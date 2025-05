Nodos, una propuesta para mitigar exclusión de artistas y comunidades en el arte contemporáneo

Nodos. Vista de la exposición, Mirando eNeza Dirección. (Eduardo Egea)

Nodos: Comunidad, Arte e Institución.

Guillermo Santamarina inició en el VI Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo, SITAC, 2008, un programa de acompañamiento a través de sus clínicas. Según Christian Gómez, en el SITAC XIII, 2016, Nadie es Inocente, que trataba sobre políticas culturales y valor del arte, “...los organizadores, María Minera, Osvaldo Sánchez, Mariana Munguía, Issa Benitez, Aimeé Servitje, propusieron que el programa de acompañamiento se llamara Nodos”. Gómez recomienda el ensayo de Mónica Amieva, ¿Cómo aprender a Trabajar y a Construir sin Estar de Acuerdo?, SITAC XIII, para entender los procesos de diálogo y negociación en un proyecto colectivo como Nodos.

Christian Gómez, propuso durante el SITAC XIII, 2016, vincular Nodos a proyectos apoyados por el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC, “...lo que logramos es que hubiera 20 actividades de 10 ciudades diferentes; de Tijuana a Oaxaca”; así Gómez entró a trabajar al PAC y junto a Mariana Munguía trazaron la primera temporada de Nodos en Guadalajara, 2018, Monterrey y Puebla, 2019, Mérida, 2020 y Tijuana, 2021. Durante la segunda etapa se orientaron al Bajío al vincular Guanajuato y San Luis Potosí,”... y ahí también hubo como 20 proyectos de 8 ciudades del Bajío, aprendimos mucho, y oficializamos que el programa Nodos iba a ser herramienta para conocer de manera más cercana proyectos de distintos lugares del país”, obteniendo así información más precisa con la cual orientar a la convocatoría del PAC; a lo que Gómez agrega, “...nos fuimos dando cuenta que de aquellos lugares donde se realizaba Nodos, de pronto, teníamos más solicitudes, y también desde la convocatoria, el PAC correspondía a estas regiones y se daban más apoyos de manera descentralizada e informada”; Christian cita a Mônica Hoff quien considera la descentralización no sólo al hacer actividades en otros lugares, sino al construir un Pensamiento Descentrado.

Durante 7 años, Gómez cooperó en la conformación de Nodos, programa que se separó del SITAC. Gómez describe así la maduración de Nodos: “Se consolidó la organización del programa a través de comités de personas activas en las distintas regiones, surgiendo la corresponsabilidad entre organizadores, el PAC como institución y las propias comunidades, lo cual cooperó a la horizontalidad del trabajo y la profesionalización de las escenas locales; esto se reflejó al dar talleres: Un invitado internacional, uno nacional y uno local —todos remunerados por igual”. Otros dos efectos que describe Gómez, son la ciudadanización de Nodos al hacer propio el programa la comunidad y reunirse tanto en instituciones públicas o privadas como espacios independientes y el diálogo que estableció Nodos con la Bienal FEMSA, 2018, que salió por primera vez de Monterrey hacia Zacatecas; y desde 2020 cuando tanto la Colección FEMSA como su Bienal han patrocinado a Nodos”.

Neza2 2. Inauguración el 8 de mayo de Luces de Neza York, Galería Casati. (Eduardo Egea)

Nodos en Ciudad Neza. Después de su paso por el Bajío, Nodos llegó a Xalapa Veracruz en 2023 y a Mérida y Cuernavaca en 2024, y Ciudad Neza en 2025. Gómez señala que a él le tocó Nodos cuando estaba en formación su programa y había bajo presupuesto; después de 7 u 8 años Nodos logró recursos etiquetados y realizar más actividades e incluso exposiciones como el proyecto Cd. Nezahualcóyotl | Desierto de Sal, realizado por el Coordinador de Contenidos del PAC, Tonatiuh López y cuya exposición de 37 artistas, Mirando eNeza Dirección, fue curada por Hernán Cortés de NIXXXON, Klausen Baena, Brandon Morales e Iván Valencia de Proyectos Puente y Luis Valverde de la Galería Tianguis Neza y montada en la Galería del Centro Regional de Cultura del Municipio de Nezahualcóyotl (3-12 Abril, 2025).

Al preguntar a López si el PAC impulsa a Nodos para salir a buscar artistas más sólidos ya que el PAC se está “hartando” del arte contemporáneo, señala, “No, no creo que se esté “hartando”; más bien las generaciones y el crecimiento de las escenas han cambiado y los artistas jóvenes reclaman espacios; siendo así las instituciones orilladas a reconocerlos”.

López señala que Nodos busca descentralizar la discusión entorno al arte contemporáneo al acercarse a escenas poco visibles, y añade “...no lo veo como una cosa de escenas Underground o marginales, sino que existieron siempre y más bien necesitan articularse de forma regional”, “las circunstancias de nuestra geografía nos impiden agruparnos y el estado de la infraestructura de nuestras instituciones culturales obstaculiza reconocernos dentro de esa escena, y eso es lo que hace Nodos, acercarse a una región y comenzar a conectar instituciones, artistas y colectivos”, “no porque el arte contemporáneo esté agotado, sino porque otros discursos necesitan robustecerse, no para competir, sino para darles dignidad y el lugar que merecen en la historia del arte en México”.

Neza 3. Collage de Miguel Ventura en la Universidad de Toronto Mississauga, 2022. (IG Universidad Toronto.)

¿Arte de Neza hacia el Mainstream?. Luis Valverde encabeza la Galería Tianguis Neza en La Lagunilla, iniciativa que contacta artistas de Neza y otras zonas conurbadas con profesionales del arte contemporáneo y proponen un mercado de arte alternativo de trato directo; también Luis es junto a Punto Magnolia y la alcaldía Cuauhtémoc impulsores de la Feria Feral, a la que llama “una colectividad de colectividades” inaugurada en la Semana del Arte de febrero, iniciativa que aglutina espacios independientes en un “tianguis expandido” que incorpora la economía de zonas conurbadas.

Luis Valverde al ser co-curador de Mirando eNeza Dirección, convocó a diversas personas, como Pamela Alexander que invitó a Michel Mallard quien al incluir a otros artistas amplió a Mirando eNeza Dirección con una nueva exposición, Luces de Neza York, abierta hasta junio 21 y realizada sólo un mes después de Mirando eNeza Dirección; resultando Luces de Neza York saturada, mal iluminada, sin dar crédito a los curadores originales y con artistas añadidos poco o nada relacionados con Ciudad Neza; no obstante, Luces tuvo dos virtudes: exhibir a los artistas de Mirando eNeza Dirección en una céntrica zona de arte en la Colonia Juárez de Ciudad de México y que estos convivieran en una concurrida inauguración en el bar Cinco Pies y la diminuta Galería Casati en General Prim 14.

Valverde, quien también apoyó en la curaduría de Luces de Neza York, asegura que “...nunca se había podido lograr una exposición como estas dos, y ver con nuestros propios ojos la fuerza que se muestra desde el territorio”, “cada quien ha trabajado desde su propia trinchera para generar este escaparate fuera de Neza”, “hemos hecho trabajo desde Neza pero también vinculaciones dentro del mundo del arte, espacios independientes, instituciones” y añade, “Estas dos exposiciones son una pequeña revisión de 60 años de vida del Municipio de Neza, y la cual es integrada por artistas de distintas generaciones y disciplinas que van más allá de pintura o poesía que es de lo más fuerte en Neza, y donde se apreciaron expresiones más experimentales, cercanas al arte actual”, y respecto al impacto en los creadores de Neza, Luis señala, “Los artistas están contentos de poder verse entre ellos como una comunidad real, con un trabajo muy orgánico que ha madurado con logros importantes”; aportaciones que involucran artistas de Neza como Ulises Licea y Alejandro Galván, siendo Alfredo Arcos según Valverde, “el artista más veterano de Ciudad Nezahualcóyotl” y Mario Arturo Romero Aguilar, RAMA, artista disidente “radical crítico al sistema político del país”, surgerido por el grabador Alejandro Pérez Cruz.

Neza Fotografía de Tonatiuh Cabello de un puente inconcluso en el municipio Los Reyes La Paz. (Tonatiuh Cabello)

Institucionalización vs Exclusión. Los Antififís o Cómo Derrotar al Arte Whitexican, fue una exposición realizada en La Quiñonera y la Galería Epifanía (28Nov2024-25Ene2025) con artistas censurados como Javier Pulido y Mariana Aguirre y sus proyectos digitales Grabiel Orozco y Kurizambutto; Héctor García y Horacio Quiñones con Ojo, una Revista que Vé, 1958, pionera del periodismo gráfico en México, la suspensión parcial de Crux, 2014, muestra de Valerio Gámez en la Galería Libertad de Querétaro y Oscar Vallejo con cuadros como La Vida no Vale Nada, 2021, censurado en el Centro Cultural del México Contemporáneo. En Mirando eNeza Dirección y en Luces de Neza York, fueron incluidos Antonio Nieto, Oscar Vallejo y Tonatiuh Cabello, artistas exhibidos entre 4 y 5 meses antes en Los Antififís; incluso la foto de Tonatiuh Cabello del puente peatonal inconcluso, de la serie De Espaldas al Centro, Los Reyes La Paz, (Futuro Prometido V), 2016, fue incluida tanto en Los Antififís, como en Mirando eNeza Dirección y Luces de Neza York.

¿Miguel Ventura sigue formando parte del mundo del arte después de exhibir su censurada instalación, Cantos Cívicos, en la inauguración en 2008 del Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, UNAM?; sus decenas de collages exhibidos en Acapulco 62 en las exposiciones, Vivir = Amar, 2019-20 y Fuck Me Bauhaus Mex Fest Reloaded, 2022, denuncian el vínculo entre armamentismo, arte contemporáneo, corrupción gubernamental y empresarial y crimen organizado; al igual que la mayoría de los artistas en Los Antififís, ¿están proscritos del arte en México?, ¿también lo es el collage de Ventura, Fuck Me Bauhaus: Gropemegehry, 2022?, incluido como facsímil en la muestra, GUT_BRAIN 1: Destructive Desires and Other Destinies of Excess, 2022, en las Blackwood Galleries de la University of Toronto Mississauga y cuyo original fue expuesto en Los Antififís. ¿cuáles son los alcances de programas como Nodos del PAC para dialogar e incluir artistas marginales y subterráneos?, y sobre todo, ¿Qué pensaran de Nodos los artistas de Neza no incluidos en Mirando eNeza Dirección y Luces de Neza York?.