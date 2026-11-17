El futuro de la enseñanza requiere Maestros y Trabajadores de la Educación con habilidades de Transformación Personal y Frente a Grupo, señala la institución —

Santander Habilitará a Maestros La Profesionalización de los Maestros en México les permitirá educar mejor y eficientar sus procesos dentro del aula, en favor de sus estudiantes. (La Crónica de Hoy)

Para capacitar gratuitamente a 5 mil Maestros y profesionales de la educación en un contexto donde la Inteligencia Artificial redefinió los modelos de enseñanza y aprendizaje en todo el mundo, Banco Santander México anunció el lanzamiento del programa “Docentes en Evolución”.

A través de cursos en línea de universidades internacionales los docentes y trabajadores educativosfortalecerán sus competencias digitales, humanas y de liderazgo, informá la institución.

La convocatoria, abierta hasta el 18 de noviembre a través de Santander Open Academy, está dirigida a profesores, instructores, facilitadores y especialistas del sector educativo público y privado interesados en fortalecer sus capacidades frente a los retos que plantea la transformación digital de las aulas.

La institución financiera explicó que el programa contempla dos rutas formativas, Innovación y Transformación Educativa, y Habilidades para el Aula.

La primera de estas habilita en Inteligencia Artificial, ética, empatía y nuevas metodologías para la enseñanza; la segunda fortalece liderazgo, inteligencia emocional, bienestar, equidad, derechos humanos y comunicación persuasiva.

Los Maestros recibirán contenidos desarrollados por plataformas e instituciones académicas de reconocimiento internacional como Coursera, University of California, Universidad de los Andes y Universitat Autònoma de Barcelona.

“Los cursos tendrán una duración que oscila entre una y seis horas lectivas”, detalló la organziación.

Selección y Acceso

Las postulaciones serán evaluadas por una mesa de trabajo integrada por directivos de Santander Universidades.

Los candidatos seleccionados acceden a los cursos desde el 12 de noviembre de 2026, en un momento en que los sistemas educativos analizan cómo incorporar herramientas de IA para personalizar el aprendizaje, automatizar procesos administrativos y desarrollar nuevas estrategias pedagógicas.

“En este escenario, la actualización de competencias digitales se ha convertido en una necesidad para los profesionales de la educación”, afirmó la institución.

Santander resaltó que el programa acompaña a los docentes en el proceso de adaptación tecnológica, combina conocimientos técnicos con habilidades humanas consideradas esenciales para el futuro de la enseñanza.

Educación y Empleabilidad

La institución financiera afirmó que “Docentes en Evolución” forma parte de su estrategia global de apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento.

Reveló durante las últimas tres décadas destinó 50 mil millones de pesos a iniciativas de formación y desarrollo profesional, para beneficio de más de 8.3 millones de personas y empresas en colaboración con más de mil universidades en distintos países.

“Fortalecer la preparación de los docentes mexicanos para enfrentar los desafíos de una educación cada vez más digital, es necesario; la Inteligencia Artificial y las competencias socioemocionales perfilan el futuro de la enseñanza”, afirmó.

Santander Profesionalizará 5 mil Maestros, con formación gratuita