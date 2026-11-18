ILAS Abuso Sexual Infantil Durante el encuentro en el Teatro Degollado de Guadalajara, Dafna Viniegra, directora nacional de ILAS, presentó una agenda de compromisos a 365 días para prevenir el abuso sexual infantil en México. (ILAS)

En el marco de conmemoraciones de Noviembre por Derechos de la Niñez, ILAS, SIPINNA y SEP refuerzan estrategias de prevención en hogares, escuelas y plataformas — Ante el incremento de hasta un 40 por ciento en los riesgos de abuso sexual infantil durante las fiestas decembrinas, organizaciones civiles, empresas, legisladores, académicos y autoridades mexicanas urgieron fortalecer la prevención desde los entornos familiares, digitales y escolares.

Desde Guadalajara, Jalisco, la directora nacional de Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS), Dafna Viniegra, advirtió que ocho de cada diez agresiones ocurren dentro del círculo cercano, por lo que exhortó a supervisar a los menores y dialogar sobre límites corporales.

“El silencio no protege a las infancias, la acción sí; escuchar importa y lo que hagamos después puede marcar la diferencia”, dijo al resaltar la prevención como la acción más importante para proteger a los menores de edad en México, contra los depredadores sexuales.

Para erradicar esta problemática, ILAS anunció una agenda de compromisos concretos a 365 días con rendición de cuentas, articulando capacidades existentes junto a empresas, legisladores, académicos, activistas, redsws civiles, e instituciones especializadas.

Entornos Digitales Seguros

En el ámbito legislativo, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) resaltó la reciente aprobación en el Senado de la República a la reforma a la ley de datos personales, que prohíbe el perfilamiento comercial de menores y antepone su interés superior por encima del lucro empresarial.

No obstante, el organismo subrayó que la Cámara de Diputados debe perfeccionar el dictamen con la incorporación del principio de autonomía progresiva según la edad, además de establecer métodos de verificación no invasivos que eviten riesgos adicionales a la privacidad infantil.

El SIPINNA, dirigido por Lorena Villavicencio, respaldó el decreto presidencial sobre entornos digitales seguros y llamó a regular algoritmos, publicidad y videojuegos.

Afirmó que la seguridad en internet es responsabilidad directa de las plataformas tecnológicas, además del trabajo preventivo que hagan las Familias desde el Hogar.

Escuela, Educación sin repetición de Agresión

De manera paralela, la Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidó la Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se realizará cada segundo lunes de septiembre en planteles públicos y privados.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, reafirmó el compromiso del Estado mexicano para pasar de la disculpa pública a la acción implacable contra los agresores, garantizando la no repetición tras casos emblemáticos como el del jardín de niños “Marcelino de Champagnat”.

Bajo el lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”, estas acciones conjuntas buscan transformar las escuelas y los hogares en verdaderos santuarios de buen trato, vigilancia activa y protección integral para las infancias y juventudes de México.

Noviembre, Mes del Buen Trato Infantil

En la agenda nacional e internacional, Noviembre es conocido como el mes con al menos cinco conmemoraciones oficiales y llamados a la acción para proteger a las infancias y promover una genuina cultura de paz y respeto entre adultos.

Efemérides Relacionadas con Protección a Infancias y Buen Trato.

Día Internacional del Hombre En el marco del Día Internacional del Hombre, especialistas exhortan a fortalecer un liderazgo masculino compasivo y corresponsable que cuide el matrimonio y proteja a las infancias. (DIH)

18 de noviembre.- Día Europeo para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, referente internacional impulsado por el Consejo de Europa que marca pauta en las agendas globales de prevención.

19 de noviembre.- Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y Adolescentes, instituido por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF) para fomentar la cultura de prevención, denuncia y buen trato adulto hacia los menores.

19 de Noviembre.- Día Internacional del Hombre, con el llamado preventivo, exhorta a ejercer un liderazgo masculino compasivo, protector y constructor de familias sólidas y matrimonios estables. Promueve la salud masculina y el compromiso activo de los varones en el ejercicio de una paternidad presente y respetuosa como pieza fundamental para garantizar sociedades con carácter que salvaguarden la integridad de niños y jóvenes.

20 de noviembre.- Día Universal del Niño, instituido por la ONU y el Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño; conmemora la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención de 1989, marco jurídico que obliga a los Estados a garantizar el interés superior de la niñez.

25 de noviembre.- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; jornada que abarca de manera directa la prevención de la violencia de género y el abuso sexual hacia niñas y adolescentes.

Blindaje Integral a Infancias, ILAS y Estado articulan acciones contra abuso sexual infantil