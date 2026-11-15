La Voyager 1 recorre un día luz; está 25 mil 900 millones de kilómetros de la Tierra

Viaje. Una recreación de la sonda Voyager 1 en el espacio. (NASA)

El 5 de septiembre de 1977 la sonda espacial Voyager 1 era lanzada desde Cabo Cañaveral, Florida, y tras casi 50 años de viaje el 18 de noviembre de 2026 llegará a recorrer la distancia de un día luz de la Tierra, lo que equivale a unos 25 mil 900 millones de kilómetros. Se convierte en el objeto humano más alejado del planeta, récord que mantiene y sigue aumentando.

La Voyager de la NASA fue concebida para la exploración planetaria y al paso de las décadas, pudo sobrevolar Saturno y su luna más grande, Titán; en 1990 toma la famosa foto de la Tierra conocida como el “Punto Azul Pálido”. En este tiempo, la sonda es tema de la ciencia ficción en el cine: aparece por primera vez como V’Ger en Star Trek: La película (Star Trek: The Motion Picture), estrenada en 1979 y dirigida por Robert Wise. En la historia, adquiere conciencia antes de ser regresada a la Tierra para buscar a su creador.

Otro elemento importante es el Disco de Oro de las Voyager o “Sonidos de la Tierra”. Se trata de un mensaje de la humanidad, diseñado por Car Sagan y un comité, para las posibles civilizaciones extraterrestre. En estos discos la presencia de México es a través de la sonda espacial Voyager 1 con la pieza musical “El Cascabel”, grabada por Lorenzo Barcelata con el Mariachi México.

EL INICIO Y LO ACTUAL

El Premio Crónica y físico Gerardo Herrera Corral señala que se trata de un evento simbólico e importante, hay que remarcar y conversar de lo que significa. “lo que un artefacto artificial hecho por la mano del hombre, que es el primero, que se encuentra tan lejos, que se encuentra tan lejos como un día de luz”.

“En mi columna periodística escribí sobre este hecho y lo estoy colocando como uno de los eventos del año, porque para diciembre el contenido de mi colaboración es una revisión de los acontecimientos importantes de ciencia y tecnología del 2026. Y ahí aparece este noviembre como un acontecimiento que es significativo”

A dos días de que alcance su primer día luz de viaje, la sonda Voyager 1 tuvo varios puntos relevantes y ahora se encuentra en el espacio interestelar. La distancia que la separa de la Tierra hace que sus mensajes enviados por radio tarden en llegar al planeta 24 horas y es el mismo tiempo en que tarde en llegar la respuesta.

Es uno de los datos de esta gran travesía que inició el 5 de septiembre de 1977. El Titan IIIE-Centaur despegaba desde Cabo Cañaveral, Florida, y a bordo estaba la Voyager 1. Su viaje comenzaba 16 días después de que su gemela, la Voyager 2, fuera lanzada, y para el 19 de diciembre de 1977 rebasa a la Voyager 2.

Dos años después, exactamente el 5 de marzo de 1977, tiene su máximo acercamiento a Júpiter. Lo sobrevuela a una distancia de 349 mil kilómetros de sus nubes y descubre un tenue sistema de anillos jovianos, además de observar por primera vez volcanes activos fuera de la Tierra, éstos ubicados en la luna Ío.Para 1980, según registró la NASA en sus archivos, se acerca a Saturno, planeta que sobrevuelo y lo mismo hace con su luna más grande, Titán. Ese paso envía datos sobre el planeta y muestra la compleja estructura de los anillos y la atmósfera rica en nitrógeno de Titán.

Toda la década de los 80s, Voyager envía datos que van enriqueciendo el conocimiento del Sistema Solar, pero al entrar a 1990, su viaje tiene un cambio sustancial: Inicia su Misión Interestelar. La Voyager había completad su fase de exploración planetaria.14 de febrero de ese año. Por ese tiempo y a petición de Carl Sagan, Voyager 1 gira sus cámaras y toma el retrato de la Tierra: el famoso “Punto Azul Pálido”, capturada el 14 de febrero de 1990 desde una distancia récord de aproximadamente 6.000 millones de kilómetros. Un breve tiempo después, sus cámaras fueron apagadas definitivamente para ahorrar energía.

El viaje sigue cosechando logros, y el 17 de febrero de 1998 adelanta a la sonda Pioneer 10. Lo anterior la convierte en el objeto humano más lejano de la Tierra, récord que mantiene hasta hoy y sigue aumentando.Ya en el siglo XXI, específicamente el 25 de agosto de 2012, cruza la heliopausa e ingresa al espacio interestelar. Es la primera nave de la historia en abandonar la burbuja magnética del Sol.Ya eran tres décadas de funcionamiento y la sonda comienza a tener fallos. Los técnicos de la NASA, en noviembre de 2017, logran encender unos propulsores de respladoy garantizan que su viaje prosiga. Pero luego los especialistas se enfrentan a otro problema: la sonda envía datos inexactos. Fueron cinco meses los que su información era deficente, hasta que nuevamente los expertos reparan el fallo en abril de 2024.

Y ahora, la otra gran meta está a unos días: 18 de noviembre de 2026 llegará a una distancia exacta de un día luz de la Tierra, es decir, a 25 mil 900 millones de kilómetros de distancia de la Tierra.

EL CINE Y VOYAGER

El viaje de la Voyager 1 es el terreno fértil para la imaginación y la ciencia ficción. Y el cine tiene en este hecho científico uno de sus grandes momentos.

Una de las películas memorables de esto, es sin duda, Star Trek: La película (1979). De acuerdo con la NASA; se trata del homenaje más famoso para este hecho humano. La cinta cuenta la historia de V`GER, una especie de objeto animado que en realidad es la sonda Voyager 6 -una figura ficticia, porque nunca se lanzó ésta- y fue encontrada por una civilización alienígena que le cambio sus orígenes y la mejoró dándole conciencia. Y regresa a la Tierra para buscar a su creador.

Otras películas son:

Starman, dirigida por John Carpenter, y estrenada en 1984.