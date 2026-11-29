Un adhesivo inspirado en la forma en que las raíces de las plantas se sujetan al suelo podría cambiar la manera de reparar los vasos sanguíneos más pequeños durante una cirugía. Investigadores desarrollaron un sistema que permite unir arterias sin recurrir a puntos de sutura y que, en pruebas con ratas, redujo en 78% el tiempo necesario para realizar el procedimiento: de un promedio de 39 minutos a menos de 9.

La tecnología también incorpora un sensor inalámbrico asistido por inteligencia artificial (IA), diseñado para vigilar el flujo sanguíneo y detectar cambios que podrían advertir sobre complicaciones después de la intervención.

El avance aborda uno de los retos de la microcirugía: conectar vasos sanguíneos de apenas unos milímetros de diámetro. Estas operaciones requieren gran precisión porque las paredes de los vasos son delicadas, están en constante movimiento y permanecen húmedas. Además, una unión deficiente puede favorecer la formación de coágulos, conocida como trombosis, y comprometer la circulación.

Imitando el anclaje de las raíces

Para resolver este problema, un equipo de investigadores de la Universidad Médica Militar de China y la Universidad de Manitoba desarrolló un sistema denominado iMAS, que combina un adhesivo de silicona con pequeñas estructuras similares a agujas.

La inspiración vino de las raíces de las plantas y su capacidad para mantenerse firmemente sujetas en ambientes húmedos. El material utiliza una superficie que repele el agua y desplaza la humedad del tejido para favorecer la adhesión. Al mismo tiempo, pequeños anclajes fabricados mediante impresión 3D, con cuatro brazos semejantes a agujas, sujetan las paredes de los vasos sanguíneos.

Durante la operación, un manguito temporal ayuda a alinear los extremos de la arteria para unirlos con mayor precisión. El adhesivo permanece en la parte exterior del vaso, sin invadir el conducto por donde circula la sangre.

Los investigadores probaron el sistema en arterias carótidas de ratas de aproximadamente un milímetro de diámetro. Además de reducir el tiempo de intervención, reportaron menos sangrado y una mejor conservación del revestimiento interno de los vasos en comparación con la técnica convencional de sutura.

En el seguimiento, que llegó hasta diez meses después de la cirugía, los animales tratados con el adhesivo presentaron menor engrosamiento de la pared interna de los vasos y un mayor flujo sanguíneo en las zonas de unión.

Pegamento inspirado en raíces de plantas reduce 78% el tiempo de reparación de vasos sanguíneos

IA vigila la recuperación

La segunda parte del desarrollo busca atender otro desafío de las cirugías: saber si la unión continúa funcionando correctamente después de la intervención.

Para ello, el sistema incorpora un sensor inalámbrico que no necesita batería y registra los movimientos de la pared del vaso con cada pulso. Un algoritmo de aprendizaje automático analiza las señales para identificar cambios en el flujo sanguíneo.

En los experimentos, los investigadores estrecharon deliberadamente arterias de ratas en distintos grados. Conforme aumentaba la obstrucción, las señales del pulso se debilitaban y modificaban su forma, cambios que el algoritmo pudo identificar.

En otra prueba, el equipo utilizó el sensor para vigilar corazones trasplantados en ratas durante tres meses. La intensidad y el ritmo de las señales permitieron distinguir entre injertos que funcionaban y otros que presentaban fallas; los resultados se contrastaron con estudios de ultrasonido.

Aunque los resultados abren una posibilidad para la microcirugía, la tecnología todavía se encuentra en etapa experimental. Se necesitan más estudios para determinar si puede detectar complicaciones con suficiente anticipación, así como comprobar su funcionamiento en distintos tamaños de vasos y tipos de intervención.

Los investigadores también plantean que el adhesivo podría adaptarse en el futuro para reparar nervios, unir tendones o sellar filtraciones alrededor del cerebro y la médula espinal. Por ahora, su eficacia se ha probado en animales y todavía no está lista para utilizarse en pacientes.