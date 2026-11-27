SEP El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como prioridad la educación y todo lo que implica garantizar este derecho a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como prioridad la educación y todo lo que implica garantizar este derecho a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al participar en la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación (InnovaTecNM 2026).

En las instalaciones del Centro Expositor de Puebla, el titular de la SEP destacó que México es la segunda nación del mundo con mayor número de egresados de ingeniería, con 179 mil profesionales en 2025, por encima de Alemania y Japón, y subrayó la importante contribución del Tecnológico Nacional de México (TecNM) a este resultado. Señaló que una muestra de este potencial es InnovaTecNM 2026, en la que participan 170 institutos tecnológicos, más de 3 mil 500 estudiantes, docentes e investigadores, distribuidos en 300 stands.

Indicó que la jefa del Ejecutivo Federal ha sido testigo de la innovación, el talento, la creatividad y el compromiso de las y los jóvenes estudiantes del TecNM. Por ello, destacó la creación de fondos para estimular sus iniciativas y el incremento de 10.5 por ciento al presupuesto de esta institución, que alcanza una cifra histórica de más de 24 mil 735 millones de pesos, en reconocimiento a su contribución al desarrollo nacional.

Asimismo, reconoció el trabajo del Gobierno de Puebla y sus iniciativas en materia educativa, así como la labor de la dirección del Instituto Tecnológico de Puebla y sus gestiones para alcanzar avances significativos en investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

También destacó que la entidad sea sede de la planta del proyecto Olinia, iniciativa nacional de electromovilidad para diseñar y ensamblar minivehículos eléctricos.

En presencia de estudiantes, docentes, investigadores y directivos de institutos tecnológicos de diversas entidades del país, así como de la República Popular China, Mario Delgado señaló que la reciente visita de la Presidenta de México a esa nación envió un mensaje al mundo sobre la posibilidad de construir una economía al servicio de las personas y no al revés, que garantice derechos, desarrollo y bienestar para la población, entre ellos, el acceso a la educación y la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“En el corazón de este proyecto, el derecho a la educación se convierte en defensa de la soberanía, porque un pueblo consciente de su historia y de sus luchas democráticas, orgulloso de su cultura milenaria y su diversidad, que mira al presente y al porvenir con innovación y pensamiento crítico, comprende la profundidad y la importancia de cuidar nuestra patria”, acotó.

El director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, reconoció el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario Mario Delgado, así como su especial interés en el desarrollo educativo del país. Señaló que este encuentro reafirma la decisión patriótica del TecNM de contribuir con toda su energía para alcanzar la independencia científica y tecnológica de México.

En representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, el secretario de Educación estatal, Manuel Viveros Narciso, afirmó que en este encuentro está presente gran parte del talento y potencial del país en materia de innovación y tecnología. Asimismo, destacó la responsabilidad de respaldar a las y los jóvenes mediante políticas educativas como las impulsadas por los gobiernos federal y estatal.

Durante su recorrido por los stands, el secretario Mario Delgado conoció proyectos de innovación y desarrollo tecnológico relacionados con energías renovables, drones agropecuarios, equipo médico, auxiliar y de servicios, así como bienes de consumo final, desarrollados por estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Ciudad Juárez, Hermosillo, Saltillo, Chihuahua, Altamira, Istmo, Oaxaca, Celaya, Irapuato, Zamora, Morelia, Pachuca, Apizaco y Tuxtla Gutiérrez, entre otros. Previamente, entregó reconocimientos a los equipos participantes en los retos de transformación de proyectos de 13 ramas estratégicas.