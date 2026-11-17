Nobel. Henri Kagan y Kenso Soai ganadopres del Premio Nobel de Química 2026.

El Premio Nobel de Química 2026 reconoció al francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai, por “el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en síntesis orgánica asimétrica”, anunció la Real Academia Sueca de Ciencias el pasado 7 de octubre.

Aunque sus conceptos pueden parecer complejos, sus implicaciones son fascinantes: comprender cómo una pequeña diferencia química puede amplificarse hasta favorecer casi exclusivamente una de las dos formas posibles de una molécula. El conocimiento es relevante para diseñar fármacos y estudiar una de las particularidades de la vida: su homoquiralidad.

Para comprenderlo, en entrevistas separadas, los químicos Eusebio Juaristi y Edgar Mixcoha nos explican algunos de los conceptos. Juaristi, integrante de El Colegio Nacional e investigador emérito del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), propone avanzar paso a paso. El químico especializado en síntesis orgánica, fue alumno de Ernest Eliel, al igual que Soai, una coincidencia que conecta su trayectoria con la investigación premiada.

Por su parte, Edgar Mixcoha Hernández, Investigador por México y Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, nos explica la aportación de cada uno de los galardonados este año y hace un apunte más sobre las consideraciones en torno al origen de la vida y las implicaciones farmacéuticas de la investigación.

Nobel. Explicación de la quiralidad en las moléculas y sus dos tipos de enantiómeros.

QUIRALIDAD EN TUS MANOS.

Las moléculas no son simples figuras planas, como sugieren los dibujos de átomos unidos por líneas en los libros de texto. Tienen estructuras tridimensionales que determinan sus propiedades y su comportamiento. En 1874, Jacobus Henricus van ’t Hoff y Joseph Achille Le Bel describieron, de manera independiente, aspectos fundamentales de la disposición espacial de los átomos de carbono, contribuyendo al desarrollo de la estereoquímica, la rama que estudia la estructura de las moléculas en tres dimensiones.

Algunas moléculas presentan una propiedad llamada quiralidad: existen en dos formas que son imágenes especulares entre sí, pero que no pueden superponerse. La comparación más sencilla son nuestras manos. La derecha y la izquierda parecen equivalentes, pero una no encaja exactamente sobre la otra.

A esas dos versiones moleculares se les conoce como enantiómeros y suelen distinguirse mediante las letras R y S, de acuerdo con las reglas de nomenclatura química.

“Así como la mano derecha encaja solo en el guante derecho y la mano izquierda encaja solo en el guante izquierdo, estas moléculas quirales pueden o no encajar con los receptores biológicos que también son quirales”, explica Juaristi.

La comparación ayuda a entender por qué este fenómeno importa en medicina. Los receptores biológicos están formados por moléculas que también tienen una estructura tridimensional específica. Por ello, dos enantiómeros de un mismo compuesto pueden interactuar de manera diferente con el organismo: uno puede producir el efecto buscado y el otro tener una actividad distinta.

En palabras de Juaristi, la síntesis asimétrica o enantioselectiva permite producir preferentemente la configuración molecular deseada. El principio no se limita a los medicamentos: también es relevante para otras sustancias, incluidos compuestos empleados en alimentos y perfumes.

Nobel. La quiralidad es una característica espejo como la de las manos presente en las moléculas. ((Imagen Premio Nobel))

EL ENIGMA DE LA HOMOQUIRALIDAD.

La importancia del Nobel va más allá de la síntesis química. También se relaciona con una característica de los seres vivos: la homoquiralidad, es decir, el predominio de una sola configuración entre las formas especulares de determinadas moléculas biológicas.

Las proteínas, por ejemplo, están constituidas por aminoácidos que pertenecen predominantemente a la configuración L. En cambio, muchos azúcares biológicos importantes, como la glucosa, pertenecen a la serie D. La vida utiliza estas configuraciones de manera selectiva, pero durante mucho tiempo permaneció abierta una pregunta: ¿cómo pudo establecerse esa preferencia?

En el laboratorio, muchas reacciones químicas producen inicialmente mezclas con cantidades iguales de dos enantiómeros. Cuando hay 50 por ciento de cada uno, se habla de una mezcla racémica. El objetivo de la síntesis asimétrica consiste, en numerosos casos, en favorecer una de las dos formas.

Para medir esa diferencia se utiliza el concepto de exceso enantiomérico, que expresa cuánto predomina un enantiómero sobre el otro. Si ambos están presentes en la misma proporción, el exceso es cero; si solo se obtiene uno, alcanza el cien por ciento.

Juaristi recuerda una explicación de Soai para ilustrar por qué la vida requiere esa selección: una estructura biológica puede necesitar que sus componentes conserven una orientación definida. El investigador compara el fenómeno con una escalera en espiral: si sus escalones alternaran arbitrariamente de orientación, la estructura no podría mantener la misma continuidad.

KAGAN Y LOS EFECTOS NO LINEALES.

El primer aporte reconocido por el Nobel llegó en 1986, cuando Henri Kagan descubrió que la proporción de un catalizador quiral no siempre se traduce de manera proporcional en la composición del producto de una reacción.

Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin consumirse en el proceso global. En determinadas reacciones, estos catalizadores pueden favorecer la formación de uno de los enantiómeros.

La idea que parecía intuitiva era que, si una mezcla contenía cierta proporción de cada configuración del catalizador, el producto resultante reflejaría esa misma proporción. Kagan mostró que la relación podía ser distinta: un pequeño desequilibrio inicial podía amplificarse o, según el sistema químico, reducirse.

A este comportamiento se le conoce como efecto no lineal. Juaristi explica que los catalizadores pueden formar complejos con propiedades diferentes y reaccionar a velocidades distintas. Así, una diferencia inicialmente pequeña puede influir de manera desproporcionada en el resultado final.

Edgar Mixcoha destaca la relevancia conceptual del descubrimiento, la cantidad de cada forma quiral presente al inicio no determina necesariamente, de manera directa, la proporción de los productos obtenidos. La reacción puede seguir un comportamiento más complejo.

SOAI Y LA REACCIÓN QUE SE MULTIPLICA A SÍ MISMA.

Kenso Soai dio otro paso al desarrollar una reacción en la que el propio producto funciona como catalizador para generar más producto de la misma configuración. El fenómeno se conoce como autocatálisis, explica Mixcoha, químico teórico y computacional, también académico en la Universidad Anáhuac.

En términos sencillos, una pequeña cantidad de una molécula quiral puede favorecer la producción de más moléculas con esa misma orientación. Al repetirse el proceso, la preferencia inicial puede amplificarse hasta alcanzar un elevado exceso enantiomérico.

Soai describió en 1995 una reacción con potencial para conseguir este resultado y, en 2003, presentó una en la que logró formar una sola de las dos imágenes especulares posibles, según el comunicado oficial del Nobel. La importancia de esta investigación radica en mostrar cómo puede surgir y amplificarse una asimetría química sin que el resultado tenga que permanecer repartido por igual entre las dos configuraciones.

ORIGEN DE LA VIDA.

Los hallazgos de Kagan y Soai ofrecen mecanismos que ayudan a estudiar cómo una pequeña diferencia pudo convertirse en una preferencia molecular dominante. Esto resulta relevante para investigar el origen de la homoquiralidad biológica, pero no significa que se haya resuelto el origen químico de la vida.

Mixcoha advierte que las condiciones de la Tierra primitiva —desde la composición de la atmósfera hasta la temperatura y la química de los mares— eran distintas de las actuales y no se conocen con suficiente precisión para reproducirlas de manera concluyente. Los resultados de laboratorio permiten formular hipótesis, pero no demostrar que la vida surgió exactamente mediante estos procesos.

El investigador también subraya que el Nobel reconoce principalmente avances en ciencia básica. Aunque los principios descubiertos pueden ser útiles para la química farmacéutica, eso no significa que la reacción de Soai se utilice ya de manera generalizada para fabricar medicamentos ni que el premio se traduzca automáticamente en nuevos tratamientos.

Los trabajos de Kagan y Soai revelan, en cambio, cuánto puede cambiar una reacción cuando una mínima diferencia deja de serlo y comienza a multiplicarse. Ese conocimiento aporta herramientas para diseñar moléculas y explorar una pregunta que acompaña a la ciencia desde hace más de un siglo, de cómo una química inicialmente diversa pudo dar lugar a la selectividad molecular característica de la vida.

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