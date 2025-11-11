El eclecticismo marca la ruta del capítulo II del Blue Music Show

Música El cartel del evento.

Variedad de propuestas de gran calidad que se mueven desde un sofisticado pop hasta un sabroso ska es lo que ofrecerá el capítulo II del Blue Music Show, la continuación de un proyecto de largo aliento que busca impulsar actos que pretenden romper esquemas musicales y llevar al oyente a lugares insospechados.

Así, la segunda edición de este festival musical contará con la participación estelar de Fratta, cantante, bajista y productor de dilatada trayectoria que ha trabajado a lado de artistas de la talla de Julieta Venegas y Joaquín Sabina, entre muchos otros.

A su vez, Hippie Hip es un proyecto musical que revive y resignifica la esencia del rock mexicano de los años 60 y 70, con un sonido fresco que conecta tradición y modernidad. La banda está integrada por Axel Margalli (guitarra, voz y director musical), Jarris Margalli (guitarra y voz), Fratta (bajo y voz), Hugo Riddërstrom (teclado) y Valente Gallardo, “Camilo” (batería).

Jony Bansoy es un artista originario de la Ciudad de México que emerge con una propuesta musical honesta, emocional y profundamente conectada con la experiencia humana. Su música combina elementos del rock alternativo, música folclórica y electrónica, creando un sonido moderno que no teme explorar nuevos territorios sonoros.

El bailongo llega con VDL, banda de ska fusión que rompe esquemas al mezclar con maestría ritmos como punk, rock, jazz, bossa nova, merengue y salsa, creando así una propuesta fresca, poderosa y profundamente bailable.

Una mezcla de punk y dark ochenteros es el sello de Market Killers. Power chords, líneas de bajo y baterías potentes, y una voz cruda son los elementos de protesta contra los hilos del sistema y la manipulación consumista que esta agrupación expone.

Con un repertorio que abarca desde los clásicos del rock progresivo de los 70 hasta las grandes bandas de rock clásico de todos los tiempos, Materia Prima promete ofrecer un espectáculo en vivo lleno de energía, pasión, calidad y dedicación.

Por su parte, Altar Sonora se mueve entre estructuras que dialogan con el jazz, el krautrock y la electrónica análoga, a fin de crear experiencias musicales que amplían la percepción y preservan la memoria sonora contemporánea, conectando las raíces de la música mexicana con nuevas formas de experimentación.

Caso interesante el de Javier Coss, multinstrumentista que por medio de la musicoterapia explora los diferentes niveles de la locura a través del sonido y la voz. Ha grabado ocho discos instrumentales en piano de varios géneros de manera independiente y ha sido parte de bandas como Hueco y Resonante.

Amalgama es un ensamble de atmósferas y texturas musicales que combina sintetizadores e instrumentos físicos, algunos de ellos del mundo prehispánico, lo cual genera una plasticidad en su obra en un formato estilístico de ambient music, además de tener momentos de experimentación musical.

El Blue Music Show se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre a las 14:00 horas en el foro Blue N’ Music, ubicado en Niños Héroes #100, Santa María Tepepan, Xochimilco, en lo que será una jornada dedicada al arte, la cultura y la expresión musical con un cartel que promete una experiencia única para el público amante del rock, el ska, la fusión y los nuevos sonidos alternativos.

Las entradas se encuentran disponibles por medio de Boletopolis a un costo de $180 en preventa y $220 el día del evento.