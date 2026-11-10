Noche de las Estrellas 2026: tiempo para jugar, aprender y sorprenderse

UNAM La presentación de la Noche de las Estrellas 2026. (UNAM)

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La Noche de las Estrellas 2026 será este sábado 14 de noviembre, en las islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, de 3 a 10 pm, donde se reunirán 68 carpas temáticas con una gran oferta de conferencias, talleres, exposiciones y experimentos; así como en el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc del IPN.

¿Cómo nacen y mueren las estrellas? ¿Cuáles son las explosiones más violentas del universo? ¿Cómo se formó el universo y por qué estamos aquí? son algunas preguntas que la gente podrá responderse en este evento.

“Vengan a jugar, a aprender, a sorprenderse y traigan esa pregunta que tienen del Universo, aquí se las vamos a contestar”, invita el Dr. Yair Emmanuel Krongold Herrera, Director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La esencia de este encuentro familiar dedicado al estudio de los cielos es el carácter didáctico y lúdico que promueve el conocimiento a través del planteamiento y respuesta a preguntas profundas e históricamente trascendentales a la par que preguntas técnicas con perspectivas novedosas.

“Ese es el pretexto de la astronomía, jalar a la gente a la ciencia y ¡PAM! que los chicos se den cuenta de que la ciencia es una manera de trabajar y de jugar al mismo tiempo, que es lo que nuestro país necesita”, destaca el Director del Instituto de Astronomía.

“¿Cómo está eso de los nueve planetas? Los que estábamos más viejitos aprendimos en la escuela que había nueve planetas y los jóvenes dicen que hay ocho planetas, ¿cómo está eso? ¿Cómo está lo de Plutón? Si quieren saber más de eso, pues vengan a La Noche de las Estrellas”, incita.

También destaca que habrá información sobre cómo se hizo el mapa de nuestra galaxia -la Vía Láctea-, el mapeo de todo el cosmos, así como ver la Luna y los planetas a través de un telescopio, entre otros datos que nos pueden acercar al espacio exterior.

“Tenemos cuatro planetarios en donde va a haber funciones continuas con temas del universo y otros temas científicos. Vamos a tener más de 200 telescopios en Ciudad Universitaria para que ninguno se quede sin asomarse a un telescopio y ver los objetos celestes”.

Por su parte, la Dra. Martha Leticia Vázquez González, Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) indicó que en la sede del Planetario Luis Enrique Erro se ofrecerán 34 actividades (talleres, experimentos, robótica, teatro, conferencias y experiencias interactivas para todas las edades) distribuidas en cinco espacios.

“Me gustaría destacar que esta celebración llega además en un momento muy especial para nuestro planetario: ayer volvimos a reaperturar nuestro domo digital, estará abierto ya de forma permanente, es una infraestructura que lleva más de 1 año en preparación y cuenta con un sistema de video ahora único en Latinoamérica”.

Asimismo, la Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN adelanta que en el Planetario habrá proyecciones cada hora. En el caso del Museo Tezozómoc, la programación de talleres y charlas estará dedicada a responder cómo se forman los cráteres lunares, conocer las sondas utilizadas para explorar otros planetas y participar también

Todas las actividades, en todas las sedes, son gratuitas.

UNA NOCHE INTERNACIONAL

Durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles sobre la Noche de las Estrellas 2026 participaron también los coordinadores, los patrocinadores del evento y la Dra. Melie Cornet, Agregada de Cooperación Científica de la Embajada de Francia en México.

“Estamos celebrando este año los 200 años de amistad y relaciones diplomáticas entre México y Francia, lo que se concretiza estos 3 meses, empezando en septiembre. Ya entramos al tercer y último mes de la Gran Fiesta Franco-mexicana”, comentó la Dra. Melie Cornet.

En ese sentido, el coordinador general de la Noche de las Estrellas, José Franco subrayó que la Noche de las Estrellas nació internacional, con la embajada de Francia.

“El creador y motor que ha estado trabajando eso es un amigo muy querido que se llama Bruno Monflier, que es una persona mayor. La embajada tuvo a bien traerlo hace 18 años, que iniciamos todo esto y lo trae nuevamente este año para una conferencia magistral: vamos a tener aquí al padre de la Noche de las Estrellas en Francia, siendo el abuelo de la Noche de las Estrellas en México”, añadió.

El investigador y coordinador del evento recordó que este año hay 128 sedes, de las cuales 124 están distribuidas en la República Mexicana, a las que se suman una en Quetzaltenango en Guatemala, otra en San José de Costa Rica y dos en Colombia.

“Estamos recuperando lo que habíamos perdido antes de la pandemia, tuvimos sedes en Brasil, Argentina, Chile, etcétera. El evento nació internacional, se convirtió en latinoamericano y el día de hoy modestamente podemos decir que es el evento más importante de divulgación científica en toda Latinoamérica y yo creo que de todo el mundo”, agregó José Franco.

Por otro lado, el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López Velázquez recordó que en la Noche de las Estrellas participan una gran convocatoria de instituciones: el Comité de La Noche de las Estrellas, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Academia Mexicana de las Ciencias, la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la UNAM y la Embajada de Francia.

El secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández informó que el año pasado las islas de CU recibieron alrededor de 100,000 personas.

Para más información sobre los servicios, actividades y medidas de seguridad ingresa en https://www.nochedelasestrellas.org.mx/