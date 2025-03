Inicia serie “Pioneras Invisibles”, un homenaje a cuatro mujeres destacadas

Recuerdo. El homenaje a Matilde Montoya” será este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo en el Laboratorio de Creación Escénica. (Luis Enrique García Rodríguez)

Este fin de semana, la coreógrafa Edith Pérez estrenará el primer montaje de una serie sobre “Pioneras Invisibles”: se trata un homenaje danzado a Matilde Montoya, la primera mujer en graduarse como médica cirujana en México.

“Son cuatro mujeres de las que voy a hablar en este proyecto”, comenta la coreógrafa, en entrevista sobre la propuesta que tiene como punto de partida visibilizar y valorar las aportaciones de mujeres mexicanas.

Las funciones de la primera propuesta, “Pioneras invisibles: Un homenaje danzado a Matilde Montoya” serán este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo en el Laboratorio de Creación Escénica (Chapultepec, CDMX). Entrada gratuita.

A lo largo del año, Edith Pérez presentará también un montaje sobre Valentina Ramírez, veterana de la Revolución, que peleaba al lado de los hombres y tenía muchas agallas para la batalla.

También abordará la vida de Elvia Carrillo Puerto, primera diputada mujer electa en Mérida y que abogó por los derechos de las mujeres en su época. Y, por último, a Benita Galeana Lacunza, quien trabajó para dar estancias de salas a las madres de recién paridas, abogó por el aborto y el voto femenino.

“Todas en su eje principal son danza contemporánea. Sin embargo, por tanta información y tantas fechas, tanta historia, tantos lugares, tantos paisajes, también recurro a herramientas como el teatro y tengo algunos textos”, ahonda.

Asimismo, la coreógrafa adelanta el recurso de acciones performáticas, como cambios de vestuario en escena, por ejemplo, y el uso de archivo y hemerografías que establezcan relación con las vidas de las “pioneras invisibles”.

PIONERAS

Cuando metió su propuesta artística al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), Edith ya tenía pensado abordar mujeres destacadas en distintas áreas.

“Me di la tarea de investigar y me topé con que siempre eran las mismas mujeres, los mismos iconos: que Frida Kahlo, que Leonora Carrington, Remedios Varo -que a pesar de no ser mexicana hizo aquí gran parte de su trayectoria artística- entonces, pues ya estaba de más hablar de ellas, ya hay muchos homenajes, muchos textos, muchos reconocimientos”, relata.

La coreógrafa decidió cambiar un poco el paradigma de investigación y buscar a las que no han sido reconocidas.

“Dije seguro debe haber, y me topé que sí, que hay mujeres que no están reconocidas, entre ellas pues a la que voy a hacer el homenaje: Matilde Montoya que fue la primera médica cirujana en México, en 1887”.

Respecto del personaje con el que arranca la serie de homenajes, Edith Pérez señala que si bien en aquella época ya había parteras reconocidas en nuestro país, todavía no se permitía a las mujeres estudiar medicina.

En escena, la coreógrafa cuenta la historia de vida del personaje y destaca algunos momentos fundamentales para la vida nacional.

“Abordo cuando presenta el examen a la Escuela Nacional de Medicina, donde mucho se topó con pared porque los caballeros decían que el reglamento no decía ‘alumnas’, sino que únicamente ‘alumnos’. Le pusieron muchas trabas de que no tenía un documento oficial, que avalara sus estudios. Por fin se pudo graduar porque dos veces envió cartas a Porfirio Díaz, una diciendo que quería ingresar y otra diciendo que no la dejaban graduarse”, detalla.

Gracias a la inteligencia, capacidad, persistencia y resistencia de Matilde Montoya, Porfirio Díaz hizo un decreto constitucional que permitiera la admisión de mujeres en las escuelas de medicina.

Para Edith Pérez esto es un ejemplo de “romper patrones a toda costa” y darle vuelta a las probabilidades para ser un gran ejemplo a seguir.

“Al principio no sabía qué hacer con tantas fechas, historias, escenas. Tuve una pequeña asesoría porque el proyecto lo metí en colaboración con Infinita Compañía, dirigida por Raúl Tamez y Rodrigo González; también pedí asesoría a Rubén Ortiz y a Arturo Serrano … y creo que pude asentar bien la información, recabar algunos episodios de su vida y hacer un resumen objetivo de quién fue y sus grandes logros”, agrega.

FUNCIONES

Las funciones de este primer montaje, “Pioneras invisibles: Un homenaje danzado a Matilde Montoya” serán el viernes 28 a las 19:00, sábado 29 a las 18:00 y domingo 30 de marzo, a las 17:00 horas, en el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, a lado del Auditorio Nacional y el Centro Cultural del Bosque). Se recomienda para público mayor de 12 años. La entrada es libre.