La Crónica presente en el Librofest y aniversario de la UAM Azcapotzalco

La rectora Yadira Zavala Osorio encabezó la conmemoración del 51 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y recordó a las generaciones que han egresado y reconoció el esfuerzo de los estudiantes actuales que mantienen viva la esencia universitaria.

Destacó el compromiso institucional con la educación superior: “Más de medio siglo se dice fácil, con un compromiso profundo hacia la educación superior; seguimos con la convicción de saber que nuestra universidad sigue creciendo. La UAM Azcapotzalco no es sólo un espacio físico, es una comunidad viva, con ideas creativas que florecen aquí”.

El festejo estuvo acompañado por un mariachi, que interpretó temas como “Como quien pierde una estrella”, “Costumbres” y “Mujeres divinas”, junto a estudiantes que pusieron el toque musical al aniversario. Los intérpretes universitarios recibieron de manos de la rectora una pantera de peluche, figura que representa la mascota institucional, como muestra de reconocimiento a su participación.

La ceremonia se enmarcó en las actividades del Librofest Metropolitano 2025, que celebra su décima segunda edición como un espacio abierto a la cultura, el arte y el pensamiento crítico. El festival ofrece una amplia variedad de presentaciones de libros, talleres, conciertos, conversatorios y venta de obras literarias, fomentando la lectura y el diálogo entre creadores y público.

Entre los participantes destacó el periódico La Crónica, que nuevamente atrajo la atención con su dinámica “Tómate la foto y sal en la portada”, actividad que llenó de visitantes el estand de la casa editorial durante toda la jornada.