Danzas Pluriversales, INBAL democratiza el Movimiento en Maratón Nacional sin precedentes

El movimiento es disciplina profesional y derecho cultural fundamental; invita a la sociedad a transitar de espectadores a participantes activos, señala Alonso Alarcón —

INBAL Maratón DID 2026 Los asistentes al Maratón de la Danza 2026 en la CDMX podrán disfrutar de un espacio habilitado en el Jardín Escénico del INBAL, para bailar. (Gerardo González Acosta)

Para que la sociedad mexicana conozca, vea y disfrute la danza en todas sus manifestaciones posibles, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunciaron la celebración del “Maratón DID INBAL 2026: Danzas Pluriversales.”

El evento conmemora el Día Internacional de la Danza con una cartelera sin precedentes que busca democratizar el acceso a la cultura en el territorio nacional.

Alonso Alarcón Mújica, coordinador nacional de Danza del INBAL, encabezó la presentación de este magno evento que será llevado a cabo el próximo 25 de abril.

En conferencia de prensa en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque, dijo que la programación incluirá más de 160 actividades de acceso completamente gratuito para todo el público asistente.

Añadió que el despliegue artístico representa un esfuerzo institucional por fortalecer el reconocimiento y la valoración de las diversas expresiones dancísticas que dan identidad al país.

Descentralización y Excelencia Artística

La edición de este año se enfoca en la descentralización pues extendió las celebraciones de manera simultánea a las 32 entidades federativas de la República.

Alarcón Mújica dijo que el objetivo primordial es que la danza llegue a cada rincón del territorio, permitiendo que la sociedad se conecte con el movimiento.

“Esta visión pluriversal busca honrar la diversidad de cuerpos, formas y expresiones culturales que coexisten en el ecosistema dancístico contemporáneo de nuestra nación mexicana”, señaló.

INBAL Maratón DID 2026 Las presentaciones se llevarán a cabo el sábado 25 de abril en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque (CCB) y el Jardín Escénico. (INBAL)

Entrevistado en exclusiva por Crónica, dijo que el evento principal consiste en un megamaratón dancístico con dinámicas que integran el ballet clásico hasta ritmos populares como la salsa y el danzón.

Resaltó la importancia de expandir la danza a todo el territorio nacional a través de convocatorias inéditas y eventos masivos como este; un pilar central es la promoción de las danzas pluriversales, un concepto que integra géneros diversos como el folclor, el hip hop y ritmos populares,

“El movimiento se entiende no solo como una disciplina profesional, sino como un derecho cultural fundamental que invita a la sociedad a transitar de ser meros espectadores a participantes activos del baile”, indicó.

Detalló que el Maratón DID 2026 será implementado el sábado 25 de abril en los recintos del Centro Cultural del Bosque y el innovador Jardín Escénico.

Reveló que desde las 10 de la mañana los asistentes podrán disfrutar una experiencia estética que abarca desde el ballet clásico hasta las danzas urbanas.

“La intención es garantizar el derecho a la libre expresión corporal, respetando la pluralidad de voces y atendiendo especialmente a los grupos más vulnerables”, indicó.

Alonso Alarcón Mújica resaltó que la danza es un derecho cultural que se vive y se incorpora a través de la experiencia directa del movimiento en libertad.

Confió que espera la asistencia de miles de personas a los diferentes foros, plazas y teatros para ser parte de esta “fiesta de la empatía y la diversidad; la pluralidad de públicos es una de las metas del INBAL, buscando atraer tanto a conocedores como a nuevas audiencias interesadas en descubrir el arte”.

Memoria Histórica

La Compañía Nacional de Danza (CND) será la encargada de inaugurar la jornada con una gala contemporánea diseñada especialmente para conmover a la audiencia.

Tihui Gutiérrez, maestra ensayadora de CND, reveló que el programa está basado en obras de coreógrafos mexicanos que exploran las emociones humanas universales.

Piezas como "Vértigo" y "Law of Fear Lost" pretenden utilizar el lenguaje universal de la danza para conectar a las personas sin barreras idiomáticas, señaló.

Por su parte, el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) presentará el programa "Entre la luz y la sombra“, un diálogo entre destacadas creadoras.

Cecilia Lugo, directora artística del Centro, invitó al público a disfrutar de las obras "Lobos“, ”El misterio del origen" y "Luna negra" el día de la conmemoración.

“Estas coreografías, realizadas por Beatriz Madrid y Bárbara Alvarado, muestran el esplendor actual de las mujeres en la creación dancística de alto nivel profesional”, manifestó.

La formación académica también ocupa un lugar central en el Maratón DID 2026, con el trabajo de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello.

La maestra Rocío del Carmen Rangel directorta de la institución, dijo que estos encuentros permiten a los estudiantes salir de las aulas para confrontar su arte con la mirada del público.

“Es una oportunidad vital para que los futuros bailarines entiendan que la danza debe ser un arte todo terreno que se vive en el presente”, comentó.

La investigación y la memoria histórica en esta celebración reconoce a las figuras icónicas que forjaron el camino de la danza.

Ofelia Chávez de la Lama, directora del Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza“José Limón” (Cenidi Danza), recordó que este año es conmemorado el centenario del natalicio del gran maestro y coreógrafo Guillermo Arriaga.

Añadió que igualmente será efectuado un homenaje a Patricia Aulestia, fundadora del Cenidi y pionera de las conmemoraciones del Día Internacional de la Danza en México desde 1982.

Inversión en el Ecosistema Cultural

INBAL Maratón DID 2026 El Maratón DID 2026 se presenta como una plataforma de autoconocimiento y construcción de comunidad. (Jacobo Rios)

El INBAL reafirmó su compromiso con la preservación del patrimonio dancístico a través de la difusión de más de 200 publicaciones especializadas en la materia.

Haydee Boetto Bárcena, Subdirectora General de Bellas Artes, dijo que “la danza no solo se baila, sino que también se piensa, se documenta y se investiga como una práctica artística, social y profundamente cultural; la inclusión de la investigación en el programa del Maratón fortalece el enfoque humanístico y profesional de todo el ecosistema de las artes”.

Recordó que para sustentar este crecimiento, la Secretaría de Cultura anunció convocatorias nacionales con apoyos económicos significativos para las compañías independientes y creadores.

Resaltó la convocatoria "Saberes Danzados“, que seleccionará hasta 100 proyectos para otorgar premios de hasta 150 mil pesos destinados a la circulación y pedagogía.

Enseguida mencionó el programa "Escenarios IMSS-Cultura“, que recupera la red de teatros del Seguro Social para dotarlos de una oferta cultural de excelencia.

Boetto Bárcena explicó que el programa "Artes Escénicas en la Escuela" es otra pieza fundamental que integra la danza en la formación integral de las niñas y los niños.

“Con apoyos de hasta 600 mil pesos para nuevas producciones, se busca que las infancias tengan un contacto directo y profesional con el fenómeno dancístico; estas acciones aseguran que la danza sea una presencia constante en la vida de la sociedad, no solo durante un día, sino durante todo el año”, manifestó.

A Bailar en el Maratón DID 2026

En su programa, el Maratón DID INBAL 2026 ofrecerá una diversidad de géneros que incluye folklore, danza hindú, hip hop, danza teatro y lenguajes experimentales de vanguardia.

Un espacio destacado será el "Foro Toña La Negra“, que será ubicado en el Jardín Escénico, donde la música en vivo permitirá a los asistentes, bailar.

Danzoneras, orquestas de salsa, fandango jarocho y huapango convertirán el espacio público en una gran pista de baile para el disfrute de todas las familias, explicó al reportero, Alonso Alarcón Mújica.

Las autoridades llamaron a los medios a difundir ampliamente esta oferta gratuita y de alcance nacional.

Expresaron que es necesario que la población sepa que las puertas de Bellas Artes y de los Institutos de Cultura estatales están abiertas para recibirles con alegría. La programación detallada de todas las actividades en los estados podrá ser consultada a través de las redes sociales oficiales y los enlaces institucionales del INBAL.

Alarcón Mújica señaló que el Maratón DID 2026 se presenta como una plataforma de autoconocimiento y construcción de comunidad, donde el cuerpo se convierte en un archivo vivo del presente; “el movimiento es una fuerza vital que nos une como humanidad”.

Danzas Pluriversales, INBAL democratiza el Movimiento en Maratón Nacional sin precedentes