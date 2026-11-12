SNTE y SEP refrendan Rescate Histórico y Basificación de Misiones Culturales en su 103 Aniversario

Las Misiones Culturales materializan inclusión educativa, llevan servicios a poblaciones que el sistema escolar regular no alcanza, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE SEP Misiones Culturales Acompañado por el Maestro Alfonso Cepeda Salas, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, anunció modificaciones reglamentarias para coordinar y fortalecer el impacto social de las misiones culturales en el país. (SNTE)

Porque llevan educación y mejor calidad de vida a las comunidades marginadas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, reconoció a los Maestros de las Misiones Culturales.

Dijo que el SNTE mantiene una alerta constante para preservar las Misiones Culturales (MC), “frenando las tentaciones de algunas autoridades educativas del pasado de cancelar esas plazas; hemos logrado que permanezcan en la estructura ocupacional y estamos avanzando en su basificación”.

El Maestro dirigente habló así al participar en la ceremonia inaugural del Congreso Nacional Pedagógico, en conmemoración del 103 Aniversario de las Misiones Culturales (1923-2026).

Dijo que “las Misiones Culturales materializan la inclusión educativa, llevan servicios a las poblaciones que el sistema escolar regular no alcanza plenamente; ofrecen educación para la vida y el trabajo, alineada con la Nueva Escuela Mexicana”.

Añadió que también promueven el desarrollo individual y colectivo, la equidad territorial y el reconocimiento de la diversidad cultural y de trayectorias de vida; “las Misiones Culturales nacieron y siguen siendo instrumento de justicia social”.

Acompañado por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, recordó que esta estrategia fue formada y consolidada como un modelo de educación itinerante.

Explicó que fue integrado por equipos multidisciplinarios de Maestros normalistas, especialistas en agricultura, higiene, industrias domésticas, música, educación física, trabajo social, entre otras áreas.

Dijo que actualmente ofrece alfabetización, primaria, secundaria, capacitación para el trabajo y acciones de desarrollo comunitario.

Maestros SNTE Misiones Culturales Maestros, presentes en el Congreso Nacional Pedagógico por el 103 aniversario de las Misiones Culturales, modelo de educación itinerante. (SNTE)

Cepeda Salas les dijo a los Maestros que “no están solos, porque su causa es también la del SNTE y su Sindicato seguirá luchando por mejores condiciones laborales y salariales para todos sus integrantes, porque aun cuando ha habido avances en los últimos ocho años, falta camino por recorrer”.

Misiones Vigentes: SEP

Por su parte, al declarar formalmente inaugurados los trabajos del congreso, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sentenció que el Estado tiene el deber de “nunca más invisibilizar a las Misiones Culturales”.

El funcionario reconoció el valor de los docentes que, en entornos complejos y adversos, sostienen los principios de la educación pública.

“Las Misiones Culturales son parte de nuestra historia y parte de nuestro presente, su legado nos recuerda que la educación cobra sentido cuando está al servicio de la diversidad, la justicia y el bienestar de las comunidades”, comentó.

El ex presidente de Morena añadió que en coordinación con el SNTE, profesores de las MC pudieron desde el año pasado participar en los procesos de admisión y promoción horizontal.

Anunció que será modificado el reglamento interno de la SEP, para que la subsecretaría de Educación Básica tenga un área que coordine los esfuerzos de las MC.

Creadas originalmente por José Vasconcelos para impulsar la formación permanente de jóvenes y adultos en zonas rurales, las misiones son consolidadas hoy como un puente indispensable entre la política educativa federal y la justicia social en las regiones más apartadas de México.

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