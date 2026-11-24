Lacan. En las comunidades agrarias, el derecho a participar en las asambleas, votar y ocupar cargos comunales depende directamente de la titularidad de la tierra.

En el corazón de la Selva Lacandona, donde la espesura protege las memorias más antiguas del pueblo maya, las mujeres lacandonas han sostenido una lucha silenciosa y persistente por ser reconocidas como sujetas políticas y comunales. Su historia, como la de muchas mujeres indígenas de México y América Latina, está entretejida con los procesos de despojo, colonización y patriarcado. Sin embargo, también está marcada por la resistencia, la palabra y la organización comunitaria.

La desigualdad en el acceso a la titularidad de los derechos agrarios en México continúa siendo una de las bases de la exclusión política de las mujeres. De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional, aproximadamente siete de cada diez personas con derechos agrarios reconocidos sobre la propiedad social son hombres y el resto mujeres. Esta desigualdad también tiene implicaciones en su participación en los espacios de representación y toma de decisiones.

En las comunidades agrarias, el derecho a participar en las asambleas, votar y ocupar cargos comunales depende directamente de la titularidad de la tierra. De este modo, quienes no figuran como propietarias, en su mayoría mujeres, quedan fuera de las decisiones sobre el uso del territorio, los proyectos productivos y la organización comunitaria.

La estructura agraria, perpetúa un modelo donde los hombres aparecen como el sujeto político natural y la mujer como acompañante o heredera ocasional. Esta exclusión jurídica y simbólica, propicia que las mujeres sean consideradas ajenas para la vida política de la comunidad.

Feminismo comunitario

El feminismo comunitario, impulsado por pensadoras como Julieta Paredes y Lorena Cabnal, emerge desde los pueblos originarios para reinterpretar las luchas de las mujeres en su propio contexto. Propone pensar la emancipación no solo como una cuestión individual, sino como una transformación de las relaciones comunitarias, espirituales y territoriales.

En este sentido, el feminismo comunitario no se construye en oposición a la comunidad, sino desde dentro, reconociendo la historia de las mujeres en los pueblos y su papel en la reproducción de la vida colectiva. Es un pensamiento que parte de los cuerpos, de la tierra y de la memoria.

La noción de entronque patriarcal, formulada por las feministas bolivianas, permite comprender cómo se entrelazaron el patriarcado ancestral, existente en las sociedades originarias, con el patriarcado colonial moderno. Este encuentro produjo una versión “corregida y aumentada” del patriarcado, que sometió doblemente a las mujeres indígenas: por su género y por su pertenencia étnica.

Para las mujeres lacandonas, este entronque patriarcal se expresa en la pérdida del acceso a la tierra, la limitación de su voz en las asambleas y la imposición de normas que restringen su libertad y su participación pública.

Sistemas Normativos Internos

La comunidad lacandona conserva un sistema de convivencia propio, el Sistema Normativo Interno (SNI), que regula la vida social y política a través de la tradición oral y la transmisión de saberes. En su lengua, los conceptos de Bejo’obex, Mek’bir y Sikbar expresan formas de organización familiar, educación y transmisión cultural que existían mucho antes de la llegada de la legislación agraria.

El Bejo’obex refiere a la familia extensa como unidad básica de vida y decisión; dentro de ella, mujeres y hombres compartían responsabilidades complementarias y, en ciertos casos, las mujeres ejercían liderazgo. El Mek’bir, una ceremonia de iniciación, simbolizaba la entrada al conocimiento y la integración de las niñas y niños a la comunidad. El Sikbar, entendido como educación o sabiduría, era el proceso mediante el cual se transmitían los saberes colectivos, sin distinción rígida de género.

Estos mecanismos muestran que, en su origen, la sociedad lacandona no negaba la participación de las mujeres ni su derecho a aprender y decidir. Sin embargo, con el tiempo, estas prácticas se transformaron por efecto de las relaciones coloniales, las misiones religiosas y los cambios en la organización del territorio.

Antes de la imposición del derecho agrario, las mujeres lacandonas tenían voz dentro de sus familias y tomaban decisiones junto con sus esposos o como jefas de grupo. No obstante, coexistían prácticas que reflejaban un patriarcado lacandón, visible en la poligamia y en el matrimonio infantil.

Algunos testimonios recopilados en Chambor et al. (2025) narran cómo las niñas eran “apartadas” desde temprana edad para casarse con hombres mayores, y cómo ciertas mujeres fueron forzadas a aceptar co-esposas o incluso a vivir situaciones de violencia. Estas prácticas, aunque insertas en un contexto cultural específico, revelan formas de subordinación que se intensificarían con la llegada de los colonizadores y las políticas estatales.

El reforzamiento de la subordinación femenina

La década de 1930 marcó un cambio decisivo en la vida lacandona, la llegada de los chicleros —personas que extraían la sabia del árbol de chicle— y otros grupos foráneos a la selva introdujo nuevas formas de relación económica y social. Para “proteger” a las mujeres de los abusos de los visitantes, los hombres lacandones impusieron normas que les prohibían mirar a los extraños, hablarles o caminar delante de ellos.

Estas reglas, que en apariencia buscaban seguridad, se transformaron en mecanismos de control y justificación de la violencia. Las mujeres fueron reprendidas o golpeadas por supuestas faltas de obediencia, y en algunos casos se convirtieron en moneda de intercambio con los foráneos. Este proceso consolidó un entronque patriarcal entre los hombres indígenas y los colonizadores, que reforzó la subordinación femenina.

Consolidación de una ciudadanía agraria principalmente masculina

El año 1972 trajo consigo otro acontecimiento importante: el decreto presidencial que dotó de tierras a los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL). Aunque este hecho significó el reconocimiento legal de la comunidad, también transformó radicalmente su estructura interna. Las tierras fueron asignadas a los jefes de familia, en su mayoría varones, consolidando una ciudadanía agraria principalmente masculina.

Con la Ley Agraria y el Estatuto Comunal de 1992, el acceso a la tierra se convirtió en la llave de la participación política. Solo las personas reconocidas como “sujetas agrarias” pueden votar, ser elegidas para cargos o intervenir en las decisiones comunales. En Lacanjá Chansayab, una minoría de quienes poseen esa distinción son mujeres, la mayoría viudas o herederas de sus esposos fallecidos.

El cambio también fue simbólico, los sistemas normativos transmitidos oralmente perdieron valor frente a los documentos escritos en español. Las reglas no escritas, parte del Sikbar, que se sostenían en la palabra y el consenso, fueron desplazadas por un lenguaje jurídico ajeno y patriarcal. Como expresan las entrevistadas: “el valor de la palabra se extinguió”.

La participación de las mujeres en las estructuras comunales

Pese a las restricciones, las mujeres lacandonas han comenzado a abrir espacios dentro de las estructuras comunales. Su participación en los espacios de organización, representación y toma de decisiones ha adquirido mayor visibilidad en un contexto de discusión sobre sus derechos agrarios y la importancia de su inclusión en la vida comunitaria. En este proceso, algunas mujeres han logrado ocupar cargos dentro de los Bienes Comunales, al ser elegidas como secretarias o tesoreras suplentes, lo que representa una apertura, aunque todavía limitada, de estos espacios de representación.

Sin embargo, su participación sigue siendo limitada, muchas de ellas relatan que nunca son convocadas a las reuniones o que su voz no se toma en cuenta. En palabras de una comunera: “nos nombran para cumplir con la ley, pero no para decidir”.

Algunas mujeres comienzan a ocupar algunos cargos, lo que representa un paso importante hacia su pleno reconocimiento político. No obstante, el acceso real a la toma de decisiones sigue condicionado por la propiedad de la tierra y por la persistencia de patrones patriarcales arraigados en la vida comunitaria.

El Estatuto Comunal de los Bienes Comunales Zona Lacandona es un documento híbrido, redactado por hombres y en lengua española, que combina las normas agrarias con elementos de la organización tradicional. Aunque en teoría permite que las viudas y herederas participen en las asambleas, su aplicación depende de la voluntad de las autoridades masculinas.

Las mujeres entrevistadas en Chambor et al. (2025) expresan una clara conciencia de esta desigualdad, conocen mejor su Sistema Normativo Interno que las leyes agrarias, porque el primero se transmite en su idioma y se basa en la reciprocidad. En cambio, los marcos legales externos han sido impuestos sin consulta y sin considerar su cosmovisión. De este modo, la autonomía comunal se ve erosionada por la burocracia estatal y por el predominio de los intereses masculinos.

El feminismo comunitario ofrece herramientas para pensar una transformación desde adentro. No busca sustituir las tradiciones, sino repensarlas a partir de la memoria y la palabra de las mujeres. En este sentido, se propone recuperar los principios del Sikbar, es decir, la educación basada en el respeto y la complementariedad, para reconstruir un equilibrio entre los géneros.

La participación política no se reduce a votar o ser electa

La lucha de las mujeres lacandonas no se limita a ocupar cargos; implica reapropiarse del sentido de comunidad y del vínculo con la tierra. En su cosmovisión, el territorio es un ser vivo que requiere cuidado y reciprocidad, y la exclusión de las mujeres del derecho agrario representa también un quiebre espiritual.

Desde esta perspectiva, la participación política no se reduce a votar o ser electa, sino que incluye el derecho a decidir sobre el uso del territorio, la educación de las hijas e hijos y la transmisión de los saberes ancestrales.

Los cambios jurídicos son insuficientes si no se acompañan de un reconocimiento intercultural de los derechos de las mujeres. El desafío consiste en revalorizar el Sistema Normativo Interno y los principios del Sikbar como fuentes legítimas de justicia, articuladas con las leyes nacionales, pero desde una perspectiva de género y decolonial. Las mujeres lacandonas no reclaman únicamente un espacio en la Asamblea, sino el derecho a ser escuchadas como portadoras de conocimiento y guardianas del territorio.

Se puede conocer más en: Chambor Gómez, N. ., Martínez Ortega, J. I. ., Rincón Rubio, A. G. ., & Estrada Lugo, E. I. . (2025). U t’aan u xkiki Jach winik (Participación política de mujeres lacandonas): una mirada desde el feminismo comunitario. Estudios De Cultura Maya, 65, 249-275. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.2025.1/0Q27R1V058

Mujeres lacandonas y transformación comunitaria

Norma Chambor Gómez chambor.go@gmail.com y Juan Iván Martínez Ortega jimartinez@ecosur.mx,

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)