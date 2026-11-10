Cholul, un pueblo que hace 15 años estaba bastante alejado de la mancha urbana de Mérida

Inecol. Foto 1: “Momoto colorido entre el follaje” por Martín Aluja, 2026. Fotografía original mejorada con inteligencia artificial mediante ChatGPT, OpenAI.

Inecol.

Del “desarrollo urbano”

He visitado Mérida, Yucatán y sus alrededores en repetidas ocasiones en los últimos años y en cada ocasión, he regresado hondamente impactado por la irracional destrucción de la naturaleza producto de los demenciales “esquemas de desarrollo urbano” permitidos por la “autoridad” y tolerados por la sociedad. ¡Vaya manera de arrasar con la vegetación nativa y en general de destruir la naturaleza!

Me hospedé en casa de un familiar en el poblado de Cholul, un pueblo que hace 15 años todavía estaba bastante alejado de la mancha urbana de Mérida. Fue un lugar cubierto de vegetación nativa y, en consecuencia, pletórico de fauna y flora silvestre.

Era aún común toparse con venados, coatíes (también conocidos como “pizotes” o “tejónes”), tlacoaches y decenas de especies de aves, entre ellas el mágico “Toh”, popularmente conocido como “pájaro reloj” o “momoto”. También las “escandalosas” chachalacas y muchas aves más, además de increíbles insectos como el escarabajo verde de junio o mayate verde, las mariposas “zebra” o “azufradas”, por mencionar algunos ejemplos de la fauna más vistosa.

¡Un verdadero paraíso!

Pero ¿qué ha pasado en tiempos recientes? Pues que Mérida, poblados como Cholul, y otros lugares de la Península Yucateca, se volvieron focos de atracción para connacionales que buscan un refugio contra la inseguridad y violencia rampante en todo el país, y ello provocó que los “desarrolladores de vivienda” operen un proceso irracional de destrucción de la naturaleza.

El esquema es burdo y primitivo: compro un terreno grande, mediano o pequeño, traigo un bulldozer, y arraso con toda la vegetación nativa (incluyendo decenas de árboles) que cubrían el terreno, generalmente pedregoso y con una capa muy delgada de suelo.

Esta acción, repito, demencial, es seguida por otra de “asfaltización” y “cementación” del terreno arrasado/devastado por el bulldozer (= impermeabilización del suelo), y de la construcción de casas o departamentos en lotes cada vez más minúsculos, de hasta 150 m2 (mayores detalles en https://causanaturamedia.com/es/notas/la-deforestacion-avanza-en-merida-y-solo-26-arboles-reciben-proteccion). Y, en un acto lleno de frivolidad, se introducen plantas exóticas para “reforestar”. ¡Lo constaté durante mis paseos!

El resultado: un ambiente totalmente degradado, que genera “islas de calor” en un lugar ya de por si extremadamente caliente.

¡Tal como lo lees!

Mérida y sus alrededores, antes cubierta de abundante vegetación nativa (la famosa “selva maya” recientemente tan lastimada por la construcción del Tren Maya), se ha transformado en una inmensa “isla de calor”, habiéndose arrasado miles de hectáreas de vegetación nativa (https://www.hazruido.mx/reportes/merida-una-isla-de-calor-por-la-deforestacion/).

Inecol Foto 2: “Mistletoe“–Reproducida de https://www.lcsun-news.com/story/life/sunlife/2018/12/16/mistletoe-tree-thief-strikes-new-mexico/2304765002/.

La “solución” a este creciente problema, es igualmente irracional: instalar aires acondicionados al por mayor, llevando al límite la red eléctrica que colapsa a cada rato y exacerbando la crisis ambiental por la dependencia de electricidad generada con esquemas poco amigables al ambiente.

Ah, pero a los “desarrollos habitacionales” se les ponen nombres muy “bonitos” y supuestamente cercanos a la naturaleza, como “bosque real”, “bosque sereno”, “la primavera” o “fraccionamiento ecológico”. Lo que no se alcanza a entender, es que existe una Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán que en el Artículo 16 claramente indica que los fraccionamientos o casas nuevas deben conservar al menos 30% de los terrenos para áreas verdes urbanas.

Es inconcebible la falta de respeto a la ley y a la naturaleza …

Y, ¡no me vas a creer lo que te voy a decir! Para rematar este esquema irracional de destrucción del entorno natural, Mérida no cuenta con una sola planta de tratamiento de aguas residuales de la que valga la pena hablar.

La estrategia: fosas sépticas en su mayoría mal construidas que están contaminando de manera progresiva el decreciente acuífero bajo la mancha urbana, ya que la península está formada por suelos cársticos muy porosos por los que se cuelan metales pesados, sustancias químicas muy tóxicas, bacterias coliformes, y muchos otros contaminantes (te sugiero ver/escuchar este ilustrativo video para entender mejor el grave problema:https://www.youtube.com/watch?v=S3OY5-psH8Y).

De seguirse con este esquema demencial de “desarrollo”, pronto Mérida se va a conurbar con Puerto Progreso, y con ello el otrora paraíso se transformará en otro infierno de los muchos que ya hemos creado en México. Para mayores detalles sobre esta preocupante tendencia, recomiendo leer el siguiente artículo periodístico de fecha reciente: https://solyucatan.mx/merida-se-seca-y-no-solo-por-falta-de-agua/.

Antes de moverme al otro tema que deseo abordar, considero necesario dejar muy claro que lo que acabo de describir en el caso de Mérida, en realidad aplica a todo el país. Los fraccionadores o supuestos ”desarrolladores” están devastando millones de hectáreas de naturaleza para materializar sus negocios rapaces.

No importa donde te encuentres en México, el esquema es alarmantemente similar. Se trata de estrategias voraces, rapaces, e irracionales que la “autoridad” avala o incluso promueve, y que la sociedad tolera por ignorancia o indiferencia, sin medir el dramático impacto que estos esquemas de “desarrollo” tendrán en las vidas de las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos.

Del descuido y deterioro del arbolado urbano

Termino este artículo abordando brevemente otro tema que ha alcanzado proporciones alarmantes. Me refiero al estado de salud del arbolado urbano en el país. Entre la escasez hídrica por suelos que, al estar totalmente cubiertos de asfalto o concreto, ya no absorben el agua de lluvia y los millones de árboles invadidos por plantas parásitas, como el “muérdago” y muchas otras especies que se aprovechan de su mal estado de salud, el arbolado urbano está en crisis en prácticamente todo el país.

Estas plantas parásitas están matando lenta y silenciosamente millones de árboles en la Ciudad de México – CDMX y en prácticamente cualquier mancha urbana en el país. Por ejemplo, en la Alcaldía Coyoacán de la CDMX, es muy difícil encontrar un árbol que no esté invadido por diversas especies parásitas. Lo mismo aplica a toda la CDMX y resto de la Zona Metropolitana donde se calcula que el 60% de los árboles ya está parasitado (https://www.milenio.com/comunidad/muerdago-cdmx-plaga-destruye-arbolado-urbano ), o al resto del país. Por ejemplo, si entras al Pueblo Mágico de Coatepec, Veracruz, la galería de liquidámbares a ambos lados de la parte inicial de la Avenida Constitución está totalmente infestada de muérdagos, con varios árboles ya muertos o a punto de morir.

¿Qué hace la “autoridad”? Por lo extendido del problema, y el número de árboles dañados, aparentemente nada. ¿Las consecuencias de cara al futuro? ¡Muy graves! Repoblar de cientos de miles/millones de árboles a las ciudades tomaría muchos años y, mientras tanto, su pérdida o disminuida capacidad de producir oxígeno está teniendo nefastas consecuencias para la ciudadanía: se genera menos aire limpio, se capta menos carbono, y las islas de calor se expanden.

Si a todo esto le sumamos la torpe manera de podar los árboles por parte de las cuadrillas de jardinería de los municipios, o la irracional manera de machetear los árboles por parte de los empleados de la CFE o de empresas que ofrecen servicios de telefonía e internet (empresas cableras), la crisis ambiental adquiere, sin exagerar, proporciones épicas.

¿Qué hacer ante escenarios tan preocupantes de cara al futuro? Urge que las “autoridades” actúen con mucha mayor responsabilidad, frenando de tajo la devastación irracional/demencial de la naturaleza por parte de los fraccionadores y “desarrolladores”.

También capacitando a las cuadrillas de jardinería y de la CFE/empresas cableras en el arte de la poda, e implementando una campaña masiva para controlar a las plantas parásitas que están debilitando y matando a millones de árboles en zonas urbanas, pero también en la naturaleza.

A su vez, en lugares donde se manejan bien los residuos y contaminantes (es decir, donde no se permite que se tiren sin control alguno sustancias tóxicas), que se usen de manera masiva ecotecnias como el “Ecocreto®”, “cemento” permeable al agua de lluvia para exponenciar la recarga de mantos acuíferos en estacionamientos, banquetas y calles.

Urge igualmente una actitud mucho más activa y comprometida de parte de la sociedad civil para frenar los ecocidios que estamos viviendo. La solución efectiva de los problemas se da cuando la sociedad civil exige de manera asertiva la solución a los problemas que la aquejan. Este artículo tiene la intención de generar conciencia y lograr así un cambio radical en tanto las “autoridades”, como en la sociedad civil, ya que los problemas ambientales terminan por rebasarnos, como lo acabamos de ver en la ciudad de Guadalajara y zonas aledañas con el agua.

No fue hasta que la sociedad civil dijo “basta”, que se implementaron soluciones a un problema muy complejo, porque las fuentes de agua ya están muy contaminadas y las soluciones planteadas, no abordan de raíz el problema de contaminación con sustancias muy tóxicas y metales pesados que tarde o temprano va a explotar en Mérida y tantas otras ciudades o zonas metropolitanas del país.

Termino con otra reflexión profunda: ¿qué va a pasar con los pocos bosques y selvas del país que aún quedan y que ya no están bajo el control de la autoridad legalmente constituida para su cuidado y manejo? Esto será materia de otro artículo futuro …

*Instituto de Ecología – INECOL