Sucesión en el IPN —

Sucesión IPN 2026 A 90 años de su fundación por Lázaro Cárdenas, el IPN reafirma su vocación histórica de movilidad social, excelencia científica y soberanía tecnológica para México. (IPN)

La comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició este miércoles la jornada de votación para seleccionar a las tres mujeres y tres hombres que integrarán la lista de finalistas a ocupar la Dirección General de esta casa de estudios.

El proceso, seguido de cerca por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), arrancó sin contratiempos, de acuerdo a la información de autoridades educativas.

Reglas y Equilibrio Electoral

De acuerdo con los lineamientos de la auscultación, la consulta comunitaria será desarrollada desde hoy y hasta el 27 de noviembre sobre un universo de 80 perfiles elegibles, conformado por 58 hombres y 22 mujeres.

El mecanismo contempla un sistema de voto ponderado igualitario, en el que estudiantes, docentes y personal administrativo cuentan con el mismo peso electoral, equivalente a un tercio cada sector.

Una vez concluido el cómputo, los seis perfiles finalistas, tres mujeres y tres hombres, serán turnados el próximo 1 de diciembre a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la SEP.

Conforme a la normativa interna del Politécnico, la titular del Ejecutivo federal tendrá la facultad de designar a quien considere con el mejor perfil para encabezar la Institución, bajo la premisa establecida en la convocatoria.

“Obtener el mayor número de sufragios en la auscultación no garantiza de forma automática el nombramiento”, según trascendió.

Nueve Décadas de Soberanía Tecnológica

Fundado en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el Instituto Politécnico Nacional nació con la misión de impulsar la industrialización y la soberanía tecnológica de México a través de Educación Técnica accesible para los sectores populares.

A nueve décadas de su creación, bajo el lema “La Técnica al Servicio de la Patria”, es uno de los principales pilares de la Educación Superior Nacional, la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país.

Por esta trayectoria e impacto nacional, el IPN fue distinguido en 2023 con el Premio Crónica, galardón otorgado por la Fundación Premio Crónica para reconocer la excelencia académica, científica y cultural de instituciones y personalidades fundamentales para México.

Arranca comunidad del IPN votación para definir terna mixta rumbo a la Dirección General