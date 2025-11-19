Un honor haber ganado el Premio Nacional de Cuento UDLAP, dice Enrique Escalona

Autor El escritor Enrique Escalona.

Como ganador de la primera edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP siento un gran compromiso, ya que el hecho de saber que fuimos más de 600 participantes dice mucho del alcance, de las ansias, de la sed que hay de ser participe de este tipo de iniciativas literarias. Para mi carrera literaria, sin duda será importantísimo el haber ganado el premio.

Las palabras anteriores son del narrador Enrique Escalona quien expresa así su regocijo que haber sido el ganador del certamen convocado por la Universidad de las Américas Puebla, con el cual la universidad cuyo rector es Luis Ernesto Derbez se impone como líder en el escario nacional en fomento a la creación literaria.

“Siempre lo presumiré. Siempre estaré feliz y con una sonrisa al recordar este gran honor de ser la primera persona que recibe este gran premio. La ceremonia que tendrá lugar en la FIL y para mí es un premio extra y un gran regalo poder ir a esta feria”, agrega Enrique Escalona quien el próximo 4 de diciembre recibirá su premio.

El Premio Nacional de Cuento UDLAP, espacio de expresión literaria que cerró su convocatoria el pasado 14 de julio de 2025, que se ha significado por nacer como un concurso literario que dio inicio a una propuesta continua para promover la creación literaria en el país.

Con esta iniciativa, la UDLAP impulsa la participación de su comunidad y del público en general en el ámbito de la escritura y la literatura, brindando un espacio de expresión donde la imaginación y la creatividad se manifiestan a través de cuentos originales, completamente inéditos, escritos en español y no inscritos en otros concursos literarios.

Pudieron participar personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana o con residencia legal en México, presentando un cuento con una extensión de entre 5 y 25 cuartillas.

El número de participantes rebasó las 600 personas, una cifra muy alta dentro de los concursos nacionales, incluidos los convocados por editoriales privadas e instituciones públicas, de acuerdo con cifras publicadas recientemente.

La invitación buscó a concebir el cuento como una narración breve, abierta a diversas formas y estilos, sin limitarse a definiciones tradicionales del género. Para garantizar la transparencia del certamen, los cuentos fueron evaluados por un jurado integrado por reconocidas personalidades del ámbito literario.

Enrique Escalona se hizo merecedor de un premio de 85 mil pesos y asistirá a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo en diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, uno de los escenarios más relevantes para celebrar el talento literario.

Finalmente, cabe comentar que esta primera edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP, se realiza en el marco de la conmemoración del 85 aniversario de la fundación de la universidad y 55 aniversario de su establecimiento en Puebla.

La Universidad de las Américas Puebla invita a la sociedad y a la comunidad universitaria, a sumarse a la celebración de los 85 años de historia, logros y momentos inolvidables que han contribuido a consolidarla como un referente de la educación superior al formar durante más de ocho décadas generaciones de profesionales de excelencia.

Finalmente Enrique Escalona afirma que que es “un festejo escribir y contar historias y compartirlas. Creo que todas estas iniciativas como las de la UDLAP abonan a lo que necesitamos los escritores”.