Congreso abordará en España la figura de Hernán Cortés desde la “serenidad”

Un congreso sobre Hernán Cortés analizará en España el papel que desempeñó el español en la conquista americana desde la “serenidad”, el “rigor” y la “comprensión histórica” sobre una figura llena de “luces y sombras”, según los organizadores de un encuentro que contará con la presencia de delegaciones latinoamericanas.

Las denominadas ‘XIV Jornadas de Humanismo / Congreso Internacional Hernán Cortés: nuevas aportaciones y nuevas miradas’, presentadas este lunes en rueda de prensa, se celebrarán entre del 13 al 15 de noviembre en las localidades de Cáceres, Trujillo y Medellín (oeste de España) con el objetivo de estudiar la figura del conquistados español “no desde la glorificación ni la condena, sino desde la comprensión histórica” y el “rigor científico”.

El Gobierno de Extremadura (región española de la que era originario Cortés) y la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, organizadoras del encuentro, presentaron las jornadas con el convencimiento de que el conocimiento sobre la relación de España y Latinoamérica debe caminar por “cauces académicos y de objetividad histórica”.El pasado viernes, el ministro español de Asuntos Exteriores,

José Manuel Albares, reconoció que a lo largo de la historia compartida entre España y México “ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

Esas palabras fueron calificadas como “importantes” y un “primer paso por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en relación a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitaba una disculpa por las atrocidades cometidas en la conquista.

Durante la rueda de prensa, la directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, María del Mar Lozano Bartolozzi, fue preguntada por las declaraciones de Albares, aunque eludió pronunciarse sobre el tema para que, argumentó, sean los propios historiadores y americanistas los que aporten sus consideraciones.

Por su parte, la consejera de Cultura de Extremadura, Victoria Bazaga, dijo sobre Cortés que su “vida y acciones son reflejo de una época en la que se forjaron los cimientos del mundo moderno” y que encarna “la compleja red de relaciones culturales, políticas y humanas que surgieron del encuentro entre dos mundos”.Por ello, abogó por que la cita en España sirva par , a través de “múltiples miradas” y alejados de las “etiquetas”, avanzar hacia un discurso integrador y humanista.

Las jornadas reunirán a una veintena de expertos procedentes de América y de Europa, en representación de instituciones como la Academia Mexicana de la Historia o la Academia Dominicana de la Historia), y de universidades como la Autónoma de México o la de Reims Champagne-Ardenne (Francia).