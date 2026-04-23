Una muestra reúne material de García Lorca disperso: ahora toca recuperar la voz del poeta

Muestra. La exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que estará abierta hasta el 26 de julio, es eminentemente un archivo abierto en continúo crecimiento (EFE)

Cómo y por qué sobrevivieron cientos de documentos que cuentan la vida de Federico García Lorca, asesinado en 1936, al comienzo de la Guerra Civil española, es el hilo conductor de la exposición sobre el poeta que se inauguró este jueves en Madrid y donde solo falta su voz: “Recuperarla es posible, hay trabajos activos”.

La exposición puede verse en la Residencia de Estudiantes de la capital, donde el poeta residió, y a la que estuvo muy vinculado.

En rueda de prensa, el experto en la obra lorquiana Andrew Anderson explicó que esos trabajos activos se centrarían en conseguir los audios de Lorca en discursos pronunciados ante los micrófonos de las radios Unión y Stentor, en Buenos Aires, y que la exposición recoge en tres fotos.

“Hay esperanza, es imposible que no se haya grabado su voz”, dijo este experto. No obstante, el problema reside en que las cintas son frágiles y no están cuidadas, señaló la sobrina-nieta del poeta, Laura García Lorca, presente en la rueda de prensa.

Según esta familiar, un problema añadido es que, por ejemplo, Radio Stentor no tiene un archivo inventariado sino “un almacén con una montaña de cintas, lo que dificulta encontrarla y obligaría a trabajar todos los rollos, y eso requiere tiempo y dinero”.

Por otra parte, el experto Christopher Maurer dice: “es bonito no tener la voz del poeta, y que sea una voz compartida, a veces conocerla es una decepción, y más si no se recupera con buena calidad”.

La historia de un esfuerzo colectivo

La exposición ‘Lorca y el archivo: memoria en movimiento’, que estará abierta hasta el 26 de julio, es eminentemente un archivo abierto en continúo crecimiento, según se van recuperando obras inéditas y que cuenta el esfuerzo de todos los que están detrás.

“Desde el momento del asesinato de Lorca, su familia fue consciente de que su vida iba a estar dedicada al cuidado, búsqueda, conservación y difusión del legado del poeta, lo que ha hecho que la Fundación García Lorca tenga más de 5.000 documentos originales”, explicó su sobrina-nieta y presidenta de la Fundación Federico García Lorca.

A textos manuscritos del poeta y otros mecanografiados se suman otras piezas como el cartel del estreno de la obra de ‘La casa de Bernarda de Alba’ en 1945 en el Teatro Avenida de Buenos Aires y el traje del personaje de Bernarda, que llevaba la actriz Margarita Xirgú.

Fichas policiales y pasaporte republicano

En la exposición pueden verse desde manuscritos y pruebas de imprenta hasta expedientes policiales para legitimar el asesinato de Lorca, un expediente de sus “antecedentes masónicos” y la ficha del poeta del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Granada, provincia donde nació y murió.

También hay recortes de periódicos que cuentan su muerte, como uno aportado por Ian Gibson y publicado el 26 de septiembre de 1936 por la revista cultural ‘Estampa": ‘Un evadido de Granada’ que narra el fusilamiento de Lorca.

Además, hay un fragmento del pasaporte republicano usado por su hermana Isabel García Lorca para salir de España en otoño de 1936 y reunirse en Bélgica con su hermano Francisco, diplomático para la República.

La exposición, dividida en cinco secciones, concibe el archivo de forma dinámica destacando los esfuerzos de quienes los generaron y los contextos sociopolíticos por los que navegaron.

La muestra que vuelve a la Residencia de Estudiantes, donde el fondo estuvo alojado desde 1986 hasta 2018, aporta historias de pérdida y salvación y, según los expertos, “demuestra como estos objetos mudos pueden seguir hablando ahora y en el futuro”.

El experto Andrew Anderson recordó que “los materiales lorquianos” están por todo el mundo aunque esta exposición sea el más completo y en el que han participado más personas.