No habrá aumento del costo de entradas a museos del INBAL para el 2026

Costos. El costo de entrada a museos del INBAL no aumenta.

En relación con la actualización en las tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas, con base en la “Iniciativa del Ejecutivo federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos”, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México informa que: