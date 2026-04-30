Rodrigo de la Cadena emociona a Japón y fortalece el bolero como puente cultural entre nacione

Gira. Rodrigo de la Cadena en su gira por Japón.

El músico, compositor y promotor cultural mexicano Rodrigo de la Cadena concluyó una intensa y exitosa gira artística por Japón, con presentaciones en Tokio, Nagoya, Atami, Chiryū y otras ciudades, donde el bolero encontró una respuesta profundamente emotiva y entusiasta por parte del público.

A lo largo de esta agenda, Rodrigo de la Cadena consolidó una alianza cultural estratégica con el promotor y artista japonés Roberto Sugiura, con quien ha formado una sólida dupla para la proyección del bolero en Asia. En este contexto, Sugiura fue nombrado Delegado del Instituto Bolero México en Japón, reforzando la presencia institucional del género en ese país.

Los conciertos —varios con localidades agotadas— ofrecieron un recorrido por el repertorio fundamental del bolero, con obras de grandes autores como Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, María Grever y Luis Demetrio, así como piezas del compositor Alberto Domínguez.

Uno de los rasgos más distintivos de la gira fue la inclusión de boleros interpretados en japonés, así como versiones de canciones tradicionales japonesas adaptadas al ritmo del bolero, propuestas que fueron ampliamente laureadas por el público. A ello se sumó la capacidad del artista para interpretar en japonés, inglés, español, italiano y francés, generando admiración y sorpresa entre los asistentes.

Las funciones estuvieron marcadas por una fuerte carga emocional: en múltiples ocasiones, el público respondió conmovido hasta las lágrimas, evidenciando la potencia expresiva del bolero como lenguaje universal.

Durante distintas presentaciones, Rodrigo de la Cadena fue acompañado por músicos locales japoneses, enriqueciendo el diálogo artístico en escena. Asimismo, cada concierto contó con la presencia de personalidades destacadas del ámbito cultural y político japonés, quienes subieron al escenario para expresar su reconocimiento.

Entre los momentos más significativos de la gira destaca el obsequio de un kimono perteneciente a un ilustre personaje de la cultura japonesa, entregado por sus hijos como muestra de respeto y afecto. Esta misma prenda fue portada por el artista con orgullo durante sus presentaciones, convirtiéndose en un símbolo visible del vínculo cultural y emocional construido con el público japonés.

Paralelamente, el proyecto:

“Bolero en Japón: Plataforma de Intercambio Cultural México–Japón”

fue presentado tanto en la Embajada de México en Japón, como ante la comunidad organizada a través de la Asociación de Japoneses Inmigrantes y destacados empresarios, con el objetivo de sentar las bases para la creación del Primer Festival de Bolero en Japón.

La gira también dialogó con la memoria musical compartida entre México y Japón, evocando el impacto histórico de Los Panchos, particularmente la profunda huella que su legado dejó en regiones como Yamagata, donde su música continúa siendo referente de identidad y admiración.

Con esta serie de actividades, Rodrigo de la Cadena reafirma su papel como uno de los principales impulsores del bolero en el mundo, proyectando su vigencia hacia nuevas audiencias y consolidando un diálogo cultural vivo entre México y Japón.