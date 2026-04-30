El nuevo mapa del cine: plataformas digitales y el poder de la distribución

El auge de las plataformas digitales no solo ha transformado la forma en que vemos cine, sino que está reconfigurando profundamente cómo las películas existen, circulan y dialogan con el mundo. En el panel de distribución en plataformas digitales del Alternativa Film Festival, moderado por Consuelo Castillo y con la participación de Yira Vilaro (Pijama), Ricardo Pacheco (Mubi) y Yenny Chaverra (Retina Latina), se trazó un mapa claro de las ventajas —y también de las tensiones— que las plataformas digitales ofrecen hoy al cine, especialmente al latinoamericano.

Industry days (Samantha Lamas)

Desde el inicio, el diagnóstico fue contundente: el circuito tradicional —festivales, salas comerciales, distribución clásica— resulta insuficiente para garantizar la vida de muchas películas. Incluso aquellas que logran visibilidad en festivales de alto perfil enfrentan una paradoja: tras su paso por esos espacios, muchas desaparecen sin encontrar una audiencia más amplia. Es ahí donde las plataformas digitales emergen no como complemento, sino como una extensión vital del ecosistema cinematográfico.

Uno de los puntos más relevantes fue el papel de Retina Latina, que ha alojado más de 1300 películas, consolidándose como un archivo vivo del cine de la región. Su experiencia demuestra una de las principales ventajas del entorno digital: la capacidad de acumular, preservar y redistribuir obras que, de otro modo, quedarían relegadas al olvido. En contraste con la lógica efímera de las salas, estas plataformas permiten que las películas tengan una vida prolongada, accesible y en constante redescubrimiento.

Industry days (Samantha Lamas)

Pero si Retina Latina representa la consolidación de un modelo, Plataforma Pijama encarna la experimentación. Lanzada recientemente, esta iniciativa propone una ruptura con las estructuras tradicionales de distribución: aquí, los propios cineastas pueden subir sus películas, decidir precios, territorios y condiciones de exhibición. La ventaja es clara: autonomía. En un mercado saturado y dominado por pocos intermediarios —los llamados gatekeepers—, Pijama apuesta por democratizar el acceso y devolver el control a los creadores.

Este modelo también introduce otra ventaja clave de las plataformas digitales: la transparencia. Los realizadores pueden conocer en tiempo real cuántas personas ven sus películas, en qué países y bajo qué condiciones. Este tipo de datos, históricamente opacos en la industria, permite tomar decisiones más informadas y construir estrategias de distribución más sostenibles.

Industry days (Samantha Lamas)

Además, la flexibilidad del entorno digital abre nuevas formas de monetización. Frente al modelo único de suscripción dominante, propuestas como Pijama exploran esquemas híbridos —pago por evento, acceso gratuito con costo por contenido— que diversifican las fuentes de ingreso. Esto resulta especialmente valioso para el cine independiente, que rara vez encaja en las lógicas masivas del streaming comercial.

Por su parte, MUBI, representada por Ricardo Pacheco, mostró cómo una plataforma puede ir más allá del streaming para convertirse en un verdadero ecosistema cultural. MUBI no solo distribuye películas, sino que construye comunidad: festivales propios, podcasts, publicaciones editoriales y experiencias presenciales que amplían la relación entre el espectador y el cine.

Aquí aparece otra ventaja fundamental de las plataformas digitales: la creación de audiencias activas. Ya no se trata únicamente de ver una película, sino de formar parte de una conversación. A través de contenido editorial, eventos y curaduría, plataformas como MUBI generan contextos que enriquecen la experiencia cinematográfica y fomentan una relación más profunda con las obras.

Industry days (Samantha Lamas)

Paradójicamente, este entorno digital también ha permitido revalorizar la experiencia en salas. Iniciativas como MUBI GO —que incentivan asistir al cine físico— muestran que lo digital no necesariamente reemplaza lo presencial, sino que puede fortalecerlo. En lugar de competir, ambos espacios pueden coexistir y retroalimentarse.

En el fondo, todas estas experiencias apuntan a una misma idea: las plataformas digitales amplían el mapa del cine. Permiten que películas pequeñas encuentren públicos globales, que los creadores recuperen control sobre sus obras y que las audiencias accedan a contenidos que antes estaban fuera de su alcance.

Sin embargo, el panel también dejó entrever una tensión inevitable: aunque las plataformas prometen democratización, el mercado sigue concentrándose en pocas manos. Por eso, iniciativas emergentes y regionales resultan cruciales para equilibrar el ecosistema y garantizar diversidad.

En definitiva, las plataformas digitales no son solo un canal de distribución. Son un espacio de disputa, de innovación y de posibilidad. En un contexto donde el cine latinoamericano busca sostenerse y expandirse, estas herramientas representan no solo una ventaja, sino una oportunidad histórica para redefinir cómo —y para quién— se hace y se ve el cine.