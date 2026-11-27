Sep Mario delgado convocó al magisterio a sumarse a los Lunes de Lectura, iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció el compromiso, la vocación y el trabajo de maestras, maestros, directivos y supervisores de todo el país, quienes contribuyen diariamente a la transformación educativa de México, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), última de 2026.

En un mensaje dirigido a las comunidades educativas, convocó al magisterio a sumarse a los Lunes de Lectura, iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca dedicar unos minutos cada semana a descubrir nuevas historias, fortalecer el pensamiento crítico y acercar a estudiantes y comunidades al mundo de los libros. Subrayó que leer permite comprender mejor la realidad y reconocernos en las experiencias de otras personas.

Afirmó que este esfuerzo forma parte de la transformación educativa que encabeza la Presidenta de México, bajo la convicción de que la educación y la ciencia son pilares del desarrollo y deben traducirse en bienestar para la población. En este sentido, destacó la Beca Rita Cetina, que beneficia a 9.5 millones de estudiantes de primaria y 5.3 millones de secundaria, para evitar que las dificultades económicas sean un obstáculo para continuar sus estudios.

Delgado Carrillo resaltó también la consulta nacional realizada en la sesión anterior del CTE, en la que participaron más de 700 mil maestras y maestros para aportar sus experiencias y propuestas sobre la transformación del sistema de contratación y promoción docente. Señaló que sus planteamientos serán considerados en la propuesta de reforma que se presentará al Congreso, porque ninguna transformación educativa puede construirse sin escuchar a quienes viven cotidianamente la realidad de las aulas.

Asimismo, reconoció la participación de más de 565 mil docentes en la consulta sobre el impacto de los dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes, cuyos resultados permitieron alcanzar un acuerdo nacional para regular el uso responsable y seguro de celulares y tabletas en las escuelas, vigente desde el 3 de noviembre. Explicó que, en primaria y secundaria, la medida restringe su utilización durante la jornada escolar, con el propósito de recuperar espacios para la atención, la lectura, la actividad física, la convivencia y los aprendizajes.

En materia de salud y bienestar, destacó los avances de la estrategia Vive saludable, vive feliz, mediante la cual se han valorado 10.9 millones de estudiantes de más de 83 mil primarias públicas. Los resultados identificaron que 40 por ciento presenta sobrepeso u obesidad, 60 por ciento tiene caries y 40 por ciento requiere lentes. Por ello, convocó a las comunidades escolares a sensibilizar a madres y padres de familia para que acudan a recoger los anteojos gratuitos que corresponden a sus hijas e hijos. También celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la constitucionalidad de los lineamientos que prohíben la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en los planteles.

El titular de la SEP llamó a continuar impulsando la educación artística mediante el Primer Concurso Nacional de Coros Escolares, iniciativa presentada por la jefa del Ejecutivo federal, cuyo encuentro nacional se realizará en abril de 2027 en el Zócalo de la Ciudad de México. De igual manera, reconoció la participación docente en la estrategia El ABC de las Emociones, dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años para fortalecer su bienestar socioemocional, promover la convivencia pacífica e identificar oportunamente señales de alerta.

Reiteró el compromiso de la SEP para reducir las cargas administrativas del magisterio mediante plataformas escolares integradas, bases de datos unificadas y mecanismos de apoyo a los planteles, a fin de privilegiar el trabajo pedagógico. Subrayó que los colectivos docentes ejercerán su autonomía profesional durante esta sesión, atendiendo las necesidades de sus comunidades.

Finalmente, a nombre de la Secretaría y del Gobierno de México, expresó su agradecimiento por la dedicación del personal y les deseó bienestar durante las fiestas de fin de año, así como un 2027 lleno de salud y prosperidad.