Isabel Allende recibe el Premio ICON como Ícono de Cultura en el Raizado Festival 2025

Isabel. La escritora Isabel Allende.

Aspen, Colorado, 25 de agosto de 2025 – Isabel Allende, la autora en español más leída del mundo, con más de 77 millones de libros vendidos, recibió el reconocimiento como Ícono de Cultura en la cuarta edición del Raizado Festival, que cada año celebra la excelencia latina en artes, literatura, música, gastronomía y activismo. Allende, autora de obras emblemáticas como La casa de los espíritus, fue homenajeada durante la gala de los Premios ICON en Aspen, Colorado.

En el marco de Raizado que se celebra anualmente en Aspen Colorado, líderes mexicanos y mexicoamericanos también presentaron la Iniciativa MAPLE Mexicanos/Mexicoamericanos Promoviendo Liderazgo y Equidad), una estrategia binacional para fortalecer la democracia, defender a los inmigrantes, recuperar el patrimonio cultural y construir un poder político duradero.

Con el apoyo de las ONGs Justicia para Mujeres Migrantes, Mi Familia Vota, Gathering for Justice y Women’s Funding Network, MAPLE es una respuesta frente al incremento de ataques en contra de las comunidades de inmigrantes, las políticas excluyentes y la falta de representación justa que afecta a las comunidades mexicanas y mexicoamericanas, Además de Allende, otros líderes y agentes de cambio fueron distinguidos por su impacto en la cultura, la justicia social y la representación latina. Harvey Guillén, actor reconocido por su papel en *Lo que hacemos en las sombras* (Ícono de la Verdad); Blanca Uzeta O’Leary, abogada y activista política en Aspen (Ícono de Colorado); Carmen Pérez- Jordan, presidenta de The Gathering for Justice (Ícono de Poder); Diana María Riva, actriz y cofundadora de Latinas Acting Up (Agente de Cambio); Lisa Vidal, actriz y cofundadora de Latinas Acting Up* (Agente de Cambio).

El Raizado Festival, que se celebró del 21 al 24 de agosto, destaca el legado perdurable de la comunidad latina bajo la temática Herencia en un contexto en el que la mexicanidad está bajo amenaza en Estados Unidos. Durante cuatro días, el encuentro reunió a escritores, artistas, activistas y líderes en paneles, clases magistrales, proyecciones y presentaciones en vivo. La velada de los Premios ICON fue conducida por Judy Reyes (Scrubs), Chrissie Fit (Pitch Perfect 2 y 3) e Ivana de María (Monarca), con la participación musical de Nella, ganadora del Grammy Latino.

“Los Premios ICON son más que una celebración; nos recuerdan de dónde venimos, por quién luchamos y el legado que dejamos para las generaciones futuras”, afirmó Mónica Ramírez, fundadora del Raizado Festival y presidenta de Justice for Migrant Women, quien anunció que durante el evento se recaudó cerca de un millón de pesos mexicanos.

El monto recaudado va directamente a Justicia para Mujeres Migrantes (J4MW) donde agricultores locales proveen de frutas frescas y vegetales a mujeres migrantes que viven en pobreza alimentaria.

Entre los galardonados de ediciones anteriores figuran Sandra Cisneros, María Elena Salinas, Wilmer Valderrama, Lydia Cacho y Luis A. Miranda Jr., reafirmando la misión del festival: honrar a quienes elevan la cultura latina y abren caminos para el cambio social. Otro de los temas centrales del festival fue la justicia alimentaria, por lo que las chefs Grace Ramírez, la Claudette Zepeda y la maestra mixóloga Lynette Marrero, rendieron homenaje a la identidad mexicana y latinoamericana a través de la comida, la bebida y la narración de historias.

Sobre el Raizado Festival

Fundado por Mónica Ramírez en el 2020 y lanzado en el 2022, Raizado es un proyecto de Justice for Migrant Women. Fue creado como respuesta frente a la invisibilización y el menosprecio hacia las vidas de las personas latinas, sobre todo en tiempos de crisis. Raizado busca transformar la narrativa sobre la comunidad latina enfocándose para ello en contar la verdad y en celebrar la herencia.

Sobre Justice for Migrant Women

Justice for Migrant Women es una organización nacional sin fines de lucro, originaria de Estados Unidos. Esta organización construye, organiza y amplía el poder de las mujeres rurales y migrantes por medio de la educación, la defensa, la concientización pública, el trabajo y la transformación de su narrativa. Fundada por Mónica Ramírez, la misión de Justice for Migrant Women es defender el derecho de las mujeres migrantes y rurales de vivir y trabajar con dignidad, sin miedo a la violencia sexual.

Entre los principales socios y patrocinadores de los ICON Awards y el Raizado Festival se encuentran Bank of America, The Coca-Cola Company, P&G y muchos más. Para obtener más información sobre el festival y los galardonados de este año, visite raizadofest.org