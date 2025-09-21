Premios Ariel 2025: todos los ganadores de la edición 67 celebrada en Puerto Vallarta

El cine mexicano vivió su gran noche el sábado 20 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, donde se celebró la 67ª entrega de los Premios Ariel, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC). Desde las 16:00 horas, actores, directores y productores desfilaron por la alfombra roja, mientras que la ceremonia comenzó a las 20:00 horas y fue transmitida por la plataforma Max.

Luisa Huertas (Federico Bernal Corral)

En esta edición se reconoció a 42 producciones nominadas en 24 categorías. La película más nominada fue Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto, con 16 candidaturas, de las cuales ganó siete, entre ellas Mejor Fotografía, Mejor Coactuación Masculina para Héctor Kotsifakis, Mejor Diseño de Arte, además de Maquillaje, Vestuario, Efectos Especiales y Efectos Visuales.

Sin embargo, la gran vencedora de la noche fue Sujo, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que se alzó con el premio a Mejor Película y consolidó su éxito con otras dos estatuillas: Mejor Dirección y Mejor Coactuación Femenina, categoría en la que resultó ganadora Yadira Pérez Esteban. En el terreno actoral, Raúl Briones recibió el Ariel a Mejor Actor por su trabajo en La cocina, mientras que Luisa Huertas se coronó como Mejor Actriz gracias a su interpretación en No nos moverán.

Raúl Briones (Federico Bernal Corral)

El premio a Revelación Actoral fue para José Alberto Patiño por su papel en No nos moverán, mientras que esta misma cinta de Pierre Saint Martin se llevó el Ariel a Mejor Guion Original y el de Ópera Prima, reafirmándose como una de las producciones más sólidas del año. En la categoría de Guion Adaptado, la ganadora fue La cocina.

En cuanto al cine documental, Luciana Kaplan se llevó el premio a Mejor Largometraje Documental con Tratado de invisibilidad, mientras que Anónima Inmensidad, de Paulina del Paso, ganó como Mejor Cortometraje Documental. En animación, el Ariel fue para Fulgores, de Andrés Palma Celorio, en la categoría de Cortometraje, y para Uma & Haggen: Princesa y vikingo como Mejor Largometraje Animado. El galardón a Mejor Cortometraje de Ficción fue entregado a La cascada, de Pablo Delgado Sánchez.

Además de las categorías competitivas, el Ariel de Oro a la trayectoria se entregó a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, así como al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. El cineasta Guillermo del Toro fue distinguido con el Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones y apoyo constante a la industria mexicana, aunque no pudo estar presente en la gala.

Patricia Reyes Espíndola (Federico Bernal Corral)

La ceremonia también incluyó un homenaje especial a los 25 años del estreno de Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, con un número musical que emocionó a los asistentes.

Astrid Rondero y Fernanda Valadez (Federico Bernal Corral)

Con este resultado, Sujo se posiciona como la gran referencia del año, mientras que Pedro Páramo confirmó su fuerza técnica con múltiples premios, y No nos moverán se destacó como una de las propuestas más sólidas del cine nacional contemporáneo.