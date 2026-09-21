Crea Yael Duval “Micromalinchi”, plataforma gratuita para microseries

La actriz y empresaria Yael Duval creó “Micromalinchi”, una plataforma de streaming gratuito enfocada en la difusión de microseries en formato vertical, con historias de apenas un minuto y 20 segundos por capítulo.

El proyecto, desarrollado junto con un equipo integrado principalmente por mujeres, comenzará con “No todas las personas” y “Está en Japónica”, dos temporadas de una misma producción escrita y producida por Duval, que apuesta por el humor negro y la crítica social para abordar situaciones de la vida cotidiana.

La serie se aleja de la estructura tradicional de las telenovelas para presentar personajes sin una división entre buenos y malos, cuyos conflictos incluyen adicciones, sexualidad, tabúes, doble moral, abuso de poder, impunidad, tráfico de influencias y familias disfuncionales.

De acuerdo con Duval, las historias están basadas en situaciones reales y cotidianas, por lo que no necesariamente tienen finales felices, sino que buscan mostrar “retratos crudos” de la sociedad mexicana.

“No estamos inventando el hilo negro, no; sólo queremos contar historias de una forma más auténtica; retratar la realidad de muchas familias mexicanas, con personajes reales, y dejar el mensaje de que la amistad, la música, la fe y la voluntad es lo único que puede mejorar nuestra condición”, señaló.

Dirigida por Eduardo Ra, “No todas las personas” cuenta con una primera temporada de 20 capítulos y su estreno está previsto para el 13 de septiembre. La producción contempla además una segunda temporada, cuya filmación comenzó a finales de agosto en locaciones de Coatepec y Xalapa, Veracruz, así como en Ciudad de México.

El elenco está integrado por Héctor Holten, Caribe Álvarez, Kike Hernández, Hadassah Narchi, Yael Duval, Bárbara Balt, Beatriz Duval, Amanda y Eduardo Barajas.

Erick Morelos participa como productor ejecutivo, mientras que Brenda Hernández está a cargo del diseño de producción y vestuario; Elizabeth Basurto es supervisora de vestuario y Johanna Luna se desempeña como directora de fotografía.

Duval señaló que ha invertido dos años en el desarrollo del proyecto, que también busca funcionar como un espacio para producciones independientes y aprovechar el crecimiento de las microseries como una alternativa de entretenimiento de acceso gratuito.

La plataforma puede consultarse en micromalinchi.com.