deberes hacia fundadores, profesores, alumnos, familias y la sociedad”.

El principio “Non nova, sed nove”

El rector entrante compartió que durante buna experiencia con su hijo Pablo, leyó la la inscripción latina “Non nova, sed nove”, que significa no cosas nuevas, sino de una manera nueva, y reveló que la toma como guía.

Aclaró que su tarea no consiste en empezar de cero ni en cambiar por cambiar, sino en conservar la identidad y valores de la Universidad mientras se encuentran nuevas respuestas para los desafíos actuales.

Al abordar los desafíos contemporáneos e interdisciplinariedad, reflexionó sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la tecnología; dijo que es obligatorio distinguir entre disponer de una respuesta y comprenderla realmente, y aprender a pensar qué hacer con el volumen masivo de información disponible.

Enseguida se refirió a los dilemas éticos en las ciencias de la salud, el impacto social de la tecnología, la necesidad de reconciliar eficiencia y justicia en la economía, y la importancia de defender el diálogo y la convivencia pacífica frente a la polarización.

“Los problemas actuales no pertenecen a una sola disciplina; no basta con que tengamos grandes profesores, tenemos que conseguir que las profesiones se encuentren entre sí”, afirmó.

“La medicina necesita conversar con la filosofía, el derecho y la ingeniería; la tecnología necesita de la ética y las ciencias humanas; la empresa necesita comprender a la persona y a la sociedad; el gobierno necesita del derecho, la economía, la historia y la comunicación; las humanidades necesitan comprender la revolución científica y tecnológica que está transformando el mundo”, planteó.

La Persona en el Centro

Batista Jiménez añadió que el gobierno de la UP es colegiado junto a consejos y decanos; “la colegialidad expresa la convicción de que nadie posee todas las respuestas y que se debe escuchar, deliberar y estar dispuesto a cambiar de opinión”.

De cara a la audiencia que llenó el auditorio de la institución, citó al filósofo empresario y escritor, Carlos Llano, y recordó que el elemento diferenciador de la Universidad Panamericana es preocuparse no solo por la formación técnica o científica, sino primordialmente por la formación integral de la persona.

Reconoció además el valor fundamental tanto de los profesores como del personal administrativo y de servicio.

Información frente a Conocimiento

El nuevo rector afirmó que la acumulación de datos no equivale a conocimiento.

“La función de la Universidad es enseñar a formular preguntas complejas, argumentar con rigor, escuchar objeciones con humildad y cultivar la búsqueda paciente de la verdad”, señaló.

En su cierre, expresó su compromiso de servir a los profesores, alumnos y a la sociedad; confió en que al entregar en el futuro la medalla rectoral se pueda constatar que la institución fue fiel a su legado precisamente por haber sabido renovarlo.

Sin Temor a la Ciencia y las Preguntas

Congruente con su perfil cristiano, antes de la investidura de Batista Jiménez, el Padre Francisco García Casas ofició una ceremonia litúrgica como el acontecimiento más importante del día; centró su mensaje en la misión de la Universidad cristiana y el sentido de servicio que debe guiar a sus autoridades.

A partir de la enseñanza “Yo soy el camino, la verdad y la vida”, explicó que Cristo no ofrece simplemente un programa o estrategia, sino a su propia persona, de ahí que la principal misión de la Universidad es ser una casa donde se busca la verdad.

Luego citó al Papa Benedicto XVI, recordó que la Universidad no existe solo para transmitir conocimientos o responder a las demandas del mercado, sino para servir a la persona humana y ayudarla a descubrir su destino.

Afirmó que una Universidad cristiana no teme a la ciencia ni a las preguntas difíciles, pues la fe ensancha la razón y toda verdad encuentra su fundamento en Dios.

Formación Integral y Verdadera Libertad

El Padre García Casas expresó que formar personas es lo relevante, no solo profesionales.

Resaltó la necesidad de “educar a estudiantes capaces de pensar con rigor, amar el bien y poner sus talentos al servicio de la sociedad”.

Explicó que la verdadera libertad no consiste en elegir cualquier opción de manera caprichosa, sino en tener la capacidad de reconocer el bien y entregarse a él.

Enseguida recordó el espíritu de San José María Escrivá de Balaguer; “el trabajo universitario, clases, investigación, labores administrativas y relaciones personales, realizado con competencia, honradez y espíritu de servicio, es un verdadero camino de santificación y de encuentro con Dios en medio de las ocupaciones ordinarias”.

El encargo a Fernando Batista

Al dirigirse al nuevo rector, le recordó que su responsabilidad es ante todo un servicio y no un dominio.

“La función del rector no es hacerlo todo, sino escuchar, unir voluntades y ayudar a que cada miembro de la comunidad desarrolle lo mejor de sus talentos”, expresó.

Finalmente, el sacerdote reconoció a Santiago García, le agradeció “el trabajo y su dedicación, y entrega generosa a la institución”.

Los Retos que Vienen

Fernando Llergo Bay Rectora de la UP La rectora general Fernanda Llergo Bay acompañó el relevo directivo, reconoció la trayectoria y el liderazgo del rector saliente Santiago García Álvarez. (UP )

En los discursos del evento de relevo de rectoría, Santiago García Álvarez y Fernanda Llergo Bayexpresaron mensajes sensibles y mencionaron los desafíos que enfrentará el niuevo dirigente.

Santiago García Álvarez reflexionó sobre sus 12 años de gestión, cuatro periodos, y rememoró que asumió la rectoría a los 38 años.

Reveló que “dirigir la Universidad consiste en servir, escuchar e integrar la excelencia académica con la calidad humana”.

Añadió que “los cargos rectorales son tareas prestadas que se asumen temporalmente para desgastarse con generosidad y entregarse con la satisfacción del deber cumplido”.

Finalmente, Fernanda Llergo Bay encomendó al nuevo dirigente gobernar con templanza y altura de miras, manteniendo vigentes los valores fundacionales impulsados por figuras como Carlos Llano.

Con miras a hitos históricos como el centenario de la obra y el sexagésimo aniversario de la Universidad, la comunidad panamericana refrendó su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de la persona.

Fernando Batista Jiménez asume Rectoría de la Universidad Panamericana Campus México