UDLAP realiza su tradicional “Concierto Navideño” en la Catedral Metropolitana el 6 de diciembre

Fiestas La presentación del concierto en la Catedral Metropolitana. (UDLAP)

El “Concierto Navideño” que la Universidad de las Américas Puebla lleva a cabo el 6 de diciembre en la Catedral Metropolitana de la CDMX “es un vehículo para acercar a los jóvenes al arte y ayudar a la construcción de una mejor sociedad”, señaló Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP.

En conferencia de prensa par dar los detalles de este concierto que inicia a las 19:00 horas, el funcionario de la UDLAP añadió que el repertorio es muy especial y la pieza “Nochebuena”, de Rimski-Kórsakov; la obra “Por el valle de rosas”, de Miguel Bernal Jiménez; villancicos populares y contemporáneos y de forma especial “ Sleigh Ride ” y el “Popurrí Navideño” UDLAP, creado exprofeso para esta ocasión. Mientras que el Ballet Folklórico Zentzontle presentará dos danzas de la obra “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez.

Detalló que este concierto, donde habrá más de 100 artistas entres músicos, cantantes y bailarines, es posible mediante la colaboración de cinco de los equipos Culturales de la UDLAP: la Orquesta Symphonia, el Coro de Cámara, Ópera UDLAP, el Ballet Folclórico Zentzontle y, este año, se suma la participación inédita de coros de preparatoria, integrados por jóvenes del Estado de México y Jalisco.

“El concierto muestra la fructífera colaboración entre la UDLAP y la Arquidiócesis para la difusión de la cultura y el desarrollo de los jóvenes”, agrega Joaquín Cruz.

El recital, de casi hora y media de duración, abre las festividades decembrinas en la Catedral y como explica el rector de la Catedral Metropolitana de la CDMX, esta festividad “es una fiesta cristiana y su eje es Cristo y hay que recordar que la música, desde la antigua en muchas de sus obras fueron hechas especialmente para la Iglesia, con ese sentido cristiano y es lo que escuchamos en cantos y villancicos”

Pero también, señala, este concierto es un centro de unión y de apertura para mostrar lo universal y lo que nos hace hermanos, como el arte. “Por eso la Catedral impulsa este tipo de eventos culturales y en si misma el desarrollo de coros, para que la creación estética, y en este caso la música, sean un camino de comunicación de las convicciones y creencias”.

ARTE TRANSVERSAL

En este punto, señaló Joaquín Cruz Martínez señaló que la UDLAP ce esta colaboración con la catedral metropolitana como elemento de responsabilidad social universitaria para acercar las artes a la sociedad. “Porque la cultura es transversal y un espacio para mejorar como humanos y de esta manera también construir de alianzas con las que podamos incidir en las personas

“El arte es una manera de comunicar y tiene el poder de generar transformaciones importantes y para los estudiantes, es una experiencia sumamente enriquecedora, ya que el aprendizaje se cierra en la presentación en un escenario imponente como este”.

Por su parte, Jaime Paredes, chantre de la Catedral (director de coro y música) dijo que la música siempre ha sido parte de la historia de la Iglesia cristina y hoy tenemos cada vez más actividades de este tipo con los conciertos que se celebran conciertos cada ocho días, viernes y sábados en la Parroquia de San Lorenzo, en el Centro Histórico.

“Vamos a las escuelas de música e invitamos a los alumnos para que sepan que tiene este espacio y puedan tocar sus obras. Y esto nos ha dado que sean diferentes músicos con diferentes repertorios. Y lo importante es que no hay especificaciones sobre el contenido de la música, porque buscamos que la Iglesia sea un espacio vivo y accesible para que el arte muestre su universalidad de valores y fomente la cultura entre la comunidad y los artistas emergentes”.

TEMPORADA DE CONCIERTOS NAVIDEÑOS

Este año, la temporada de Conciertos Navideños UDLAP 2025 llegará a distintas sedes emblemáticas del país en una gira que compartirá el talento artístico de la UDLAP.