IPN El doctor Octavio Paredes López.

Es tiempo de retomar el camino de una manera diferente y más inteligente para que el Instituto Politécnico Nacional se convierta en el brazo fuerte del país en educación profesional, innovación científica y tecnológica y juntos afronten los retos de México: Que la técnica esté al servicio de la patria, dice el doctor Octavio Paredes López, aspirante a la dirección general del IPN.

Lo anterior es uno de los ejes del proyecto de trabajo para el periodo 2026-2029, en caso de ser designado director general, del cual abunda que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el foco en los ferrocarriles, la comunicación y otras tecnologías, “por esto debemos convertirnos en los colaboradores, por definición, para atender las grandes tareas y entre ellas está el apoyar el fortalecimiento a la Universidad Rosario Castellanos, porque se requieren más instituciones de nivel superior.

Otras de sus propuestas en su proyecto de Octavio Paredes es tener más apoyo para graduar a los futuros profesionales, atender los problemas de jubilación de maestros e investigadores, los asuntos sindicales, la internalización de los alumnos y la ciencia nacional, actualización del personal académico y administrativo.

DESIGNACIÓN

Octavio Paredes explica que el mecanismo para designar al nuevo director o directora general del IPN “es acertado, pero tiene limitaciones que seguramente en experiencias próximas se irán corrigiendo”.

Lo importante es que hay un procedimiento y la persona que sea designada debe asociarse con un equipo de trabajo honesto, calificado y que tenga una extraordinaria visión, preparación y experiencia académica. “Porque en el país nos está fallando la estructura que tenemos y falta de apoyos adecuados para la educación, investigación y atención de los rezagos en las instituciones”.

El Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1991 e investigador emérito del Cinvestav señala que durante su carrera tuvo muchas becas y cuando estaba en el extranjero le ofrecieron empleos, “pero no me quedé en ninguno porque todos los apoyos que recibí, uno debe regresarlos con el apoyo a su país”.

En ese sentido, Octavio Paredes cuenta que su tarea al frente del IPN sería de manera prioritaria la formación de jóvenes, profesionales, académicos e investigadores que ayuden a tener respuestas a las tareas nacionales sobre el agua, la alimentación, la agricultura, la inteligencia artificial etc. “Pero, además, se tendría especial énfasis en la educación de calidad y la educación continua de calidad”.

Por otro lado, el también doctor en Ciencia de Plantas señala que uno de los asuntos urgentes es el tema de la jubilación en el IPN. “Quien llegue a la dirección general tiene que analizar este asunto tan importante porque es sabido que los maestros e investigadores no les gusta jubilarse por distintas razones, pero es algo que se vive en otras instituciones como UNAM, donde se buscan alternativas”.

En este terreno, añade Octavio Paredes, también está algo que ninguna institución de México tiene: es el ordenamiento amplio y recurrente de la actualización de sus profesores y trabajadores. Hay programas menores en los cuales se pretende actualizar a los profesores y trabajadores, pero insuficientes.

“Estuve en la Junta de Gobierno de la UNAM durante ocho años y me tocaba entrevistar a académicos y trabajadores y le pregunté a uno: ¿usted qué enseña? Y me respondía: Química. Perfecto, y cuando se gradúo y me decía que hace treinta años. ¿Y usted tiene alguna actualización? No. Esto es algo recurrente. Puede ser un buen profesor pero su formación académica está no está actualizada”.

E, incluso, añade, para los trabajadores administrativos la actualización no es usual y es algo que tenemos que instalar en forma inteligente, normal y recurrente. Octavio Paredes explica que otro punto importante es la internalización de los alumnos y la ciencia mexicana. “Se debe mostrar la calidad de los investigadores y sus trabajos”.

PERFIL

Octavio paredes López estudió la carrera de Ingeniería Bioquímica y obtuvo el grado de Maestro en Ciencias Alimentarias en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Ingeniería Bioquímica por la Academia Checa de Ciencias. Posteriormente recibió el grado de Doctor en Ciencia de Plantas y también el Doctor of Science de la University of Manitoba en Winnipeg, Canadá.

Realizó estancias de investigación y posdoctorales en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, República Checa y Brasil.

Autor de 250 artículos científicos y técnicos, 65 capítulos en libros y revisiones, 17 libros internacionales y numerosas decenas de artículos periodísticos. Ha dirigido 41 tesis de licenciatura, 46 de maestría y 35 de doctorado.

Premio Lázaro Cárdenas en dos ocasiones diferentes (como investigador y como egresado del IPN). Premio Nacional de Ciencias 1991 por la Presidencia de la República. Premio Científico y Tecnológico Luis Elizondo del Patronato del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 1994. Premio Third World Academy of Sciences 1998, Trieste, Italia. Designado Investigador Nacional Emérito por el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT 2008.

Nombrado Investigador Emérito por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN 2011. Caballero de la Orden Nacional al Mérito por el gobierno de Francia 2013. Reconocimiento por Conacyt dentro de los 30 académicos de México como Becario de Excelencia 2014. Premio WK Kellogg International Food Security Award & Lectureship 2015 (Empresa Kellogg).

Presidente y vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM durante 8 años; primer académico no universitario con tal distinción y creador de la idea y fundador del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la Universidad Sorbona en París, , Francia, 2014; primer Centro Internacional de la UNAM para la interacción educativa, académica y tecnológica fuera de México.

Fue cofundador, con otros dos académicos, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Irapuato.

Con el rector de la UAQ generó y creó el Campus Juriquilla en Querétaro, en donde están establecidos la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la UAQ y el Cinvestav del IPN.