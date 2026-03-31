El Valor de la Colección Gelman

Argenetic Vista de las Galerías Gelman en el Metropolitan Museum, MET con 3 pinturas de Joan Miró: Mujeres, Pajaros y una Estrella, 1949, Paisaje Animado, 1927 y Patata, 1928, y a su vez, estas mismas obras en el departamento de los Gelman en Nueva York. El Señor del Viento y Paisaje Arcaico, de Gerzso, y las 4 pinturas de Kahlo. (Fotos Eduardo Egea, MET, Sotheby’s e Internet)

La Colección Gelman comprende tres acervos, uno desconocido de Escultura Precolombina; 81 obras de arte moderno europeo con artistas que van de Edgar Degas o Pierre Bonnard a Henri Matisse, George Braque, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Paul Klee, Jean Dubuffet, Francis Bacon, etc. acervo donado en 1998 al Metropolitan Museum, MET, de Nueva York, y una de Pintura Mexicana Moderna que fue aumentada gracias a la asesoría de Robert Littman de 95 a 160 piezas; además de arte contemporáneo, siendo cerca de entre 300 y 400 obras en total. En esta curaduría de 68 piezas realizada por la directora del MAM, Marisol Argüelles y su equipo, hay buenas pinturas de María Izquierdo o Francisco Toledo, así como notables dibujos y pintura en papel de José Clemente Orozco —muralista quien se negó a retratar a los Gelman— y a quien coleccionarlo junto a David Alfaro Siqueiros y cuadros de Diego Rivera como Vendedora de Alcatraces, 1943, contradice el ideario anti-pintura burguesa de caballete que enarboló el Muralismo, frágil ideal de ética y congruencia política detectable desde el manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, 1922-23.

Según Argüelles, hay colecciones más amplias y completas que la Gelman (entrevista ADN Noticias YouTube min 02:00) y después de la muerte de Natasha en 1998, se amplió la colección sobre todo con fotografía (min 12:00). Los relativos alcances artisticos de la Colección Gelman esbozados por Argüelles, apuntan a que su verdadero potencial radica en los acervos de Gunther Gerzso y Frida Kahlo, de quien se exhiben en el MAM las 10 pinturas que conserva esta colección; destacando por su gran poder estético y expresivo así como por su sutil complejidad iconográfica, Autorretrato con Monos, 1943, Diego en mi Pensamiento, 1943, El Abrazo de Amor de El Universo, la Tierra (México), Diego, Yo y el Sr. Xólotl, 1949 y La Novia que se Espanta de Ver la Vida Abierta, 1943. Según Judith Amador (ver su artículo en Gato Pardo, Mayo12,2025), se tenían 38 obras de Gerzso, pero sus nuevos dueños, los Zambrano, subastaron en Sotheby’s en la Modern Day Auction, (Nov19,2024), las pinturas de Gerzso, Verde Amarillo, 1966, Paisaje Arcaico, 1956, y El Señor del Viento, 1949-50.

Las cuatro pinturas antes referidas de Kahlo, a su vez resultan el centro financiero de la Colección Gelman; si se subastaran, podrían alcanzar entre 100 y 250 millones de dólares —e incluso más— constituyendo esta potencial cifra cerca de la mitad de los 500 millones de dólares en los que suele valuarse la totalidad de esta colección; pero además, sí se conservara el acervo de Gunther Gerzso, se podría luchar por revelar y volver a este pintor un gran descubrimiento mundial. Estas posibilidades más el desmantelamiento en curso de la Colección Gelman por la especulación del mercado y las subastas, se mezclan junto a su valor cultural, histórico y artístico y la pugna del caracter entre global y local que define al acervo de Arte Moderno Mexicano reunido por Jacques y Natasha Gelman, proceso que es demostración prístina del destino que amenaza a todo tipo de arte en la era del Capitalismo Total.

IG: @egea.eduardo