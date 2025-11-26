Entregan los Premios INAH; Leonardo López Luján, galardonado por exposición en el Templo Mayor

Premios. El arqueólogo Leonardo López Luján recibe el Premio INAH. (INAH)

El director general del el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, entregó los Premios INAH 2025 que distinguen la excelencia en investigación en licenciatura, maestría y doctorado y entre los galardonados está el arqueólogo Leonardo López Luján.

Los reconocimientos se dan en el marco del 40 aniversario del Premio INAH, el cual también se otorga a la conservación, protección y divulgación del patrimonio cultural.

En el caso de Leonardo López Luján, recibió el Premio Miguel Covarrubias / Beatriz Barba Ahuatzin museografía e investigación de museos, por el mejor trabajo de diseño museográfico y muestra: “Mexica: Des dons et des dieux au Templo Mayor (Mexica: ofrendas y dioses en el Templo Mayor”, que desarrolló junto con un equipo de especialistas.

Durante la ceremonia, realizada en el Museo Nacional de Antropología, se entregaron los 58 premios en las diferentes categorías.

Joel Omar Vázquez Herrera señaló que el Premio INAH se consolida como uno de los más importantes de la vida académica del país. “Se trata de un reconocimiento que otorga el Estado mexicano, a través del INAH, por lo que representan una tradición de mucha relevancia y una distinción que es concedida, en más de una ocasión, a destacadas personalidades, como al titular del Proyecto Templo Mayor, Leonardo López Luján, entre muchas otras”.

Explicó que la incorporación del notables investigadoras y académicas en estos premios, instaurados en 1985, “es una muestra de solidaridad y vanguardia en los temas de paridad e igualdad de género”.

Por lo anterior, destacó que este año, el 57 por ciento de las personas galardonadas sean mujeres, lo que equivale a 33 de los 58 premios.

Por su parte, el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, subrayó que este evento celebra también la continuidad de esta iniciativa y el compromiso permanente del instituto con la excelencia científica y humanística, además de la vitalidad de la comunidad académica mexicana e internacional, que en esta edición recibió 281 postulaciones.

Asimismo, resaltó la creciente participación y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos académicos, lo que dijo, “reafirma nuestro compromiso con la equidad, la inclusión y el reconocimiento al mérito de todas y todos”.

En representación del jurado, la profesora-investigadora de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Margarita Hope Ponce, enfatizó que el nombre de las mujeres que se agregaron a cada una de las ocho categorías de los premios “marca la afiliación con las precursoras e investigadoras de la consolidación de nuestras especialidades”.

Resaltó que el jurado se integró por grupos de trabajo que además de cumplir con la equidad de género, integraron una amplia diversidad de perspectivas epistémicas, con lo que el INAH hilvana y entreteje comunidades que trascienden las fronteras institucionales, y se extienden de manera global.

Por su parte, la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, Vera Tiesler Gudrun, quien acudió en representación de las y los galardonados, agradeció el apoyo del INAH por mantener esta distinción como un estímulo y motor para velar por la excelencia en el quehacer del patrimonio.

“Es una dicha que este país cuente con una red de centros educativos de alto nivel en la formación de profesionistas en conservación y museografía, quienes se entregan en pro de la preservación de los bienes patrimoniales”, finalizó.

LOS PREMIOS

Los premios otorgados fueron: Alfonso Caso/Beatriz Braniff, en la categoría Arqueología y Paleontología; Javier Romero Molina/Johanna Faulhaber, en Antropología Física; Fray Bernardino de Sahagún/Margarita Nolasco, en Antropología Social y Etnología; y Francisco Javier Clavijero/Raquel Padilla Ramos, en Historia y Etnohistoria.

Premio Wigberto Jiménez Moreno/María Teresa Fernández, en Lingüística; Paul Coremans/Laura Mora, en Conservación de Bienes Muebles; Francisco de la Maza/Sonia Lombardo, en Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico; y Miguel Covarrubias/Beatriz Barba Ahuatzin, en Museografía e Investigación en Museos.