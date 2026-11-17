En el marco del Día Internacional del Niño, llaman a transformar las cooperativas escolares y fortalecer la prevención odontológica desde el Hogar —

Necesaria Educacion para Salud Bucal Lili Bueno planteó enseñar a los niños a cepillarse y usar hilo dental durante dos minutos diariamente, ademas de eliminar ultraprocesados de sus hábitos alimenticios. (La Crónica de Hoy)

En el marco del Día Internacional del Niño, autoridades y especialistas de educación para el bienestar alertaron sobre la crisis que enfrenta la salud infantil mexicana, donde convergen el sobrepeso, diabetes y el deterioro bucodental prematuro.

Lili Bueno, experta médica, reveló que 4 de cada 10 estudiantes viven con sobrepeso u obesidad, que desarrolla la diabetes infantil como la segunda enfermedad crónica más común en el país, con diagnósticos metabólicos graves.

Ante este panorama, advirtió que “el exceso de glucosa y carbohidratos destruye de forma acelerada la salud dental infantil”.

Impacto Silencioso de la Glucosa

Explicó que la proliferación de caries profundas y de enfermedad periodontal, afecciones graves en las encías, no es exclusiva de los pacientes diabéticos, “aunque en ellos sea letal”.

Bueno afirmó que “el consumo diario de alimentos ultraprocesados en los niños genera una masita pastosa conocida como placa dentobacteriana, la cual se adhiere fuertemente a los esmaltes dentales”.

La especialista en implantes dentales añadió que “los altos niveles de azúcar generan sequedad bucal (xerostomía) que reduce drásticamente el flujo de saliva y elimina la protección natural contra la caries”.

Entornos Escolares, Campo de Batalla

Por su parte, la comunidad médica plantea que el consumo cotidiano de alimentos ultraprocesados en los planteles escolares públicos y privados, o sus entornos, propicia la acumulación de placa dentobacteriana.

Ante un contexto nacional donde hasta 124 millones 365 mil 748 personas, (95 por ciento de la población segúnla Encuesta Intercensal del INEGI 2025), padece algún problema bucodental, es necesario reforzar la vigilancia de las cooperativas escolares para prohibir refrescos y dulces, sustituirlos por agua y alimentos frescos.

Dos Minutos para Vivir con Salud

Para frenar este problema de salud pública, Lili Bueno planteó fomentar la educación para la salud a través de visitas semestrales al odontopediatra y la supervisión estricta del cepillado dental durante dos minutos, tres veces al día.

Recordó la “necesidad indispensable de utilizar hilo dental diariamente y atender señales de alerta temprana como el sangrado de encías o la inflamación persistente en los menores”.

Dijo que las familias e instituciones educativas mexicanas pueden asumir un compromiso conjunto para “transformar drásticamente los hábitos alimenticios y de higiene desde la primera infancia”.

De lo contrario, advirtió, el futuro y la salud de las próximas generaciones es comprometido de manera silenciosa desde ahora.

Alerta por Deterioro Bucodental Infantil, piden Educación para Salud y Bienestar Infantil