Detectan microplásticos en la fauna silvestre de zonas remotas de Brasil

Microplástico. En la imagen de archivo, un tapir y un mono merodean en la ciudad costera de Mangaratiba, a 100 kilómetros de Río de Janeiro, Brasil.

La contaminación por microplásticos se extiende cada vez más por el mundo y ha llegado a la sangre de tapires y osos hormigueros gigantes que habitan en Brasil, incluso en aquellos de zonas remotas como la región del Pantanal.

Un equipo encabezado por la Universidad de Columbia Británica (Canadá) publica en Nature los resultados de un estudio con muestras de sangre de 26 tapires de las tierras bajas y 21 osos hormigueros gigantes recogidas en las regiones de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal de Brasil entre febrero de 2021 y noviembre de 2022.

El estudio, que combinó mediciones de microplásticos in vivo con datos de seguimiento, demostró que la carga que transportan los mamíferos en libertad “aumenta tanto con la magnitud de su exposición a la huella humana como con su proximidad a las zonas urbanizadas y a las infraestructuras de gestión de residuos”, indica el artículo.

Los análisis detectaron microplásticos en 43 de los 47 tapires y osos hormigueros, con una concentración media de 73,8 partículas por mililitro de sangre.

Las concentraciones eran significativamente más elevadas entre los animales cuyas áreas de distribución incluían una perturbación humana más intensa y entre aquellos que vivían más cerca de zonas urbanizadas y de instalaciones de gestión de residuos.

También se registraron en la sangre de ejemplares que habitaban en hábitats aparentemente vírgenes, alejados de las zonas urbanizadas.

Así, se hallaron en todos los animales analizados en la remota región del Pantanal, incluidos algunos que vivían a más de 65 kilómetros de cualquier infraestructura humana y a 112 kilómetros de una planta de tratamiento de residuos.

Este hecho sugiere, agrega el texto, que “es poco probable que la exposición directa a paisajes modificados por el ser humano sea el único factor determinante de la carga sistémica de microplásticos”.

Los autores sugieren que limitar la exposición de la fauna silvestre a la actividad humana y a las plantas de tratamiento de residuos podría reducir los niveles de esas partículas.

Sin embargo, el estudio no puede demostrar una relación directa, y se necesitan más investigaciones para determinar de dónde proceden las partículas y cómo llegaron a los animales.

Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros, los cuales pueden desplazarse a través de la atmósfera e igualmente ser transportados por la lluvia, los ríos, las aguas subterráneas y las inundaciones.