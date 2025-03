La herida abierta del indigenismo en México vertebra las reflexiones de la escritora Lucía Calderas

Gloria En su libro, Calderas explora la idea de la interseccionalidad en las comunidades indígenas, con la discriminación agravada de ser mujer, pobre o estar enferma. (Archivo)

La herida abierta del indigenismo en México vertebra el libro ‘Nuestra gloria los escombros’, una serie de reflexiones de la escritora Lucía Calderas en torno a la encrucijada identitaria que atraviesa su país, donde mucha gente todavía rechaza la identidad y la cultura indígenas.

En una entrevista en Madrid, donde presentó su libro este jueves, Calderas explicó que partió de su experiencia personal para ahondar en la herida “del ser indígena y no serlo al mismo tiempo”.

“Yo creo que es algo de lo que no se habla y mucha gente todavía rechaza esta parte de la cultura y de la sociedad que es ser indígena (...) Creo que es muy urgente hablar de eso para comprender nuestra identidad”, admite la autora.

En su libro, Calderas explora la idea de la interseccionalidad en las comunidades indígenas, con la discriminación agravada de ser mujer, pobre o estar enferma.

Reconstruir identidades

‘Nuestra gloria en los escombros’ reconstruye la identidad de la autora y su familia a través de reflexiones breves que se corresponden con cada una de las piezas que forman la dentadura humana, un capítulo por cada diente.

“Cuando estaba escribiendo el libro busqué una estructura y una metáfora que guiara tantos temas muy diversos entre sí”, explica la escritora, que se decidió por los dientes porque en aquella época visitaba mucho al dentista.

Además, apunta al hecho de que se puede reconstruir la identidad de una persona desaparecida a partir de un diente, refiriéndose también a la “herida” de las desapariciones en México.

“Me impactó mucho pensar que algo tan pequeño como un diente y que solemos perder a lo largo de la vida por diferentes situaciones puede guardar toda nuestra historia”, reflexiona.

El libro es también una mordida a la historia de su familia, principalmente de sus mujeres, con la bisabuela Lucía como una de las voces más destacadas dentro del mosaico familiar.

En palabras de su bisnieta, Lucía era una mujer “muy poderosa”, perteneciente a la comunidad indígena de los mazahuas, que sacó adelante a su familia sin saber leer ni escribir.

El ser y no ser indígena

Calderas celebra que las narrativas de las mujeres indígenas se están empezando a tener en cuenta, como refleja el hecho de que el Gobierno mexicano declarase 2025 como ‘Año de la Mujer Indígena’, aunque se muestra escéptica sobre si esto ayudará a acabar con la violencia que sufre este colectivo.

La joven autora mexicana se pregunta sobre el significado de ser indígena y acaba llegando a la conclusión de que ella no lo es. “No vivo en esas comunidades, no hablo el idioma y no formo parte del entendido cultural que eso significa”, describe.

Aun así, explica que muchos como ella intentan acomodar la herencia indígena en sus identidades, sin reclamar propiamente ese título, reconociendo su pasado y resignificándolo dentro de la cultura global.

Sin embargo, esa identidad va más allá de lo estético, y se relaciona con otras cuestiones como la pobreza, las migraciones o las desapariciones.

‘Nuestra gloria los escombros’ solo se publicará en España por el momento de la mano del sello independiente de Penguin Random House, la editorial Yegua de Troya (antes Caballo de Troya), que estrena nombre con la llegada de la editora invitada para 2025 y 2026, la escritora peruana Gabriela Wiener.