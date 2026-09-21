La Gorgona Teatro lleva su circuito escénico al Estado de México

Teatro. Una escena de la obra El misterio de Belisa.

¿Qué puede hacer el teatro frente a sentimientos negativos, problemas y preguntas que acompañan a las infancias? Para La Gorgona Teatro, la respuesta está en generar espacios donde niñas, niños y sus familias puedan imaginar, sentir, jugar y conversar sobre el mundo que habitan.

Con esta perspectiva, la compañía -con sede en Toluca- presenta el Circuito Escénico Edomex 2026, una propuesta de circulación que lleva cuatro de sus montajes para toda la familia a tres municipios mexiquenses, con un total de 24 funciones y entrada libre.

El recorrido inició en Ocoyoacac, del 7 al 10 de septiembre, en el Centro Regional de Cultura; continúa en Malinalco, del 21 al 24 de septiembre, en el Teatro Malinalxóchitl, y concluirá en Lerma, del 28 de septiembre al 1 de octubre, en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay.

La programación está pensada para acompañar distintas etapas de la infancia, desde bebés de 0 a 3 años hasta preadolescentes, a través de cuatro propuestas escénicas que abordan -sin alarmar-, desde diferentes lenguajes lúdicos y con un tratamiento pedagógico, temas como el miedo, la violencia escolar, el desplazamiento forzado, la solidaridad, el cuidado y la imaginación.

CUATRO MIRADAS DISTINTAS SOBRE LA INFANCIA

Recomendada para mayores de 10 años, La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich, escrita por Ricardo Rodríguez y dirigida por Abraham Salomón, aborda los miedos de la infancia y el bullying a través de la historia de un pequeño que teme regresar a la escuela.

Enfocada para mayores de 6 años, Niña de la Guerra, de Berta Hiriart y con adaptación y dirección de José Uriel García Solís, coloca en escena el desplazamiento forzado, los prejuicios y la empatía a partir de la historia de una pequeña que huye de un conflicto bélico.

También escrita Berta Hiriart y pensada para la misma edad de los infantes, El misterio de Belisa parte -tersamente- de la desaparición de niñas y mujeres de un pueblo para construir una aventura alrededor del cuidado, la solidaridad y la búsqueda de respuestas.

De la autoría de Michelle Guerra Adame, quien también la dirige, Soñar representa la primera experiencia escénica para bebés de 0 a 3 años -acompañados por un familiar-, basada en el juego, la exploración sensorial y la capacidad de transformar los objetos cotidianos mediante la imaginación.

“Esta diversidad de edades y temas forma parte de una línea de trabajo que La Gorgona Teatro ha desarrollado durante más de una década, la de reconocer a las infancias como espectadores capaces de acercarse a temas complejos desde lenguajes artísticos sensibles, lúdicos y accesibles”, dice José Uriel García Solís, director artístico de La Gorgona Teatro.

FUNCIONES (entrada libre)

Malinalco | Teatro Malinalxóchitl I Horarios 11 y 16 h.

22 de septiembre: Niña de la Guerra .

. 23 de septiembre: La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sandwich .

. 24 de septiembre: Soñar.

Lerma | Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay I Horarios 10:30 y 16 h.

28 de septiembre: La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sandwich.

29 de septiembre: Niña de la Guerra.

30 de septiembre: El misterio de Belisa.

1 de octubre: Soñar.

LA GORGONA TEATRO

Fundada en 2012, la compañía ha construido una trayectoria vinculada con la creación y circulación de teatro para nuevas audiencias, con participación en festivales, programas nacionales y espacios escénicos de México y otros países.Desde entonces, con técnicas como el teatro de caricia, aborda en sus obras “temas sociales importantes, buscando generar experiencias de encuentro y diálogo entre artistas y espectadores”, pero también como forma de prevención, educación y conciencia de las y los infantes hacia ellos, plantea su director.

El Circuito Escénico Edomex tiene un antecedente reciente. En 2025, La Gorgona Teatro -actualmente beneficiaria del programa México en Escena-Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales- realizó 40 funciones en cinco municipios de ese estado ante 3 mil espectadores para ampliar el acceso de las comunidades al arte y a fortalecer sus derechos culturales.

En 2026, el proyecto retoma ese impulso y concentra su recorrido en tres sedes, con una programación que atraviesa diferentes etapas de la infancia. “Cada función es un espacio de encuentro, un lugar para mirar otras realidades, formular preguntas, reconocer al otro y, sobre todo, imaginar que existen otras maneras de habitar el mundo”, comparte García Solís.

Paralelo a su trabajo de circulación, La Gorgona Teatro continúa en 2026 su Programa de Formación Continua para Creadores Escénicos, que busca fortalecer la profesionalización, el intercambio de conocimientos y la experimentación entre artistas, estudiantes y jóvenes creadores. Parte de él fue el taller “La escena disidente”, impartido por la creadora escénica Laura Uribe. El encuentro propuso un espacio de exploración en torno a las nuevas teatralidades, el performance y otras formas contemporáneas de creación e invitó a cuestionar las estructuras tradicionales de la escena.