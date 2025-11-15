Inauguran el Encuentro de Arte Textil Original Baja California; participan más de 270 artesanos

Original Una vista de original en el Centro Cultural Tijuana

Centro Cultural Tijuana (Cecut) inauguró Original Baja California, Encuentro de Arte Textil Mexicano, en la cual participan más de 270 artesanos de 29 entidades del país en la exhibición de sus creaciones, hasta el 16 de noviembre con actividades gratuitas.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura federal, destacó la importancia del movimiento Original en la construcción de una cultura de paz mediante “la cooperación entre comunidades, instituciones y gobiernos, porque es justamente el reconocimiento de la creación colectiva la que significa tender puentes donde otros levantan muros.

Indicó que el diálogo entre manos y miradas diferentes se convierte en una forma de sanar el tejido social y de imaginar juntos un país más justo y más solidario. “Desde esta frontera, que ha sido punto de partida, de llegada y de esperanza para tantas personas, Original también alza la voz por la dignidad de quienes migran”.

Explicó que Original Baja California será un mosaico donde brillará la participación de nuestras comunidades originarias: cochimí, cucapá, kumiai, kiliwa y pa ipai, guardianas de una herencia que sigue latiendo en cada hilo, diseño y en cada uno de nuestros colores.

PARTICIPANTE

La artesana, de la comunidad kumiai de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California, Aurelia Ojeda Meléndrez dijo: “Original para mi es muy importante, aquí nosotros representamos a nivel mundial lo que elaboramos como artesanos, las habilidades de nuestros ancestros, que nos van guiando a cada uno con amor y sabiduría para poder realizar una pieza. No es una pieza cualquiera, es única, llena de energía, de nuestra esencia, de sabiduría ancestral”.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La expoventa es el centro del encuentro y permite al público acercarse a los creadores del arte popular, conocer sus procesos y adquirir de forma directa, sin intermediarios, piezas de arte textil, joyería, accesorios y arte decorativo y utilitario, todo con la certeza de estar frente a artesanías auténticas y certificadas, por lo que se hace un llamado a no regatear los precios y reconocer el valor y trabajo que hay en cada pieza.

Otro de los distintivos de Original son las pasarelas –que para la edición se realizan cuatro, con la participación de 60 artesanos con 180 piezas–, y que son un espacio vivo en el que el arte textil mexicano se convierte en protagonista. Maestras y maestros artesanos muestran la riqueza de su creatividad y tradición con las piezas que elaboran y modelan ellos mismos sobre la pasarela.