México recupera el mapa de la Villa de Santa fe, Nuevo México, un testimonio clave del siglo XVIII

Mapa El documento titulado Villa de Santa Fe, Nuevo México. (AGN)

El Archivo General de la Nación (AGN) recibió, este miércoles 5 de noviembre, el documento titulado Villa de Santa Fe, Nuevo México por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cual se repatrió desde Nuevo México, Estados Unidos para quedar bajo custodia del AGN.

Esta pieza cartográfica original del siglo XVIII fue entregada el 23 de septiembre de 2025 por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a la SRE a través del Consulado de México en Albuquerque en una ceremonia oficial realizada en Albuquerque, Nuevo México.

Fue localizado en 2016 gracias a las prácticas de debida diligencia que realizó el personal de la Biblioteca de Historia Fray Angélico Chávez del Museo de Historia de Nuevo México, en Estados Unidos, consistentes en verificar el origen del documento.

Tras nueve años de gestiones y gracias a la intervención del FBI, las autoridades mexicanas lograron restituir el documento, lo cual comprueba que el Gobierno de México trabaja activamente y de manera persistente en la recuperación de los bienes documentales que pertenecen al país y que se localizan en el extranjero a causa del tráfico ilícito.

Este documento es un testimonio de la historia y la geografía novohispana. Refleja con precisión la distribución de los recursos hídricos, los límites territoriales, como las cadenas montañosas ubicadas al oriente y poniente, y los nombres de las comunidades indígenas que habitaban la región.

Fue comisionado por don Tomás Vélez, capitán general del Reino de Nuevo México, para apoyar las gestiones de don José Antonio Naranjo, capitán de frontera y de la nación de los indios taos, con el propósito de fomentar la cooperación y el entendimiento entre pueblos originarios y comunidades mestizas.

El documento, elaborado con técnica mixta —dibujo coloreado con inscripciones en tinta ferrogálica sobre soporte de papel— pertenece al fondo Civil, volumen 426, y forma parte de la Colección Mapas, Planos e Ilustraciones (MAPILU) del AGN. La recuperación del mapa subraya la importancia de la colaboración internacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y fortalece los mecanismos de restitución de documentos que forman parte de la memoria histórica de México.

El valor de toda la Colección MAPILU es incuestionable por contener documentos elaborados entre los siglos XVI y XVIII por pintores y escribanos. Estos mapas no solo documentan la geografía, sino que también ofrecen una visión única de la cosmovisión de las comunidades originarias.

Con esta restitución, el Archivo General de la Nación reafirma su convicción: el patrimonio documental de nuestra nación no se vende, se quiere y se protege. El mapa de la Villa de Santa Fe, Nuevo México, se reincorpora así al acervo nacional, consolidando el compromiso del Estado mexicano con la preservación de su historia y el fortalecimiento de su identidad cultural.