Gioconda Belli: “Nicaragua vive una peor dictadura que la que me obligó exiliarme”

“La palabra continuará narrando el fin de los tiranos”, presagió Gioconda Belli al recibir el Premio Carlos Fuentes a la creación literaria, en el auditorio Manuel M Ponce del Palacio Bellas Artes.

Al menos, esa es la fe con la que la escritora nicaragüense considera que poesía y literatura seguirán “cantando” sus luchas por la libertad en “ese pequeño país de poetas” al que dedicó este reconocimiento.

“Dedico este premio a mi Nicaragua, a sus gentes, a sus presos políticos y exiliados y también a una persona que acaba de morir, que era la mujer que tenía la voz más hermosa de Nicaragua, Norma Helena Gadea, que nos deja y que para mí significa el fin de la época más hermosa de la revolución nicaragüense”, declaró en su discurso.

La ex militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprovechó la ocasión para señalar que el legado y la dimensión simbólica de la revolución sandinista se ha convertido en una mampara, “tras la cual se esconden los actuales gobernantes de Nicaragua y todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados que demuestran que mi país ha vuelto a ser una dictadura igual o peor que la de Somoza”.

“Espero que México y su gobierno recuperen la memoria solidaria y comprensiva y se den cuenta que no hay soberanía cuando esta no se sostiene sobre la voluntad popular”, lanzó y el público reaccionó con aplausos.

“La fuerza de la poesía y la literatura, que han sido luz y altura en ese pequeño país de poetas, seguirá cantando sus luchas por la libertad con fe en que la palabra continuará narrando el fin de los tiranos” . — Gioconda Belli

Premio. Leonardo Lomelí, Gioconda Belli y Claudia Curiel.

Observó que es “obvio que los tiempos han cambiado” y que existe una justificada preocupación por los rumbos que está tomando el mundo, “cada vez más empujado hacia el autoritarismo, la discriminación racista y la primacía de los intereses corporativos y millonarios”.

“La maravillosa tecnología está puesta al servicio del consumo y paradójicamente nos acerca y nos informa, pero también nos distrae y nos aleja del sentido de la comunidad. Todas estas realidades, sin embargo, nos demandan proteger la esperanza y la fe en la humanidad”, incitó.

CARLOS FUENTES

En ese sentido, además de denunciar la actual situación sociopolítica en Nicaragua, Gioconda Belli recordó la primera vez que vino a México en el contexto del exilio y habló con cariño sobre Carlos Fuentes, cuyas cualidades incluyeron la responsabilidad intelectual.

“Gran mago de las palabras, Carlos fue también un instigador de la imaginación para encontrar en las profundidades de la historia las respuestas que nos permitieran, como latinoamericanos, apropiarnos de nuestra identidad común”, apuntó.

Agregó que tiene “tantas deudas con Carlos Fuentes y su concepción humanista y movilizadora de la literatura”, al tratarse del primer autor del Boom Latinoamericano que leyó: compró “La muerte de Artemio Cruz” en la librería Club de lectores -“en aquella Managua que desapareció en el terremoto de 1972”- y la lectura de ese libro “me conmocionó, me trastocó la noción de cómo funcionaba el tiempo en la literatura”.

Para ella, “El espejo enterrado” es uno de los ensayos más reveladores y coherentes de “una América Latina que aún busca reconocerse en su pluralidad”.

“En todos ellos [textos de Fuentes] percibí la misma convicción que comparto que la literatura puede ser una forma de memoria y también una manera de reparar el alma de los pueblos”, añadió.

Del libro “En esto creo” de Carlos Fuentes, Gioconda Belli destacó su definición de amor como capacidad de atención.

“Me impresionó. Entre tantas definiciones del amor, concentrar su esencia en la atención al otro, en poner atención a la existencia, a sus palabras, a su presencia, es pura sabiduría. ¿Qué diría hoy cuando estamos todos tan distraídos?”.

PREMIACIÓN

“Gioconda Belli recibe el Premio Carlos Fuentes por su capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana y la fuerza de su diálogo entre la sociedad, la historia y la literatura. Lo que escribe tiene fuerza y aliento, dialoga en su cabeza, pero también con los otros”, declaró la escritora e integrante del jurado, Natalia Toledo Paz.

Durante la ceremonia, previo a la entrega oficial del premio a la galardonada, Natalia Toledo explicó que el jurado estuvo integrado por Rodrigo Martínez Baracs, Ana Clavel, Claudia Piñeiro, Luis García Montero y ella misma.

“Las páginas que ha escrito guardan la memoria. Ella no lo sabe, pero se lo digo ahora que puedo: algunas mujeres de mi pueblo la leíamos en una hamaca porque se atrevía a nombrar al deseo, al erotismo del cuerpo y sus múltiples juegos; eso que tanto nos prohíben nombrar y que en el fondo todos queremos hacer. Por su larga trayectoria, por insistir y resistir, hoy recibe el Premio Carlos Fuentes”, anunció.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza entregaron personalmente el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2025 (diploma y estatuilla) a Gioconda Belli.

“Su obra nos recuerda que el acto de escribir demanda deseo y rebeldía para alcanzar la emancipación. Reconocerla es rendir honores a las escritoras que han creado un pulso ético y sensible, capaz de acercarse a lo inenarrable e imaginar nuevos modos de cohabitar”, manifestó el rector, Leonardo Lomelí Vanegas.

Además de expresar su profunda admiración y respeto hacia la galardonada, el rector de la UNAM aseguró que su obra “confirma que la literatura es una fuente insustituible e inagotable de esperanza”.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza destacó que con este Premio no solo se reconoce el valor literario de su obra, “sino los notables aportes que has hecho al patrimonio cultural de hispanoamérica”.

Por su parte, la periodista viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus observó que entre la literatura de Gioconda Belli y la de su esposo existen varios puntos en común.

Uno de ellos es la importancia de la presencia femenina, pues en la obra de ambos las mujeres “son piedra angular sobre la que giran sus historias”.

“Carlos Fuentes encontró en la mirada de las mujeres una manera más nítida de ver en la historia, siempre superpuesta en múltiples escapas (...) y Gioconda Belli a través de su obra ha narrado a su sociedad, dándole voz a las mujeres”, observó.

Al terminar la ceremonia, la galardonada permaneció a firmar libros de admiradores y la secretaria de Cultura se escabulló para evitar preguntas.