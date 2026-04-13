Cinvestav celebra 65 años de realizar investigación científica en favor de México

Cinvestav. El Centro de Investigación y de estudios Avamnzado cumple 65 años. (Cinvestav.)

El 17 de abril el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y cumple 65 años y como señala su director general, Alberto Sánchez Hernández, el orgullo de ser Cinvestav pasa por varias estelas: la formación hasta hoy de 18 mil graduados de posgrado, los desarrollos científicos y tecnológicos en beneficio de México y el acercamiento de las ciencias a los niños con el Cinvesniños, entre otros.

Un orgullo, añade el también doctor en Física e investigador, que se amplía cuando los graduados, que están en las 32 entidades de la República, impulsan el conocimiento de las ciencias en el país, ayudan a la creación de instituciones de investigación o universidades. Son una red que permea la ciencia mexicana, pero esta red no sólo está en el país, añade, los egresados están en otras naciones realizando un trabajo de alto nivel.

Son algunos de los logros durante estas seis décadas y media del Cinvestav, que nace por iniciativa de cuatro grandes científicos: Manuel Cerrillo, Eugenio Méndez Docurro, Víctor Bravo y Arturo Rosenblueth.

Este 17 de abril, 65 aniversario del Cinvestav, será una gran fiesta para la ciencia en México.

Sí, con un evento académico que inicia con la ceremonia de entrega de diplomas a nuestros graduados de maestría y doctorado. Para esta ceremonia, cada año procuramos que nos acompañen las máximas autoridades en educación del país, como el secretario de Educación Pública y la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y con mayor razón en este aniversario esperamos asistan.

Tras la entrega de los diplomas, se llevarán a cabo actividades por cuatro semanas, una para cada uno de los departamentos fundadores de la institución: Física, Matemáticas, Ingeniería Eléctrica y Fisiología.

En estos eventos académicos habrá seminarios y conferencias con invitados internacionales de reconocido prestigio, otros serán dirigidos a nuestros egresados, estudiantes e investigadoras.

Pero hay que resaltar algo; en el Cinvestav, durante esta administración, buscamos dar más visibilidad a nuestras investigadoras y sus trabajos, porque no sólo en México, sino en el mundo, la participación de la mujer está un poco reducida. Esto tiene además el objetivo de que las niñas y las jóvenes las conozcan y se fomente el gusto por las ciencias y lleguen a ser investigadoras.

Cinvestav. El director general del Cinvestav, Alberto Sánchez Hernández.

¿Cuántos egresados son este año?

A la ceremonia en Zacatenco acuden alrededor de 350, pero cada año graduamos cerca de 600 estudiantes, tanto de maestría y doctorado en todas las unidades, tanto en la sede central como en las del interior de la República.

Son 65 años de tener grandes investigadores de alto nivel cuyo trabajo es en beneficio de México.

Hasta ahora, nuestras investigaciones se han centrado en el conocimiento básico, lo cual es muy bueno porque necesitamos fundamentar la tecnología, entonces el camino del Cinvestav es hacer ciencia básica.

Sin embargo, en esta administración se recibió la instrucción del Gobierno federal que aterrice las investigaciones en algo palpable, es decir, en tecnología que sea útil para la sociedad. Porque la investigación que se concreta en desarrollo tecnológico es importante para el país, ya que aún dependemos mucho de la tecnología del exterior. Eso definitivamente tiene que revertirse.

En muchas ocasiones importamos tecnología que no fue desarrollada para los mexicanos. Un ejemplo son las medicinas o vacunas que se diseñan en países llamados de primer mundo y están enfocadas, de alguna forma, a su población

Ahora, con los estudios que realizan grupos mexicanos, en el futuro queremos que esos tratamientos tengan como base el estudio de nuestra población. En este punto, hablamos del Biobanco Mexicano, el mapa genético del país, que recientemente publicaron nuestros investigadores y con éste podremos desarrollar medicamentos específicos para la población mexicana y no importar los que posiblemente nada tengan que ver con nuestra la genética.

Cinvestav. Una de las primeras fotos del Cinvestav.

PROYECTOS

En este momento, añade el Alberto Sánchez Hernández, con el Centro de Diseño de Semiconductores Kutsari está en marcha el proyecto nacional para diseño de semiconductores. “La idea es que hacia el futuro podamos desarrollar y, posiblemente a largo plazo, construir los chips, los circuitos integrados que necesitamos para todas nuestras actividades diarias.

“En esta iniciativa participamos junto con la UNAM, CIMAV, CIDESI, INAOE y otras instituciones. Ahora estamos en la primera fase, que es su diseño, para después generar los dispositivos electrónicos”.

Otro de los temas de investigación, añade el director del Cinvestav, es el agua. “Hay que ver al futuro y sabemos que el agua para consumo humano no es suficiente y, aunque está disponible en algunas regiones del país, ya sea por la actividad humana o por X o Y razón ya no es apta para el consumo humano, está contaminada”. Por ello, agrega, tenemos investigaciones para desarrollar tecnología que ayuden a limpiar esas aguas o reoptimizar su uso.

También en el Cinvestav, añade Alberto Sánchez, estamos preocupados cómo vivirá la población en la vejez, “porque ahora la esperanza de vida es mayor y se espera que en algunos años siga aumentando. Entonces, no sólo se trata de llegar a edades más avanzadas, sino tener las condiciones de salud, inclusive sociales, para una vida digna”.

Por esto, explica, junto con otras instituciones y con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México se construyó el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento, enfocado al estudio de enfermedades que se presentan en esa etapa de vida.

¿El orgullo de ser y estar en el Cinvestav está mucho en lo que sus investigadores ofrecen a México?

Desde luego que es un gran orgullo para nosotros, la institución líder en investigación en México y con amplio reconocimiento internacional, campo donde compite con instituciones de gran prestigio mundial y que tienen muchos más recursos. Ahí, hemos demostrado que somos capaces de desarrollar investigación de alto nivel que nos pone a competir a la par, demostrando la capacidad que tenemos y los conocimientos que adquirimos en las instituciones públicas de México.

Por otro lado, en 65 años, tenemos trabajo y desarrollos que han beneficiado al país. Con todo esto, para mí es una gran responsabilidad dirigir al Cinvestav.

Hablando de los aportes al país, uno de los históricos fueron los libros de texto gratuitos. Nuestros investigadores diseñaron el área de ciencias, de matemáticas y muchos, incluyéndome, los usamos. Otro desarrollo importante y más reciente, de hace unos 20 años al menos, fue la piel humana, un sistema para su crecimiento que puede usarse en quemaduras de segundo o tercer grado y son muy dolorosas en su proceso de regeneración y cura.

Con este desarrollo tecnológico que hicieron los investigadores, fue posible poder reconstruir la piel en un alto porcentaje y que el proceso fuera menos doloroso.

Además, en este orgullo también entran los 18 mil graduados, de los cuales un tercio son doctores. Es decir, hablamos de 6 mil doctores en diversas áreas del conocimiento y que representan un alto porcentaje en el padrón del Sistema Nacional de Investigadores, que ronda el orden de un poco más de 40 mil, entonces.

Su trabajo no está en el Cinvestav, sino que está en las 32 entidades federativas del país: ellos trabajan en universidades, institutos tecnológicos, en empresas, en instituciones de educación pública y privada, y contribuyen al desarrollo de las ciencias y de la educación en esas regiones.

Con esto, de alguna forma hemos diseminado las ciencias a lo largo del país en estos 65 años. Desde mi punto de vista, creo que este es nuestro mayor aporte: la formación de recursos humanos altamente capacitados que ayudan al desarrollo, de muchas regiones del país.

¿Una red del Cinvestav en todo el país y en el extranjero?

Tenemos egresados, no sólo en México, sino que también en el extranjero, en 29 países, entre ellos, China, Canadá, Chile, España, Alemania, donde realizan trabajos destacados en sus diversas áreas de conocimiento.

Tener egresados en gran parte de las instituciones del país, también nos ayuda y fortalece en el sentido de que se llega a conocer lo que es la institución. Porque ellos son nuestra mayor propaganda. A lo mejor muchos de sus alumnos dicen: Mi profesor estudió en el Cinvestav y tal vez por eso aspiren estudiar donde su profesor lo hizo. Todo esto muestra el por qué es un gran orgullo ser parte de esta institución y a la vez sea partícipe en la creación de otras instituciones en el país, de posgrados e inclusive universidades con semejanza al Cinvestav. Esa es la red de investigadores a lo largo del país.

Otro de los beneficios sociales es el acercar las ciencias a los niños.

Esta actividad que surgió hace más de una década para los niños de primaria, etapa donde están descubriendo muchas cosas y se preguntan a veces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué sucede esto?

Con estas ideas surgió lo que conocemos como Cinvesniños, una actividad donde abrimos las puertas de la institución para recibir a niños, jóvenes y a la población en general para mostrarles de manera lúdica cómo funcionan muchas de las cosas que tienen en su día a día. Una actividad también se realiza en diversas unidades foráneas de la institución, en Saltillo, Guadalajara e Irapuato.

¿Qué habrá más para los festejos?

Estamos trabajando en diversas formas de recordatorios y al momento tenemos playeras, libros y un número especial de nuestra revista “Avance y perspectiva”.