“La Fundación Elena Poniatowska asume por completo el Premio de Iberoamericano de Cuento y Novela”

A partir de ahora, la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C asumirá por completo el reconocimiento que durante los últimos 5 años se asoció con la Fundación Ventosa-Arrufat y se llamará “Premio Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor”. Así lo anunció Felipe Haro Poniatowski hijo de la escritora y director de la Fundación.

“Los patrocinadores son muy distintos, van a permanecer algunos, estamos viendo de qué manera, hay patrocinadores que poco a poco próximamente vamos a ir diciendo quiénes son, porque así nos lo están pidiendo y también recursos propios de la Fundación”, detalló sobre cómo se financiará el premio a partir de ahora.

En el marco de la 39°Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Felipe Haro Poniatowski adelantó que se ayudarán “con muchas asociaciones que nos han pedido que lo digamos poco a poco, pero sí va a haber, estarán en los banners y algunos lugares que nos dirán y además estamos buscando más”.

Tampoco mencionó las condiciones y criterios de selección para futuras ocasiones, los montos económicos que se otorgarán a los ganadores, ni las fechas de la próxima convocatoria, aunque sí aclaró que mantendrán la cuota de 10 premiados en la categoría de cuento y 1 en novela.

“Se dan a partir del anonimato, no estamos coludidos con nadie, ni estaremos coludidos con nadie”, subrayó.

Respecto de los últimos 5 años del premio, en asociación con la Fundación Ventosa-Arrufat sintetizó que tuvo “más de 5350 participantes de todo el mundo iberoamericano” y presentó a 3 de los ganadores de este año, quienes acudieron a la FIL GDL para promover sus publicaciones.

En su turno expresaron la importancia de que existan premios que apoyen económicamente a los escritores y que mantengan plataformas serias y profesionales de distribución de obra para dar a conocer e impulsar voces nuevas o poco conocidas.