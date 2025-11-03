Superluna de noviembre de 2025: cuándo y a qué hora ver el evento astronómico

SUPERLUNA DE NOVIEMBRE

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo imperdible este miércoles 5 de noviembre de 2025, cuando tenga lugar la última superluna del año. Este fenómeno astronómico, conocido también como la “Luna del Cazador”, se producirá cuando nuestro satélite natural se encuentre en su fase llena y, al mismo tiempo, en su punto más cercano a la Tierra, lo que la hará lucir más grande y luminosa de lo habitual.

De acuerdo con datos astronómicos, el momento exacto del perigeo lunar —cuando la Luna alcanza la mínima distancia con respecto al centro de la Tierra— ocurrirá alrededor de las 22:27 horas (hora del centro de México). Durante ese instante, la Luna estará a unos 356 800 kilómetros de distancia, lo que permitirá apreciar un brillo excepcional y un diámetro aparente hasta un 8 % mayor que el de una luna llena promedio.

Aunque el punto máximo será la noche del 5 de noviembre, el espectáculo comenzará desde el martes 4 y se mantendrá visible hasta el jueves 6, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Los expertos recomiendan observarla a partir de las 18:00 horas, mirando hacia el horizonte este-sureste, cuando la Luna comienza a elevarse con tonos anaranjados y rojizos, producto de la dispersión de la luz en la atmósfera.

Esta superluna no solo atraerá la atención de los aficionados a la astronomía, sino también de fotógrafos y curiosos que buscarán capturar su belleza. Al encontrarse más cerca de la Tierra, su resplandor será notable incluso en zonas urbanas con contaminación lumínica, aunque los mejores paisajes se apreciarán desde lugares abiertos y con poca iluminación artificial.

La “Luna del Cazador” ha sido un símbolo de los ciclos naturales y agrícolas desde tiempos antiguos, marcando la temporada de cosechas y preparación para el invierno. En 2025, este fenómeno volverá a recordarnos la majestuosidad del cosmos y la conexión ancestral que la humanidad mantiene con el cielo nocturno. Así que, si el clima lo permite, prepara tu cámara, un abrigo y disfruta de la superluna más grande y brillante del año.