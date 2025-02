El genio surrealista de Salvador Dalí, por primera vez en la India

Muestra. Asistentes a la exposición 'Dalí comes to India', la primera en mostrar íntegramente obras del artista catalán en este país asiático, que se podrá ver entre el 7 y el 16 de febrero en varios centros de exposición de Nueva Delhi y que se inauguró este viernes. (EFE)

La exposición ‘Dalí comes to India’, que trae por primera vez a la India una selección de grabados del genial artista catalán Salvador Dalí, comenzó este viernes en Nueva Delhi, en una semana en la que la capital india está volcada con el arte contemporáneo.

La selección forma parte de la Colección Argillet, especializada en arte surrealista y dadaísta, y se verá en el India Habitat Center entre el 7 y el 13 de febrero, y en la galería Masarrat de la capital india los próximos días 15 y 16.Según detalló en un comunicado la galería, la exposición engloba obras correspondientes a más de cinco décadas de la dilatada carrera de Dalí.

En los grabados, aguafuertes y dibujos de ‘Dalí comes to India’ aparecen algunos de los temas preferidos del célebre artista de Figueras como la religión, la literatura, la política y el erotismo.

Entre las series que se muestran en Nueva Delhi, destacan los grabados de ‘Los cantos de Maldoror’, ‘Mitología griega’, ‘Fausto’ -en torno al Fausto de Goethe- y ‘Venus de las pieles’, sobre la obra homónima de Leopold von Sacher-Masoch.Además, la exposición incluye una serie de grabados en torno a poemas escritos por el líder comunista chino Mao Zedong, en los que combina la sátira política y la exploración de la cultura de China.

En ‘Hippies’, otra de las muestras de ‘Dalí comes to India’, Dalí recrea, con su particular visión estética, la experiencia de viaje a la India de su amigo, el galerista y editor Pierre Argillet, que quedó fascinado por este país asiático cuando lo visitó y fotografió.Por su parte, no hay registros evidentes de viajes de Dalí a la India.

“Dalí estaba sumamente interesado en el movimiento ‘hippie’ (...) quería mostrar el interés que tenían los jóvenes occidentales, por los estudiantes, por las religiones espirituales orientales”, dijo Christine Argillet, de la Colección Argillet.

Sin embargo, Argillet recordó que Dalí sí había colaborado con la aerolínea Air India, creando un cenicero para los aviones de la compañía, con formas que recuerdan a un elefante -animal predilecto del ‘Divino’ Dalí-, y que ahora es “bastante conocido y raro”.

La primera exposición de obras de Salvador Dalí, que nació en 1904 y murió en 1989 en la localidad gerundense de Figueras, se muestra en Nueva Delhi en una semana en la que la capital india está volcada con el arte contemporáneo.

Entre el 6 y el 9 de febrero tiene lugar la Feria de Arte de la India, una de las ferias de arte más importantes del Sur de Asia, en la que exponen artistas indios e internacionales, así como galerías de todo el mundo.El coleccionismo de arte es un mercado en crecimiento en la India, donde el público del arte mira cada vez más de cerca a los artistas occidentales, una parte de la escena artística a la que siempre había mirado con más escepticismo que a la local.