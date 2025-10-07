La Semana de los Premios Princesa de Asturias tendrá unos 80 actos sobre los galardonados

Premios. La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, presentó este martes en rueda de prensa este amplio programa de actos.

Un encuentro con profesores y estudiantes universitarios protagonizado por el economista y político italiano Mario Draghi o una charla entre la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el cineasta Alejandro González Iñárritu son algunas de las casi ochenta actividades programadas en la conocida como ‘Semana de los Premios’.

Este programa cultural, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en el que participan los galardonados con los Premios Princesa de Asturias los días previos a la ceremonia de entrega, se desarrollará entre el 16 y el 25 de octubre en distintos lugares de Asturias, región del norte de España.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, presentó este martes en rueda de prensa este amplio programa de actos, que incluye conciertos, ciclos de cine, exposiciones, instalaciones artísticas y talleres colectivos, que tienen como objetivo “acercar” la trayectoria y méritos de cada galardonado a la sociedad.

Draghi (Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional), expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, protagonizará el día 22 en Oviedo un encuentro con profesores y estudiantes universitarios en el que compartirá su experiencia en economía, finanzas y liderazgo global.

Por su parte, el escritor español Eduardo Mendoza (Premio de las Letras) mantendrá un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados principalmente a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra y otro con una selección de alumnos y profesores del Principado.

Entre otras actividades, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Artes) inaugurará una exposición en Oviedo con más de cien de sus obras, y tendrá un encuentro con el público, donde repasará sus décadas de trayectoria, y otro con el director de cine Alejandro González Iñárritu, de la misma nacionalidad.

El demógrafo estadounidense Douglas Massey (Ciencias Sociales) será otro de los premiados con más actos organizados en torno a su figura, uno de ellos en el parlamento regional asturiano, para analizar la actualidad y las corrientes migratorias, mientras que el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades) pronunciará una conferencia para repasar algunas de las ideas más relevantes de su trabajo filosófico.

Además, representantes del Museo Nacional de Antropología de México (Premio Concordia) visitarán el Museo del Pueblo de Asturias para inaugurar la muestra ‘Retratos fotográficos de tipos mexicanos’, y la genetista estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) mantendrá un desayuno de trabajo con personalidades del sector científico y sanitario.Los actos con la tenista estadounidense Serena Williams (Deportes) aún están por cerrar, según explicó Sanjurjo, puesto que se están ultimando todos los detalles de su llegada a Asturias.