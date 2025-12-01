“Camino a la Nueva República…, un libro para comprender a fondo la transición democrática de México

Libro. La presentación del libro “Camino a la Nueva República. Historia de las transiciones Políticas desde 1988".

Ciertamente, la publicación del libro “Camino a la Nueva República. Historia de las transiciones Políticas desde 1988″ (Debate, 2025), coordinado por Porfirio Muñoz Ledo y Tatiana Alcázar es un homenaje a una trayectoria política.

“Sí, por supuesto que es un homenaje, pero no sólo: es un libro que aporta infinidades al debate que estamos viviendo hoy, a la comprensión de este México tan ininteligible que de pronto tenemos entre manos”, señaló Juan Carlos Ortega Prado, editor de los sellos Debate y Grijalbo en Penguin Random House.

Desde su perspectiva, se trata de una publicación que ahonda en nuestra historia, política, comunidad y momento actual. “Uno de los libros no solo más importantes, sino más entrañables que me ha tocado editar”, según declaró durante la presentación del libro.

El evento realizado en el anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra, Centro Histórico) estuvo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Inti Muñoz Santini, Ricardo Raphael de la Madrid y la directora ejecutiva de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo, así como coautora, Tatiana Alcázar, bajo la moderación del editor Juan Carlos Ortega Prado.

“Es un libro particularmente agridulce porque desde el homenaje y desde la alegría de este aporte a nuestro México tenemos también que enfrentar las muy dolorosas pérdidas de Porfirio Muñoz Ledo y de Ifigenia Martínez”, expresó el editor.

PARA ENTENDER LA 4T

Además de agradecer a todos los presentes, al editor y a algunos invitados que por causas mayores de último momento no pudieron llegar, la coautora y co-coordinadora de esta publicación, Tatiana Alcázar compartió la historia detrás.

“Hacia finales del año 2021, Porfirio me convocó para conversar sobre lo que consideraba sería el último proyecto de su vida: la creación de una plataforma colectiva generadora de ideas y proyectos que respondieran a los grandes retos del país, la Fundación Porfirio Muñoz Ledo”, relató.

Meses después, en julio de 2022, la Fundación se dio a conocer ante personalidades y distintas organizaciones. “Una de las primeras iniciativas fue la publicación de un libro colectivo, en el que se recogieron los testimonios de diversos actores que participaron en distintos momentos de la transición, desde distintas trincheras”.

“Este volumen colectivo es la materialización de uno de los objetivos centrales de la fundación: analizar y comprender a fondo la transición democrática de México desde finales del siglo XX hasta nuestros días”, subrayó.

Tatiana Alcázar describió la elaboración de esta obra como un ejercicio de memoria y rigor, para el cual Porfirio -“con su profundo conocimiento de la historia, de la que fue protagonista durante seis décadas”- seleccionó minuciosamente a los autores y diseñó un índice que narrara de manera integral la construcción de las actuales instituciones democráticas.

En marzo de 2023, la Fundación lanzó una invitación al menos a 20 personalidades para participar en esta iniciativa. Sin embargo, “algunos meses después, en julio de ese mismo año, falleció nuestro querido amigo”.

Por ello, “este libro es en esencia el testimonio y un homenaje a un hombre que imaginó y luchó por proponer ideas claras y objetivos asequibles para la renovación democrática constante del proyecto nacional y la nueva república”, resumió la directora ejecutiva de la Fundación Porfirio Muñoz Ledo, co-coordinadora y coautora de la publicación.

Por su parte, el analista político Ricardo Miguel Raphael de la Madrid recordó que Porfirio Muñoz Ledo fue quien bautizó a la actual “Cuarta transformación”, porque “él era un francés irredento, estaba pensando en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta república. Y en efecto, la idea de la cuarta república era la que lo inspiraba para hablar de la nueva república”.

“Con bastante habilidad, Andrés Manuel López Obrador hizo una variación sobre esa discusión y construyó un concepto tan poderosamente que es la 4T. Aquí viene la discusión, ¿esta es la nueva República o es la Cuarta Transformación? Son dos cosas distintas y en efecto eso nos debería importar poco el análisis porque van a ser las y los historiadores del futuro quienes acaben apartados de sus actores -de quienes hoy todavía estamos subjetivamente viendo la vida- diciendo si fue una cosa o la otra y si estamos en el umbral de la siguiente República Mexicana o estamos de lleno en la cuarta transformación que abreva, entre otras cosas, de la corriente democrática del PRI”, participó.