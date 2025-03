¿Cuál es la función del Museo Carrillo Gil?

Argenetic Gabriel Orozco, Sin título (De la Carpeta: Sin Motivos Aparentes III), 1987, col. SC/INBAL/MACG (Archivo)

Curada por Lorena Botello, esta exposición da cuenta de 50 años de exposiciones sobre Arte Contemporáneo en el Museo de Arte Carrillo Gil, MACG. Una exposición como De los Grupos, Los Individuos, 1985, anticipa el rol central del individualismo en el arte actual; como muestras en el MACG de León Ferrari, Planos, Heliografías y Fotocopias, 1982, Juan Francisco Elso. Por América, 1990, Semefo, Lavatio Corporis, (May25-Jul10, 1994), Joseph Beuys, Dibujos, Grabados, Objetos, 1992, Lygia Pape, 1998, Marcos Kurtycz. Memoria 1999-2000, Ulises Carrión ¿Mundos Personales o Estrategias Culturales?, 2002, etc.

Algunas de las exposiciones colectivas más relevantes del Carrillo GIl han sido IX Encuentro Internacional, I Nacional de Videoarte, 1977, organizado por Jorge Glusberg, Sección Bienal de Tapiz, 1978; Ruptura, 1952-65, 1988; El Maquinazo, 1990, pionera revisión institucional del performance en México o revisiones de las colecciones López Rocha y Jumex en 1999, Boutique / Moda: Diseño / Imagen / Experimentación, 1999-2000 o Inventario, 2007-08.

Esta curaduría se orienta al canon del Arte Contemporáneo emanado del Minimalismo, Arte Conceptual y Arte Povera, así como video, instalación y performance que dominó desde los años noventa, y salvo Perla Krauze y Yishai Jusidman, prácticamente no se exhibe pintura. Un artista que dejó de producir como Diego Toledo o un polaco que pasó por México sin pena ni gloria como Maurycy Gomulicki, ¿Merecen ser incluidos en lugar de Estrella Carmona?, quien exhibió en el MACG su muestra, Ejercicios de Guerra, 1990.

Importantes curadurías sobre Arte Moderno en el MACG, ¿Hubieran estado mejor en el MAM?; el performance se lo arrebató Ex-Teresa al MACG y la historiografía y coleccionismo del Arte Contemporáneo la realiza el MUAC, y no el Carrillo Gil, que cuenta con una incompleta y mediocre colección resultado de las esporádicas adquisiciones del INBAL; ¿La función del MACG ha sido alojar al Encuentro Nacional de Arte Joven o al Programa de Becas BBVA-MACG?, ¿Por qué el MACG no realiza retrospectivas monográficas de artistas mexicanos? El grabado aquí expuesto de un joven y despistado Gabriel Orozco, pareciera sintetizar la función que todavía no ha encontrado el Carrillo Gil en el Arte Contemporáneo.

IG: @egea.eduardo