Arturo Talavera confirma que Yotzin, el esqueleto hallado en el AIFA, tiene 13 mil años; en España secuenciarán su genoma

cOLNAL. Los huesos del esqueleto de Yotzin, encontrados en el AIFA. (cOLNAL.)

En el valle de México, los restos humanos prehistóricos suelen aparecer por accidente. Así sucedió con el Hombre de Balderas, un cráneo de entre 10 500 y 11 000 años localizado durante la construcción de la Línea 3 del Metro en 1968. Lo mismo ocurrió en 1984 con el Hombre de Chimalhuacán: mientras los dueños de un predio de la colonia Embarcadero construían su vivienda, hallaron una calavera de 10 500 años.

Desde entonces, no había emergido nada semejante... hasta la aparición de Yotzin. Sucedió a finales de 2021, en Santa Lucía, estado de México, durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuando un grupo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) buscaba restos de mamuts.

En ese momento los arqueólogos no lo sabían, pero habían hallado el 80 % del esqueleto del hombre más antiguo del continente americano, que había vivido antes de la invención de la cerámica y, además, ignoraban que estos restos podrían aportar más información sobre el poblamiento de América.

Por estas características, en 2023 los investigadores encabezados por Jorge Arturo Talavera González lo bautizaron “Yotzin”, que en náhuatl quiere decir “único”. Ahora intentan hablar con sus huesos para escribir la historia de este hombre del Pleistoceno.

“Al principio nadie sabía que era un hombre precerámico. Hasta que llegó a mis manos y lo analicé. Simplemente al ver su tamaño y la forma de sus huesos dije: `Si no es precerámico, es extraterrestre’, por su altura: 1.75 es brutal. La mayoría de los precerámicos miden 1.60 o 1.65; pero 1.75 se sale de toda la norma”, explica en entrevista con Crónica Talavera González.

El investigador de la Dirección de Antropología Física del INAH recuerda que cuando los restos llegaron a su laboratorio para analizarlos, pensó nombrarlo El cazador de Xaltocan, pero sus asistentes Ana Karen Guerrero y Blanca Copto Gutiérrez sugirieron llamarlo Yotzin.

Aceptó la sugerencia “por las características que presenta este esqueleto, pues es el único de los 22 que se han recuperado en la cuenca de México que se sale de la jugada; no se parece a ninguno de ellos, y de ahí se decidió que se llamara Yotzin”.

cOLNAL. La conferencia.

Escribiendo la historia de Yotzin

Talavera González suele decir que los huesos hablan, pero “hay que saber preguntarles”, afirma. Por ejemplo, en 2010 analizó las osamentas de los protagonistas de la Independencia de México, sepultados en la Columna de la Independencia.

Ahora le tocó “hablar” con Yotzin, y los resultados preliminares salieron a la luz en 2024, en la revista Arqueología Mexicana. Entonces se publicó que el hombre precerámico era robusto. Además, sus dientes desgastados no tenían caries porque no consumía carbohidratos, como el maíz, y “[esto es] diagnóstico de un precerámico, porque puede ser indicador de que la dentadura le servía como herramienta de corte y triturado; es decir, para ablandar pieles y cortar fibras vegetales”, se lee en una nota del INAH.

Yotzin también mostró señales de migraña y una infección en el oído medio, y cuando murió tenía entre 25 y 30 años; sin embargo, Talavera González fue cauto y omitió su antigüedad porque hacía falta realizar estudios de radiocarbono.

“No buscaba que fuera [el esqueleto] más antiguo, sino el fechamiento real y contar su historia. El objetivo de esta investigación es hacer el genoma completo de este individuo; que nos cuente de dónde procede, quiénes fueron sus ancestros” y sus patologías invisibles.

Tras dos años de análisis, Yotzin siguió hablando, esta vez gracias a uno de sus dientes, que los investigadores enviaron a la Universidad de Lieja, Bélgica, y fecharon su antigüedad entre 12 937 y 13 145 años.

Talavera González y el arqueólogo Israel Peña Pascual, adscrito al Proyecto de Salvamento Arqueológico Tren Querétaro-Irapuato, presentarán estos y otros datos en la conferencia “Escribiendo la historia de Yotzin: un individuo precerámico en el AIFA”, como parte del ciclo La arqueología hoy, que coordina su colega Leonardo López Luján, miembro de El Colegio Nacional.

Sobre esta mesa, que se realizará el próximo jueves 19 de noviembre, a las 18 h, en el Aula Mayor de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX), Talavera González explica que se compartirá información del contexto donde Yotzin apareció.

“Una de las premisas de esta plática es que se trata del primer esqueleto recuperado en un contexto arqueológico. En el AIFA estaban apareciendo gran cantidad de mamuts (700), camellos (200) y caballos (100). Tenía que aparecer un humano. Y de esto tratará la plática. Decidí titularla “Escribiendo la historia de Yotzin…”, porque a partir de ahí queremos publicar todos los resultados que tenemos, y que vamos a tener, porque todavía seguiremos estudiando”.

Los huesos hablan

Yotzin aún tiene mucho que decir. Talavera González explica que falta obtener su genoma humano completo. “El año pasado, en Colombia se publicó [el hallazgo] de un nuevo linaje de individuos de hace 6 000 años. O sea, no corresponde a ninguna de las oleadas de migrantes. Yotzin tiene 13 000 años. Entonces, muy probablemente dirá mucho [sobre el poblamiento de América] cuando se tenga su genoma”, explica.

Añade que con individuos precerámicos no se trata de ver cuál es el más antiguo, sino de analizar su procedencia. Por lo pronto, durante el primer trimestre de 2027 la Universidad de Burgos, España, ayudará a secuenciar el genoma de Yotzin. “Para hacer un estudio a la altura que se merece, tenemos que recurrir a la ayuda de los amigos”.

Para el estudio, el INAH enviará a España una de sus cócleas —una estructura con forma de caracol localizada a la altura de los oídos—, y los resultados estarán listos en un periodo de dos a tres meses. “La secuenciación lleva varios pasos; además, hay que hacer réplicas para que no haya error”.

Un análisis de esta naturaleza es caro; afortunadamente, dice el experto, cuentan con apoyo del Consejo Europeo de Investigación, a través de la beca European Research Council (ERC) Advanced Grants.

Talavera González cuenta que el paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga, director del proyecto Atapuerca, España, —donde hay osamentas de más de un millón de años—, ofreció una conferencia en México en 2024, visitó a Yotzin y dijo: “¿Qué hace este esqueleto negro aquí, si se parece a los nuestros?”. Entonces el especialista mexicano pensó: “Yotzin es un tesoro y hay que saberlo trabajar”.

Pero mientras se obtienen los resultados, el también coordinador de la sección de Bioarqueología tiene una hipótesis de quién fue Yotzin: un líder cazador que sufrió una muerte violenta.

En los terrenos fangosos de Xaltocan vivían cazadores-recolectores que depredaban a la megafauna estancada en los pantanos. “Por la destrucción que [Yotzin] presenta en ciertos huesos del esqueleto, probablemente un mamut le dio un fuerte golpe con la trompa, lo aventó ocho metros y cayó en decúbito lateral izquierdo flexionado. A la altura de la cadera tiene un giro y se ve que quiso levantarse, pero ahí quedó”.

Es muy probable que sus compañeros, acostumbrados al proceso de muerte, cubrieran a Yotzin con el mismo fango y continuaran su camino. “No estamos hablando de un enterramiento intencional”. A ocho metros de él, los arqueólogos encontraron al mamut que posiblemente lo mató. “Aquí el contexto de la excavación habla y es importantísimo”, añade.

Finalmente, el arqueólogo, que también es el responsable de estudiar los cientos de osamentas que aparecieron en la construcción del Tren Maya, enfatiza: “Antes de hablar y decir que tenemos al [esqueleto] más antiguo, hay que tener el dato duro”, y la tecnología “para hacer hablar a la gente de hueso”.