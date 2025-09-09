El FIC llegará a 22 ciudades de 11 estados mediante el Circuito Cervantino

FIC. La presentación del Circuito Cervantino. (@Carlos_Alvar_)

El Festival Internacional Cervantino (FIC) llegará a once entidades y 22 ciudades de México, a través del tradicional Circuito Cervantino, iniciativa que amplía el alcance de su programación y promueve la circulación de los artistas, tanto nacionales como internacionales, en distintos lugares de la República Mexicana.

En conferencia de prensa, para anunciar la programación, la directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Valeria Palomino, afirmó: “El Circuito Cervantino además de la circulación de artistas, es el resultado de la cooperación y el trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura y las instancias estatales de cultura, festivales, universidades e instituciones públicas y privadas”.

Posteriormente, Haydeé Boetto, subdirectora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura puntualizó la participación de los recintos en los que tendrá presencia el Circuito Cervantino: “Este año el INBAL tiene el privilegio de presentar 13 espectáculos a lo largo del mes de octubre, serán ocho agrupaciones internacionales y cinco producciones nacionales nuevas, que se presentarán en el FIC en Guanajuato y distintos recintos del INBAL en la Ciudad de México”.

Por su parte, Juan Ayala, secretario de Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y director del Festival Cultura UNAM, agregó: “Celebro que las instituciones dialoguen, se entiendan y logren conformar una programación artística, plural diversa e incluyente; con un maridaje entre lo nacional y lo internacional y, de la misma manera, la fuerte presencia académica con la itinerancia en nuestros recintos”.

En su intervención, Romain Greco, coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, señaló que “El Circuito Cervantino es, desde hace años, una extensión del Festival Internacional Cervantino que, a través de la cooperación, nos permite compartir con más públicos y proyectar en distintos escenarios la riqueza artística que cada octubre llega a Guanajuato”.

Del 10 al 26 de octubre, el 53 FIC será un punto de encuentro de diferentes historias, contextos y culturas, a través de expresiones tanto nacionales como internacionales. El Circuito busca expandir dicho nodo a las entidades en las que se tendrá presencia, así como contribuir de forma activa a descentralizar la oferta cultural y colaborar con el establecimiento de mecanismos de acceso y participación de todas las personas y comunidades en las manifestaciones culturales.

El Circuito Cervantino recorrerá Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, con teatro, danza, ópera y música con estilos variados que van desde el jazz hasta la música tradicional y de concierto.

Al igual que el FIC, el Circuito Cervantino tendrá a Veracruz y Reino Unido como invitados de honor. La programación se presentará en 40 foros, lo que permitirá fortalecer el vínculo cultural entre regiones.

En Ciudad de México las sedes de las instancias asociadas son: el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, las Islas en Ciudad Universitaria, la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, los teatros Julio Castillo, Estefanía Chávez, y de la Ciudad Esperanza Iris; el Centro Nacional de las Artes, el Auditorio Jaime Torres Bodet, el Instituto Italiano de Cultura, el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Centro Cultural Helénico y el Pabellón Escénico.

El Circuito Cervantino iniciará el próximo 28 de septiembre en la Ciudad de México con la presentación de la cantautora colombiana Victoria Sur, quien rendirá un homenaje a la cantante veracruzana “Toña la Negra”, con un repertorio de canciones de Agustín Lara, además de piezas originales.

Entre las propuestas más destacadas que recorrerán el Circuito, se encuentran la ópera Elektra, a cargo de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); el concierto Bagatelles de John Zorn, interpretado por el compositor, arreglista y trompetista londinense Sam Eastmond; el performance NeoArctic, de la compañía danesa Hotel Pro Forma, y la puesta en escena Terebrante de Angélica Liddell, Atra Bilis Teatro.

La programación de Circuito Cervantino contará con la participación de 815 artistas, provenientes de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Jamaica, Letonia, Perú, Reino Unido, Senegal y México.

Consulta toda la programación del 53 FIC y el Circuito Cervantino 2025 en festivalcervantino.gob.mx y en las redes sociales del festival (@Cervantino) y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México (@CulturaMx).