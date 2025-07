“Selena…Por siempre”, un homenaje sinfónico para la cantante de la OFA

Homenaje. La Orquesta Filarmónica de las Artes busca atraer público a las salas de concierto con estos programas.

El programa musical “Selena…Por siempre” es parte de una exitosa estrategia de la Orquesta Filarmónica de las Artes para atraer público a las salas de concierto: tras agotar entradas en marzo, vuelve este programa dedicado a la compositora y cantante mexicoamericana Selena Quintanilla.

Se trata de un ‘Homenaje sinfónico’ por el 30° aniversario luctuoso de Selena Quintanilla, con arreglos originales de Emmanuel Vázquez Miguel, a presentarse a la 1 pm y 7 pm, del sábado 26 de julio, y 1 pm y 6 pm del domingo 27 de julio, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

“La gente pidió más fechas”, comenta la violista Odette Waller, integrante de la Filarmónica y directora ‘invitada’ de esta propuesta.

“La Filarmónica tiene una trayectoria de más de una década y sí, tocamos música clásica, música sinfónica, pero también tenemos ambiciones de poder llegar a más público y tanto Enrique Abraham Vélez Godoy como Diego Carrega han tenido esta visión de hacer ‘shows sinfónicos’ y ser pioneros en muchos de ellos”, ahonda.

“Como la flor”, “Amor prohibido”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más”, “Si una vez” y “El chico del apartamento 512” son algunos éxitos que han sido transformados para unir la música académica y la cultura pop en un espectáculo vibrante.

De acuerdo con Odette Waller, el arreglista oficial de la Filarmónica, Emmanuel Vázquez suele hacer los arreglos bajo pedido -a cargo de dirección y producción- de un modo que responde al gusto general por los conciertos populares a la vez que puede acercar a la gente a lo sinfónico.

“La orquesta tiene una temporada de todo el año y dentro de esa temporada tocamos música de todo tipo. El chiste es llegar a la gente, que nos escuchen y también hacer música. Toda la música es sumamente importante y vale la pena hacerla y compartirla con los demás”, destaca la directora invitada.

En ese sentido, Odette Waller opina que la obra de Selena Quintanilla (1971-1995) revolucionó la música latina.

“Hizo un cambio dentro de la música mexicana, la famosísima del Tex-Mex, que era antes nada más reconocida para hombres. Ella es tan importante, tanto la música que hace con su familia, como sus interpretaciones de las mismas, que viene a romper paradigmas”, señala.

Asimismo, observa que su impacto cultural y difusión alcanzó toda Latinoamérica. “Hemos estado en contacto con la música de Selena y no hay fiesta, boda, 15 años que no tenga por ahí algún éxito de ella”.

La propuesta musical “Selena…Por siempre” ofrece un recorrido por la vida y obra de Selena Quintanilla, desde sus inicios con Selena y Los Dinos hasta su consolidación como un fenómeno mundial.

“Antes de hacer el concierto de Selena me puse a super-estudiar, me leí el libro que hizo su esposo y me puse a buscar y ver la versatilidad que tenía esta artista: es realmente impresionante, en la Filarmónica muchos son fans de Selena, no nada más escuchamos Mahler y Brahms”, agrega la directora, quien antes de este programa se confesaba ignorante de Selena.

“La verdad, nos divertimos mucho. Siempre hacemos lo mejor que podemos, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo. Así sea, una sinfonía de Mahler o Selena Sinfónico, lo que queremos invitar al público a que venga a pasarla bien con nosotros”, continúa.

Participarán las Voces Magistrales de las Artes, las solistas Brenda Santabalbina, Dagmariz Serafín y Marisol Meneses, acompañados por la Compañía de Danza de las Artes con coreografías de Jair Genchi.

Por lo tanto, la invitación es a “apreciar el trabajo tanto de Selena, sus arreglistas, sus músicos, como de nosotros que cambiamos el formato y la hacemos nuestra: es la música, ahora, de la Sinfónica de las Artes”, añade Odette Waller.

“Nuestra formación es clásica, pero como músicos apreciamos toda la música y agradecemos la oportunidad de poderla llevar con nuestro lenguaje, con lo que nosotros tenemos a la mano y poder compartirla”, concluye.

CONCIERTOS

Las fechas y horarios de “Selena…Por siempre” son: Sábado 26 de julio a las 13:00 y 19:00; Domingo 27 de julio a las 13:00 y 18:00.

La Sala Silvestre Revueltas, Centro Cultural Ollin Yoliztli se ubica sobre Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Ciudad de México. Puedes adquirir boletos en taquillas del recinto o através de la página oficial http://filarmonicadelasartes.com